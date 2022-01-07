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Какая-то мистика
Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Бункеры и подземные ходы, клады и археологические находки, тайны зданий и их жильцов: альтернативный “путеводитель” по местам с удивительным прошлым.
https://ria.ru/20220107/gadaniya-1766190350.html
Святочные гадания. Есть ли в них "какая-то мистика". Часть II
Святочные гадания. Есть ли в них "какая-то мистика". Часть II - РИА Новости, 07.01.2022
Святочные гадания. Есть ли в них "какая-то мистика". Часть II
Гадания с зеркалами, подблюдные обряды и вызов духов – так развлекались девушки на Руси в Святки (хотя в православии это считается грехом). На какие вопросы может ответить обручальное кольцо, что символизирует зерно и как сложилась судьба тульской Джульетты? Авторы подкаста делятся историями и проверяют, как работают популярные гадания.
2022-01-07T12:00
2022-01-07T12:00
какая-то мистика
подкаст
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Святочные гадания. Есть ли в них "какая-то мистика". Часть II
Гадания с зеркалами, подблюдные обряды и вызов духов – так развлекались девушки на Руси в Святки (хотя в православии это считается грехом). На какие вопросы может ответить обручальное кольцо, что символизирует зерно и как сложилась судьба тульской Джульетты? Авторы подкаста делятся историями и проверяют, как работают популярные гадания.
audio/mpeg
Святочные гадания. Есть ли в них "какая-то мистика". Часть II
Гадания с зеркалами, подблюдные обряды и вызов духов – так развлекались девушки на Руси в Святки (хотя в православии это считается грехом). На какие вопросы может ответить обручальное кольцо, что символизирует зерно и как сложилась судьба тульской Джульетты? Авторы подкаста делятся историями и проверяют, как работают популярные гадания.
audio/mpeg
Это продолжение эпизода. Начало можно послушать здесь.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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подкаст, аудио
12:00 07.01.2022
 

Святочные гадания. Есть ли в них "какая-то мистика". Часть II

Какая-то мистика
Святочные гадания. Есть ли в них "какая-то мистика". Часть II
12:00
Читать ria.ru в
Гадания с зеркалами, подблюдные обряды и вызов духов – так развлекались девушки на Руси в Святки (хотя в православии это считается грехом). На какие вопросы может ответить обручальное кольцо, что символизирует зерно и как сложилась судьба тульской Джульетты? Авторы подкаста делятся историями и проверяют, как работают популярные гадания.
Это продолжение эпизода. Начало можно послушать здесь.
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