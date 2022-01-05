Дамы в бикини и мужчины-мимы: как проходят самые жаркие фестивали в горах
Первый массовый спуск райдеров в плавках и бикини состоялся в 2013-м на GrelkaFest и сразу вошел в историю. Около 800 лыжников и лыжниц превратили кузбасский горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области в самую жаркую тусовку Сибири.
Через несколько лет начали появляться и другие фестивали — BoogelWoogel на курорте "Роза Хутор" в Сочи, "Хибины-бикини" в Кировске.
Первый массовый спуск райдеров в плавках и бикини состоялся в 2013-м на GrelkaFest и сразу вошел в историю. Около 800 лыжников и лыжниц превратили кузбасский горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области в самую жаркую тусовку Сибири.
Через несколько лет начали появляться и другие фестивали — BoogelWoogel на курорте "Роза Хутор" в Сочи, "Хибины-бикини" в Кировске.
Проводят их, как правило, весной — ближе к концу горнолыжного сезона. Принять участие ежегодно приезжают больше тысячи человек. Фестивали ценят и любят за драйв, позитив, атмосферу праздника, новые знакомства и, конечно, за возможность показать себя.
В 2021 году на GrelkaFest установили рекорд по количеству участников: за один день с горы спустились 1772 райдера.
Проводят их, как правило, весной — ближе к концу горнолыжного сезона. Принять участие ежегодно приезжают больше тысячи человек. Фестивали ценят и любят за драйв, позитив, атмосферу праздника, новые знакомства и, конечно, за возможность показать себя.
В 2021 году на GrelkaFest установили рекорд по количеству участников: за один день с горы спустились 1772 райдера.
С каждым годом организаторы делают программу фестивалей насыщеннее: и конкурсы красоты устраивают, и музыкантов приглашают, и предлагают прыгнуть в карнавальном костюме в бассейн.
А еще проводят олимпиады, чтобы разрешить многолетний спор, кто же все-таки круче — лыжники или сноубордисты. Ну а что: если уж веселиться, то по полной!
С каждым годом организаторы делают программу фестивалей насыщеннее: и конкурсы красоты устраивают, и музыкантов приглашают, и предлагают прыгнуть в карнавальном костюме в бассейн.
А еще проводят олимпиады, чтобы разрешить многолетний спор, кто же все-таки круче — лыжники или сноубордисты. Ну а что: если уж веселиться, то по полной!
Кстати, о костюмах. Минусовые температуры воздуха на склонах не мотивируют многих участников раздеться до плавок или бикини. Так что некоторые облачаются в традиционные русские сарафаны, кигуруми, превращаются в мимов, индейцев и викингов.
По словам участницы фестиваля "Хибины-бикини" Марии Соколовой, жесткого дресс-кода нет, организаторы приветствуют любой креатив.
Кстати, о костюмах. Минусовые температуры воздуха на склонах не мотивируют многих участников раздеться до плавок или бикини. Так что некоторые облачаются в традиционные русские сарафаны, кигуруми, превращаются в мимов, индейцев и викингов.
По словам участницы фестиваля "Хибины-бикини" Марии Соколовой, жесткого дресс-кода нет, организаторы приветствуют любой креатив.
Но многие все же верны традициям.
"Первый раз, конечно, холод пугает, — рассказывает участница BoogelWoogel Юлия Анохина. — Здорово, если вы едете шумной, дружной компанией. И есть кому вас поддержать или согреть".
Но многие все же верны традициям.
"Первый раз, конечно, холод пугает, — рассказывает участница BoogelWoogel Юлия Анохина. — Здорово, если вы едете шумной, дружной компанией. И есть кому вас поддержать или согреть".
Все и правда на самом деле не так страшно, как кажется: подняться на гору можно в верхней одежде, а перед спуском раздеться, говорит Юлия. Тем более каждому выдают номерной пакет, куда предлагают положить вещи, чтобы потом забрать их внизу.
Все и правда на самом деле не так страшно, как кажется: подняться на гору можно в верхней одежде, а перед спуском раздеться, говорит Юлия. Тем более каждому выдают номерной пакет, куда предлагают положить вещи, чтобы потом забрать их внизу.
"Если уж совсем боитесь замерзнуть, сперва покатайтесь с горы в одежде, чтобы размяться и разогреться", — советует Мария Соколова.
Также можно выпить горячий (или горячительный) напиток перед спуском, добавляет Анохина. Чай и кофе наливают бесплатно.
"Если уж совсем боитесь замерзнуть, сперва покатайтесь с горы в одежде, чтобы размяться и разогреться", — советует Мария Соколова.
Также можно выпить горячий (или горячительный) напиток перед спуском, добавляет Анохина. Чай и кофе наливают бесплатно.
Еще одна участница "Хибины-бикини" Елена Котова нашла золотую середину: она катается в купальнике, шлеме, перчатках, наколенниках и носках. "Хоть какая-то защита от холода", — объясняет она.
Еще одна участница "Хибины-бикини" Елена Котова нашла золотую середину: она катается в купальнике, шлеме, перчатках, наколенниках и носках. "Хоть какая-то защита от холода", — объясняет она.
В прошлом году из-за пандемии многие не смогли приехать на фестиваль в Сочи, и организаторы решили устроить всемирный онлайн-спуск. Участники съезжали на лыжах даже с дивана!
И онлайн-, и офлайн-участие в карнавале бесплатное, главное — зарегистрироваться. А еще продумать образ, если в планах красивые кадры.
В прошлом году из-за пандемии многие не смогли приехать на фестиваль в Сочи, и организаторы решили устроить всемирный онлайн-спуск. Участники съезжали на лыжах даже с дивана!
И онлайн-, и офлайн-участие в карнавале бесплатное, главное — зарегистрироваться. А еще продумать образ, если в планах красивые кадры.
"Нужно выглядеть так, чтобы вас хотелось фотографировать, — говорит Мария Соколова. — Наденьте оригинальный костюм, яркое и эффектное бикини. И тогда попадете в объективы всех фотографов, а на фестивале их много".
Также можно взять с собой сопровождающего. "В бикини ведь нет ни сумки, ни даже кармашка, чтобы положить телефон, — продолжает она. — Поэтому лучше, когда вас снимает кто-то еще".
"Нужно выглядеть так, чтобы вас хотелось фотографировать, — говорит Мария Соколова. — Наденьте оригинальный костюм, яркое и эффектное бикини. И тогда попадете в объективы всех фотографов, а на фестивале их много".
Также можно взять с собой сопровождающего. "В бикини ведь нет ни сумки, ни даже кармашка, чтобы положить телефон, — продолжает она. — Поэтому лучше, когда вас снимает кто-то еще".
Чтобы получились удачные кадры, Елена Котова советует позировать ниже по склону: видна трасса, ее уклон, изгибы и пейзажи вокруг.
"Самое главное — не переживать за фигуру и о том, как вы выглядите в купальнике", — добавляет Юлия Анохина.
Чтобы получились удачные кадры, Елена Котова советует позировать ниже по склону: видна трасса, ее уклон, изгибы и пейзажи вокруг.
"Самое главное — не переживать за фигуру и о том, как вы выглядите в купальнике", — добавляет Юлия Анохина.
Даты проведения некоторых фестивалей в 2022-м уже известны: BoogelWoogel стартует 23 марта, а GrelkaFest — 6 апреля.
Организаторы обещают включить в программу опен-эйр-концерты, фестивали красок, танцевальные баттлы, спуски в пижамах и свадебных платьях и мощнейшие афтепати. Скучно не будет точно!
Даты проведения некоторых фестивалей в 2022-м уже известны: BoogelWoogel стартует 23 марта, а GrelkaFest — 6 апреля.
Организаторы обещают включить в программу опен-эйр-концерты, фестивали красок, танцевальные баттлы, спуски в пижамах и свадебных платьях и мощнейшие афтепати. Скучно не будет точно!