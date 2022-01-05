https://ria.ru/20220105/germaniya-1766657084.html

МИД Германии прокомментировал марш в честь Бандеры в Киеве

МИД Германии прокомментировал марш в честь Бандеры в Киеве - РИА Новости, 05.01.2022

МИД Германии прокомментировал марш в честь Бандеры в Киеве

МИД ФРГ осуждает преступления, совершенные украинскими националистами, в том числе под руководством Степана Бандеры, во время Второй мировой войны, заявил на... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T18:17

2022-01-05T18:17

2022-01-05T18:17

в мире

киев

степан бандера

мид германии

ситуация на украине

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БЕРЛИН, 5 янв - РИА Новости. МИД ФРГ осуждает преступления, совершенные украинскими националистами, в том числе под руководством Степана Бандеры, во время Второй мировой войны, заявил на брифинге представитель внешнеполитического ведомства Кристофер Бургер, комментируя по просьбе прессы марш в честь Бандеры, который прошел 1 января в Киеве.Марш по случаю 113-й годовщины со дня рождения Бандеры прошел в Киеве в минувшую субботу. В нем, по данным полиции, приняли участие около 3,5 тысячи человек.По словам Бургера, Берлин "осуждает и выступает против любой формы антисемитизма и прославления нацистских преступлений"."Конечно, мы также осуждаем совершенные организацией украинских националистов, в том числе под руководством Бандеры, преступления в отношении гражданских лиц. Значительная часть этих преступлений, об этом нужно помнить, была совершена в коллаборации с немецкими оккупационными войсками", - сказал представитель МИД ФРГ..

https://ria.ru/20211024/banderovtsy-1755783578.html

https://ria.ru/20211119/donbass-1759510502.html

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в мире, киев, степан бандера, мид германии, ситуация на украине