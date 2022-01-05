https://ria.ru/20220105/gosduma-1766675993.html

В Госдуме призвали немедленно рассмотреть обращение Токаева к ОДКБ

В Госдуме призвали немедленно рассмотреть обращение Токаева к ОДКБ - РИА Новости, 05.01.2022

В Госдуме призвали немедленно рассмотреть обращение Токаева к ОДКБ

Россия должна немедленно рассмотреть обращение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы, заявил РИА... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T22:13

2022-01-05T22:13

2022-01-05T23:19

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Россия должна немедленно рассмотреть обращение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.Президент Казахстана ранее заявил, что обратился за помощью в ОДКБ. Он добавил, что считает это обращение абсолютно уместным и своевременным, думает, что народ Казахстана поддержит это решение."Такое обращение должно быть серьезно и немедленно рассмотрено прежде всего и Россией, потому что реакция ОДКБ на 100% зависит от мнения, к которому придет Россия", - сказал Затулин.Кроме того, Россия не должна вмешиваться в ситуацию в Казахстане наобум, надо понять, что будет лучшим способом для стабилизации, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.Парламентарий отметил, что Россия должна, прежде всего, разобраться, в какой форме может быть оказана помощь Казахстану, а также спрогнозировать, каким образом будут развиваться события после этого.Также Россия не должна "таскать для кого-то каштаны", вмешиваясь в ситуацию в Казахстане, но ее помощь будет встречена одобрительно в самой стране, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин."Вмешиваясь во внутриполитическую борьбу в Казахстане, безусловно, Россия таскать для кого-то каштаны не должна, но она должна четко знать, что вмешательство со стороны России, если речь идет о военном или полицейском вмешательстве, будет встречено одобрительно большинством в самом Казахстане", - сказал Затулин.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Сформированная вскорости правительственная комиссия сообщила, что готова снизить цены, однако протесты распространились и на другие города. Так, в Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.В ночь на 5 января Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате. Он предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет массовых мероприятий, забастовок и продажи оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. В тот же день этот режим был распространен на всю территорию Казахстана. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство, обвинив его в допущении протестной ситуации, и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, Токаев подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений".Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220105/tokaev-1766676603.html

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