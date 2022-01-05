https://ria.ru/20220105/gadania-1766188974.html
Святочные гадания. Есть ли в них "какая-то мистика". Часть I
Святочные гадания. Есть ли в них "какая-то мистика". Часть I - РИА Новости, 05.01.2022
Святочные гадания. Есть ли в них "какая-то мистика". Часть I
Гадания с зеркалами, подблюдные обряды и вызов духов – так развлекались девушки на Руси в Святки (хотя в православии это считается грехом). На какие вопросы может ответить обручальное кольцо, что символизирует зерно и как сложилась судьба тульской Джульетты? Авторы подкаста делятся историями и проверяют, как работают популярные гадания.
2022-01-05T11:30
2022-01-05T11:30
2022-01-05T11:30
какая-то мистика
подкаст
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766188945_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_24d2a6068d21d66a7fca4808047d6745.jpg
Святочные гадания. Есть ли в них "какая-то мистика". Часть I
Гадания с зеркалами, подблюдные обряды и вызов духов – так развлекались девушки на Руси в Святки (хотя в православии это считается грехом). На какие вопросы может ответить обручальное кольцо, что символизирует зерно и как сложилась судьба тульской Джульетты? Авторы подкаста делятся историями и проверяют, как работают популярные гадания.
audio/mpeg
Святочные гадания. Есть ли в них "какая-то мистика". Часть I
Гадания с зеркалами, подблюдные обряды и вызов духов – так развлекались девушки на Руси в Святки (хотя в православии это считается грехом). На какие вопросы может ответить обручальное кольцо, что символизирует зерно и как сложилась судьба тульской Джульетты? Авторы подкаста делятся историями и проверяют, как работают популярные гадания.
audio/mpeg
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766188945_251:0:1036:589_1920x0_80_0_0_abbcc3cef3c0fdc018912336155f49c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подкаст, аудио
Святочные гадания. Есть ли в них "какая-то мистика". Часть I
Гадания с зеркалами, подблюдные обряды и вызов духов – так развлекались девушки на Руси в Святки (хотя в православии это считается грехом). На какие вопросы может ответить обручальное кольцо, что символизирует зерно и как сложилась судьба тульской Джульетты? Авторы подкаста делятся историями и проверяют, как работают популярные гадания.