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МИД Германии прокомментировал марш в честь Бандеры в Киеве
МИД Германии прокомментировал марш в честь Бандеры в Киеве - РИА Новости, 05.01.2022
МИД Германии прокомментировал марш в честь Бандеры в Киеве
МИД ФРГ осуждает преступления, совершенные украинскими националистами, в том числе под руководством Степана Бандеры, во время Второй мировой войны, заявил на... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T18:17
2022-01-05T18:17
в мире
киев
степан бандера
мид германии
ситуация на украине
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БЕРЛИН, 5 янв - РИА Новости. МИД ФРГ осуждает преступления, совершенные украинскими националистами, в том числе под руководством Степана Бандеры, во время Второй мировой войны, заявил на брифинге представитель внешнеполитического ведомства Кристофер Бургер, комментируя по просьбе прессы марш в честь Бандеры, который прошел 1 января в Киеве.Марш по случаю 113-й годовщины со дня рождения Бандеры прошел в Киеве в минувшую субботу. В нем, по данным полиции, приняли участие около 3,5 тысячи человек.По словам Бургера, Берлин "осуждает и выступает против любой формы антисемитизма и прославления нацистских преступлений"."Конечно, мы также осуждаем совершенные организацией украинских националистов, в том числе под руководством Бандеры, преступления в отношении гражданских лиц. Значительная часть этих преступлений, об этом нужно помнить, была совершена в коллаборации с немецкими оккупационными войсками", - сказал представитель МИД ФРГ..
https://ria.ru/20211024/banderovtsy-1755783578.html
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в мире, киев, степан бандера, мид германии, ситуация на украине
18:17 05.01.2022
 
МИД Германии прокомментировал марш в честь Бандеры в Киеве

МИД ФРГ о марше в честь Бандеры в Киеве: осуждаем преступления украинских националистов

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкФлажок на автомобиле чрезвычайного и полномочного посла Германии у здания МИД РФ
Флажок на автомобиле чрезвычайного и полномочного посла Германии у здания МИД РФ - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Флажок на автомобиле чрезвычайного и полномочного посла Германии у здания МИД РФ
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 5 янв - РИА Новости. МИД ФРГ осуждает преступления, совершенные украинскими националистами, в том числе под руководством Степана Бандеры, во время Второй мировой войны, заявил на брифинге представитель внешнеполитического ведомства Кристофер Бургер, комментируя по просьбе прессы марш в честь Бандеры, который прошел 1 января в Киеве.
Марш по случаю 113-й годовщины со дня рождения Бандеры прошел в Киеве в минувшую субботу. В нем, по данным полиции, приняли участие около 3,5 тысячи человек.
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По словам Бургера, Берлин "осуждает и выступает против любой формы антисемитизма и прославления нацистских преступлений".
"Конечно, мы также осуждаем совершенные организацией украинских националистов, в том числе под руководством Бандеры, преступления в отношении гражданских лиц. Значительная часть этих преступлений, об этом нужно помнить, была совершена в коллаборации с немецкими оккупационными войсками", - сказал представитель МИД ФРГ..
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