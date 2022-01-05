https://ria.ru/20220105/gadania-1766188974.html

Святочные гадания. Есть ли в них "какая-то мистика". Часть I

Святочные гадания. Есть ли в них "какая-то мистика". Часть I - РИА Новости, 05.01.2022

Святочные гадания. Есть ли в них "какая-то мистика". Часть I

Гадания с зеркалами, подблюдные обряды и вызов духов – так развлекались девушки на Руси в Святки (хотя в православии это считается грехом). На какие вопросы может ответить обручальное кольцо, что символизирует зерно и как сложилась судьба тульской Джульетты? Авторы подкаста делятся историями и проверяют, как работают популярные гадания.

2022-01-05T11:30

2022-01-05T11:30

2022-01-05T11:30

какая-то мистика

подкаст

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Святочные гадания. Есть ли в них "какая-то мистика". Часть I Гадания с зеркалами, подблюдные обряды и вызов духов – так развлекались девушки на Руси в Святки (хотя в православии это считается грехом). На какие вопросы может ответить обручальное кольцо, что символизирует зерно и как сложилась судьба тульской Джульетты? Авторы подкаста делятся историями и проверяют, как работают популярные гадания. audio/mpeg

Святочные гадания. Есть ли в них "какая-то мистика". Часть I Гадания с зеркалами, подблюдные обряды и вызов духов – так развлекались девушки на Руси в Святки (хотя в православии это считается грехом). На какие вопросы может ответить обручальное кольцо, что символизирует зерно и как сложилась судьба тульской Джульетты? Авторы подкаста делятся историями и проверяют, как работают популярные гадания. audio/mpeg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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