Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Акция протеста в Алма-Ате, Казахстан - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220105/gosduma-1766675993.html
В Госдуме призвали немедленно рассмотреть обращение Токаева к ОДКБ
В Госдуме призвали немедленно рассмотреть обращение Токаева к ОДКБ - РИА Новости, 05.01.2022
В Госдуме призвали немедленно рассмотреть обращение Токаева к ОДКБ
Россия должна немедленно рассмотреть обращение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы, заявил РИА... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T22:13
2022-01-05T23:19
беспорядки в казахстане
одкб
россия
в мире
константин затулин
снг
госдума рф
алматинская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741600404_695:0:2564:1051_1920x0_80_0_0_2f1f1bdc432df87603b5e9f3c563ed71.jpg
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Россия должна немедленно рассмотреть обращение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.Президент Казахстана ранее заявил, что обратился за помощью в ОДКБ. Он добавил, что считает это обращение абсолютно уместным и своевременным, думает, что народ Казахстана поддержит это решение."Такое обращение должно быть серьезно и немедленно рассмотрено прежде всего и Россией, потому что реакция ОДКБ на 100% зависит от мнения, к которому придет Россия", - сказал Затулин.Кроме того, Россия не должна вмешиваться в ситуацию в Казахстане наобум, надо понять, что будет лучшим способом для стабилизации, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.Парламентарий отметил, что Россия должна, прежде всего, разобраться, в какой форме может быть оказана помощь Казахстану, а также спрогнозировать, каким образом будут развиваться события после этого.Также Россия не должна "таскать для кого-то каштаны", вмешиваясь в ситуацию в Казахстане, но ее помощь будет встречена одобрительно в самой стране, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин."Вмешиваясь во внутриполитическую борьбу в Казахстане, безусловно, Россия таскать для кого-то каштаны не должна, но она должна четко знать, что вмешательство со стороны России, если речь идет о военном или полицейском вмешательстве, будет встречено одобрительно большинством в самом Казахстане", - сказал Затулин.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Сформированная вскорости правительственная комиссия сообщила, что готова снизить цены, однако протесты распространились и на другие города. Так, в Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.В ночь на 5 января Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате. Он предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет массовых мероприятий, забастовок и продажи оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. В тот же день этот режим был распространен на всю территорию Казахстана. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство, обвинив его в допущении протестной ситуации, и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, Токаев подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений".Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220105/tokaev-1766676603.html
https://ria.ru/20220105/tokaev-1766673631.html
россия
алматинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741600404_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_adaa87d5f579a4c51f6ccafb16797065.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
одкб, россия, в мире, константин затулин, снг, госдума рф, алматинская область, касым-жомарт токаев
22:13 05.01.2022 (обновлено: 23:19 05.01.2022)
 
В Госдуме призвали немедленно рассмотреть обращение Токаева к ОДКБ

Депутат Затулин призвал немедленно рассмотреть обращение Токаева к лидерам стран ОДКБ

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Россия должна немедленно рассмотреть обращение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
Президент Казахстана ранее заявил, что обратился за помощью в ОДКБ. Он добавил, что считает это обращение абсолютно уместным и своевременным, думает, что народ Казахстана поддержит это решение.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
22:24Беспорядки в Казахстане
Токаев заявил, что под Алма-Атой идут бои
"Такое обращение должно быть серьезно и немедленно рассмотрено прежде всего и Россией, потому что реакция ОДКБ на 100% зависит от мнения, к которому придет Россия", - сказал Затулин.
Кроме того, Россия не должна вмешиваться в ситуацию в Казахстане наобум, надо понять, что будет лучшим способом для стабилизации, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
"Надо понять, к чему оно (население – ред.) в этой ситуации склоняется и что должно быть лучшим способом для успокоения страстей. Наобум Россия вмешиваться не будет. Но надо постараться сделать так, чтобы насилие было прекращено. Это, в соответствии с новым вариантом устава ОДКБ, вполне возможно", - сказал Затулин.
Парламентарий отметил, что Россия должна, прежде всего, разобраться, в какой форме может быть оказана помощь Казахстану, а также спрогнозировать, каким образом будут развиваться события после этого.
Также Россия не должна "таскать для кого-то каштаны", вмешиваясь в ситуацию в Казахстане, но ее помощь будет встречена одобрительно в самой стране, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
"Вмешиваясь во внутриполитическую борьбу в Казахстане, безусловно, Россия таскать для кого-то каштаны не должна, но она должна четко знать, что вмешательство со стороны России, если речь идет о военном или полицейском вмешательстве, будет встречено одобрительно большинством в самом Казахстане", - сказал Затулин.
Баррикада возле мэрии во время акций протеста в Алма-Ате, Казахстан - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
21:40Беспорядки в Казахстане
Токаев считает происходящее в Казахстане внешней агрессией
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Сформированная вскорости правительственная комиссия сообщила, что готова снизить цены, однако протесты распространились и на другие города. Так, в Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.
В ночь на 5 января Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате. Он предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет массовых мероприятий, забастовок и продажи оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. В тот же день этот режим был распространен на всю территорию Казахстана. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство, обвинив его в допущении протестной ситуации, и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, Токаев подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений".
Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
 
Беспорядки в КазахстанеОДКБРоссияВ миреКонстантин ЗатулинСНГГосдума РФАлматинская областьКасым-Жомарт Токаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, КазахстанМассовые беспорядки в Казахстане. Онлайн-репортажВчера, 12:07
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:20Минобрнауки Казахстана попросил усилить безопасность в общежитиях
01:19В Госдуме призвали вернуть смертную казнь
01:17Посол Украины: Берлин будет пытаться реанимировать "нормандский формат"
01:15Эксперт назвал актуальные в новогодние праздники виды мошенничества
01:08МИД призвал россиян в Казахстане укрыться в домах с запасами продовольствия
01:04В Госдуме рассказали, что требуется для введения сил ОДКБ в Казахстан
01:00Госдеп осудил насилие в Казахстане и призвал к сдержанности
00:51Израильская армия обстреляла сирийскую провинцию Кунейтра
00:47МИД Казахстана заявил, что продолжит обеспечивать права всего народа
00:35КНДР сообщила об испытании сверхзвуковой ракеты
00:32ОДКБ решила направить в Казахстан миротворческие силы
00:15В России начинаются Святки
00:10Армянская церковь отмечает один из самых необычных праздников
00:05Православные отмечают Сочельник
00:00Жителей Алма-Аты предупредили об эвакуации с улиц из-за зачистки города
23:51В Алма-Ате протестующие вступили в перестрелку с силовиками
23:47В Алма-Ате опровергли данные о возможных перебоях с водой и электричеством
23:46СМИ сообщили о планируемой масштабной "зачистке" Алма-Аты от мародеров
23:41Департамент полиции Алма-Аты работает в штатном режиме
23:37Президент Казахстана назначил нового начальника службы госохраны
Лента новостейМолния
Минобрнауки Казахстана попросил усилить безопасность в общежитияхВ Госдуме призвали вернуть смертную казньПосол Украины: Берлин будет пытаться реанимировать "нормандский формат"Эксперт назвал актуальные в новогодние праздники виды мошенничестваМИД призвал россиян в Казахстане укрыться в домах с запасами продовольствияВ Госдуме рассказали, что требуется для введения сил ОДКБ в КазахстанГосдеп осудил насилие в Казахстане и призвал к сдержанностиИзраильская армия обстреляла сирийскую провинцию КунейтраМИД Казахстана заявил, что продолжит обеспечивать права всего народаКНДР сообщила об испытании сверхзвуковой ракетыОДКБ решила направить в Казахстан миротворческие силыВ России начинаются СвяткиАрмянская церковь отмечает один из самых необычных праздниковПравославные отмечают СочельникЖителей Алма-Аты предупредили об эвакуации с улиц из-за зачистки городаВ Алма-Ате протестующие вступили в перестрелку с силовикамиВ Алма-Ате опровергли данные о возможных перебоях с водой и электричествомСМИ сообщили о планируемой масштабной "зачистке" Алма-Аты от мародеровДепартамент полиции Алма-Аты работает в штатном режимеПрезидент Казахстана назначил нового начальника службы госохраны