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Туризм
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Дамы в бикини и мужчины-мимы: как проходят самые жаркие фестивали в горах
Дамы в бикини и мужчины-мимы: как проходят самые жаркие фестивали в горах - РИА Новости, 05.01.2022
Дамы в бикини и мужчины-мимы: как проходят самые жаркие фестивали в горах
Спуски с гор в бикини уже стали традиционной русской забавой — каждый год на них слетаются тысячи участников. О том, за что лыжники и сноубордисты любят... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T08:00
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фото
туризм
сочи
кировск
бикини
туризм
курорт
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости, Ольга Кабанова. Спуски с гор в бикини уже стали традиционной русской забавой — каждый год на них слетаются тысячи участников. О том, за что лыжники и сноубордисты любят "полуголые" фестивали, как согреться без одежды и сделать самые красивые кадры, — в фотоленте РИА Новости.
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08:00 05.01.2022 (обновлено: 08:02 05.01.2022)
 

Дамы в бикини и мужчины-мимы: как проходят самые жаркие фестивали в горах

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости, Ольга Кабанова. Спуски с гор в бикини уже стали традиционной русской забавой — каждый год на них слетаются тысячи участников. О том, за что лыжники и сноубордисты любят "полуголые" фестивали, как согреться без одежды и сделать самые красивые кадры, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Первый массовый спуск райдеров в плавках и бикини состоялся в 2013-м на GrelkaFest и сразу вошел в историю. Около 800 лыжников и лыжниц превратили кузбасский горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области в самую жаркую тусовку Сибири.

Через несколько лет начали появляться и другие фестивали — BoogelWoogel на курорте "Роза Хутор" в Сочи, "Хибины-бикини" в Кировске.

Участники спуска в купальниках Хибины-бикини 2021 на северном склоне Айкуайвенчорр горнолыжного комплекса Большой Вудъявр в Кировске
1 из 12

Первый массовый спуск райдеров в плавках и бикини состоялся в 2013-м на GrelkaFest и сразу вошел в историю. Около 800 лыжников и лыжниц превратили кузбасский горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области в самую жаркую тусовку Сибири.

Через несколько лет начали появляться и другие фестивали — BoogelWoogel на курорте "Роза Хутор" в Сочи, "Хибины-бикини" в Кировске.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Проводят их, как правило, весной — ближе к концу горнолыжного сезона. Принять участие ежегодно приезжают больше тысячи человек. Фестивали ценят и любят за драйв, позитив, атмосферу праздника, новые знакомства и, конечно, за возможность показать себя.

В 2021 году на GrelkaFest установили рекорд по количеству участников: за один день с горы спустились 1772 райдера.

Участники высокогорного карнавала BoogelWoogel-2018 перед массовым спуском с горы в купальниках на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи
2 из 12

Проводят их, как правило, весной — ближе к концу горнолыжного сезона. Принять участие ежегодно приезжают больше тысячи человек. Фестивали ценят и любят за драйв, позитив, атмосферу праздника, новые знакомства и, конечно, за возможность показать себя.

В 2021 году на GrelkaFest установили рекорд по количеству участников: за один день с горы спустились 1772 райдера.

© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

С каждым годом организаторы делают программу фестивалей насыщеннее: и конкурсы красоты устраивают, и музыкантов приглашают, и предлагают прыгнуть в карнавальном костюме в бассейн.

А еще проводят олимпиады, чтобы разрешить многолетний спор, кто же все-таки круче — лыжники или сноубордисты. Ну а что: если уж веселиться, то по полной!

Участники мероприятия по спуску с горы в купальниках, проходящего в рамках фестиваля BoogelWoogel, на склоне горнолыжного курорта Роза Хутор в Сочинском национальном парке
3 из 12

С каждым годом организаторы делают программу фестивалей насыщеннее: и конкурсы красоты устраивают, и музыкантов приглашают, и предлагают прыгнуть в карнавальном костюме в бассейн.

А еще проводят олимпиады, чтобы разрешить многолетний спор, кто же все-таки круче — лыжники или сноубордисты. Ну а что: если уж веселиться, то по полной!

© РИА Новости / Нина Зотина
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Кстати, о костюмах. Минусовые температуры воздуха на склонах не мотивируют многих участников раздеться до плавок или бикини. Так что некоторые облачаются в традиционные русские сарафаны, кигуруми, превращаются в мимов, индейцев и викингов.

По словам участницы фестиваля "Хибины-бикини" Марии Соколовой, жесткого дресс-кода нет, организаторы приветствуют любой креатив.

Участники массового горнолыжного спуска в купальных костюмах Grelka fest на кузбасском горнолыжном курорте в посёлке Шерегеш Кемеровской области
4 из 12

Кстати, о костюмах. Минусовые температуры воздуха на склонах не мотивируют многих участников раздеться до плавок или бикини. Так что некоторые облачаются в традиционные русские сарафаны, кигуруми, превращаются в мимов, индейцев и викингов.

По словам участницы фестиваля "Хибины-бикини" Марии Соколовой, жесткого дресс-кода нет, организаторы приветствуют любой креатив.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Но многие все же верны традициям.

"Первый раз, конечно, холод пугает, — рассказывает участница BoogelWoogel Юлия Анохина. — Здорово, если вы едете шумной, дружной компанией. И есть кому вас поддержать или согреть".

Участники мероприятия по спуску с горы в купальниках, проходящего в рамках фестиваля BoogelWoogel, делают селфи на склоне горнолыжного курорта Роза Хутор
5 из 12

Но многие все же верны традициям.

"Первый раз, конечно, холод пугает, — рассказывает участница BoogelWoogel Юлия Анохина. — Здорово, если вы едете шумной, дружной компанией. И есть кому вас поддержать или согреть".

© РИА Новости / Нина Зотина
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Все и правда на самом деле не так страшно, как кажется: подняться на гору можно в верхней одежде, а перед спуском раздеться, говорит Юлия. Тем более каждому выдают номерной пакет, куда предлагают положить вещи, чтобы потом забрать их внизу.

Участница массового спуска в купальниках в рамках фестиваля GrelkaFest на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш Кемеровской области
6 из 12

Все и правда на самом деле не так страшно, как кажется: подняться на гору можно в верхней одежде, а перед спуском раздеться, говорит Юлия. Тем более каждому выдают номерной пакет, куда предлагают положить вещи, чтобы потом забрать их внизу.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

"Если уж совсем боитесь замерзнуть, сперва покатайтесь с горы в одежде, чтобы размяться и разогреться", — советует Мария Соколова.

Также можно выпить горячий (или горячительный) напиток перед спуском, добавляет Анохина. Чай и кофе наливают бесплатно.

Участницы спуска в купальниках Хибины-бикини 2021 на северном склоне Айкуайвенчорр горнолыжного комплекса Большой Вудъявр в Кировске
7 из 12

"Если уж совсем боитесь замерзнуть, сперва покатайтесь с горы в одежде, чтобы размяться и разогреться", — советует Мария Соколова.

Также можно выпить горячий (или горячительный) напиток перед спуском, добавляет Анохина. Чай и кофе наливают бесплатно.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Еще одна участница "Хибины-бикини" Елена Котова нашла золотую середину: она катается в купальнике, шлеме, перчатках, наколенниках и носках. "Хоть какая-то защита от холода", — объясняет она.

Массовый спуск в плавках и купальниках с горы Зеленая на горнолыжном курорте Шерегеш
8 из 12

Еще одна участница "Хибины-бикини" Елена Котова нашла золотую середину: она катается в купальнике, шлеме, перчатках, наколенниках и носках. "Хоть какая-то защита от холода", — объясняет она.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

В прошлом году из-за пандемии многие не смогли приехать на фестиваль в Сочи, и организаторы решили устроить всемирный онлайн-спуск. Участники съезжали на лыжах даже с дивана!

И онлайн-, и офлайн-участие в карнавале бесплатное, главное — зарегистрироваться. А еще продумать образ, если в планах красивые кадры.

Участницы высокогорного карнавала BoogelWoogel на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи
9 из 12

В прошлом году из-за пандемии многие не смогли приехать на фестиваль в Сочи, и организаторы решили устроить всемирный онлайн-спуск. Участники съезжали на лыжах даже с дивана!

И онлайн-, и офлайн-участие в карнавале бесплатное, главное — зарегистрироваться. А еще продумать образ, если в планах красивые кадры.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

"Нужно выглядеть так, чтобы вас хотелось фотографировать, — говорит Мария Соколова. — Наденьте оригинальный костюм, яркое и эффектное бикини. И тогда попадете в объективы всех фотографов, а на фестивале их много".

Также можно взять с собой сопровождающего. "В бикини ведь нет ни сумки, ни даже кармашка, чтобы положить телефон, — продолжает она. — Поэтому лучше, когда вас снимает кто-то еще".

Участницы фестиваля GrelkaFest в Шерегеше
10 из 12

"Нужно выглядеть так, чтобы вас хотелось фотографировать, — говорит Мария Соколова. — Наденьте оригинальный костюм, яркое и эффектное бикини. И тогда попадете в объективы всех фотографов, а на фестивале их много".

Также можно взять с собой сопровождающего. "В бикини ведь нет ни сумки, ни даже кармашка, чтобы положить телефон, — продолжает она. — Поэтому лучше, когда вас снимает кто-то еще".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Чтобы получились удачные кадры, Елена Котова советует позировать ниже по склону: видна трасса, ее уклон, изгибы и пейзажи вокруг.

"Самое главное — не переживать за фигуру и о том, как вы выглядите в купальнике", — добавляет Юлия Анохина.

Участница массового спуска в купальниках в рамках фестиваля GrelkaFest на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш Кемеровской области
11 из 12

Чтобы получились удачные кадры, Елена Котова советует позировать ниже по склону: видна трасса, ее уклон, изгибы и пейзажи вокруг.

"Самое главное — не переживать за фигуру и о том, как вы выглядите в купальнике", — добавляет Юлия Анохина.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Даты проведения некоторых фестивалей в 2022-м уже известны: BoogelWoogel стартует 23 марта, а GrelkaFest — 6 апреля.

Организаторы обещают включить в программу опен-эйр-концерты, фестивали красок, танцевальные баттлы, спуски в пижамах и свадебных платьях и мощнейшие афтепати. Скучно не будет точно!

Фестиваль GrelkaFest в Шерегеше
12 из 12

Даты проведения некоторых фестивалей в 2022-м уже известны: BoogelWoogel стартует 23 марта, а GrelkaFest — 6 апреля.

Организаторы обещают включить в программу опен-эйр-концерты, фестивали красок, танцевальные баттлы, спуски в пижамах и свадебных платьях и мощнейшие афтепати. Скучно не будет точно!

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
 
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