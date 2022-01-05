Дамы в бикини и мужчины-мимы: как проходят самые жаркие фестивали в горах

Первый массовый спуск райдеров в плавках и бикини состоялся в 2013-м на GrelkaFest и сразу вошел в историю. Около 800 лыжников и лыжниц превратили кузбасский горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области в самую жаркую тусовку Сибири.

Через несколько лет начали появляться и другие фестивали — BoogelWoogel на курорте "Роза Хутор" в Сочи, "Хибины-бикини" в Кировске.