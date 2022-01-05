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Госдеп призвал американцев избегать демонстраций в Казахстане

Госдеп призвал американцев избегать демонстраций в Казахстане - РИА Новости, 05.01.2022

Госдеп призвал американцев избегать демонстраций в Казахстане

Госдепартамент США призвал американских граждан, находящихся в Казахстане, избегать мест проведения демонстраций, которые в последние дни охватили многие районы РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T17:49

2022-01-05T17:49

2022-01-05T17:49

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

сша

жанаозен

алматинская область

касым-жомарт токаев

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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Госдепартамент США призвал американских граждан, находящихся в Казахстане, избегать мест проведения демонстраций, которые в последние дни охватили многие районы страны.В сообщении говорится об угрозе насилия со стороны протестующих и массовых арестов, перебоев в движении транспорта, отключений интернета в масштабах всей страны."Персонал посольства получил инструкции опасаться больших скоплений людей и был проинформирован о том, что полиция ограничена в передвижениях. Даже демонстрации, которые планируются как мирные, могут приобрести конфронтационный характер и перерасти в насилие", - предупредили дипломаты."Вам следует избегать демонстраций и проявлять осторожность, находясь вблизи любых крупных скоплений людей или протестов", - рекомендовал госдепартамент соотечественникам.В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе Казахстана - вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Сформированная правительственная комиссия сообщила, что готова снизить эти цены, однако протесты распространились и на другие города. Так, в Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.Президент Касым-Жомарт Токаев ввел в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате режим чрезвычайного положения до 19 января. Он предусматривает, в частности, комендантский час с 7.00 до 23.00; запрет массовых мероприятий и забастовок; запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь; изъятие у людей оружия и боеприпасов; усиление охраны особо важных объектов. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Он также сказал, что теперь возглавляет совбез Казахстана, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, глава государства подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал "выйти с новым пакетом предложений" в ближайшее время.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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казахстан

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в мире, казахстан, сша, жанаозен, алматинская область, касым-жомарт токаев