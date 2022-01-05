https://ria.ru/20220105/evropa-1766562633.html
Европа прощается со свободой, равенством и братством
Европа прощается со свободой, равенством и братством - РИА Новости, 05.01.2022
Европа прощается со свободой, равенством и братством
"Прививка или социальная смерть" — так успели уже окрестить новый законопроект, который французское правительство внесло на рассмотрение парламентариев. РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T08:00
2022-01-05T08:00
2022-01-05T09:14
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"Прививка или социальная смерть" — так успели уже окрестить новый законопроект, который французское правительство внесло на рассмотрение парламентариев.Поначалу планировалось, что обтяпать дельце у Макрона получится быстро, в течение текущей недели, поскольку его партия обладает необходимым большинством, но депутаты от партии власти в решающий момент отправились подкрепиться ("пандемия пандемией, а ужин по расписанию"), а оппозиция в их отсутствие организовала еще одно голосование, и принятие поправок отложили.Власть в нетерпении все равно бьет копытом — те изменения, которые законом, если его примут, будут внесены в повседневную жизнь 67 миллионов граждан, не поддаются сравнению ни с каким периодом французской истории, хоть монархическим, хоть республиканским.Речь идет о введении де-факто обязательной вакцинации всех, кто старше 12 лет, против коронавируса.Если с 15 января "вакцинный паспорт" заменит "санитарный пропуск", это будет означать, что примерно семь миллионов непривитых французов будут лишены доступа всюду, кроме как в городской общественный транспорт, продуктовые магазины, аптеки и салоны красоты.Никакие отрицательные результаты никаких ПЦР-тестов принимать никто не будет.Законопроект это запрещает прямо и недвусмысленно.Непривитые не смогут поехать в другой город на поезде, они будут лишены возможности и купить авиабилет, у них не получится пойти в кино, театр, музей, библиотеку, не говоря о кафе и ресторанах.Так выглядит сегодня очень близкое — на расстоянии календарной декады, начиная с сегодняшнего дня — будущее в государстве, один из девизов которого есть равенство."Более равным", то есть ходящим прививаться в соответствии с графиком, предложенным теми же властями, правительство, правда, забыло гарантировать возможную юридическую защиту (и денежную компенсацию) в случае возникновения побочных эффектов от вакцины. То есть вы укалывайтесь, как мы вам сказали, но если вашему здоровью нанесен или нанесен будет ущерб в результате инъекции, то мы тут решительно ни при чем. А так вы, конечно, можете попытаться подать в суд на Макрона — в рамках демократии и всего самого лучшего, — но вряд ли такой иск будет принят.И Франция в данном случае отнюдь не исключение: поскольку контракт на покупку вакцин с Pfizer/BionTech и с той же Moderna заключала Еврокомиссия, то и пункт об ответственности фармкомпаний за последствия вакцинации Брюссель под нажимом фармлобби исключил. Исключил единолично, а отдуваться предоставил правительствам стран, входящим в Евросоюз.Вот они и отдуваются — средств на возможные компенсации тем, у кого могут быть осложнения после прививки, нет, но прививку сделать все равно обязан, если хочешь продолжить вести обычную жизнь.Сам Макрон еще год назад, когда вакцинация во Франции только начиналась, клялся и божился, что "никогда не сделает прививку обязательной". Он это сказал в ноябре 2020 года и повторил весной 2021-го.Чтобы уже спустя три месяца, в июле, ввести "санитарный пропуск" для всех совершеннолетних, дезавуировав таким образом все свои декларации.Школьников "щадили" до 30 сентября, после чего для внешкольных занятий, в том числе спортом, у них не начали требовать справку о вакцинации.С началом пятой волны заражений штаммом "дельта", которую сейчас полирует уже шестая волна — на этот раз "омикроном" — и на протяжении всей пандемии власти европейских стран и той же Франции оказались, как по команде, приверженцами отнюдь не тех ценностей, которые они прежде и с такой охотой декларировали.Они очень резво ограничили практически все права личности, как только решили, что это требуется для "общественного блага". Они сажали европейцев под замок, как это было в Австрии, вводили не менее жесткие меры, как это было в Нидерландах и проверяли QR-коды на каждом шагу, как это сейчас делается и делаться будет во Франции.Малочисленная фронда маятник общественного мнения в свою сторону не качнула, поскольку социуму дают по рукам, и довольно чувствительно, если и когда он посмеет возражать.Тут стоит заметить, что права и свободы, о которых так пеклась и так на все лады расхваливала европейская общественность от прессы до высших чиновников Евросоюза, оказались довольно эфемерными, — настолько эфемерными, что за короткие месяцы от всего этого равенства и всего этого братства не осталось и следа.Стоит подчеркнуть, что именно эта пресса и именно эти чиновники из Брюсселя умудрялись в то же самое время тыкать пальчиком в сторону России, заявляя, что "в этой стране нет гражданских свобод".Хотя в подобной ситуации чья бы корова мычала.Пока же ситуация, с объективной точки зрения, которая складывается в нашей стране, значительно лучше в отношении сохранения прав и свобод граждан, чем в накрытой пятой/шестой, и скорее всего, и седьмой, и восьмой (далее по списку) волнами заражений Европе.Люди спокойно и по своей воле и своему собственному усмотрению, сообразуясь с общественными интересами, прививаются, вакцины, в том числе и назальные, производятся, защиту они дают гарантированную.В то время как в том же ЕС уже намекают, что, может быть, иммунный ответ на инъекции Pfizer/BionTech или Moderna может быть и не таким всеобъемлющим, как считалось ранее, поэтому бегать прививаться, если и когда будет принят нынешний законопроект, придется не раз в год, а раз в квартал.ВОЗ косвенно это подтверждает, поскольку сообщила официально, что намерена поговорить с разработчиками, чтобы те изменили, как было сказано, "состав вакцины".Что подразумевается под этим таинственным выражением "состав вакцины", никто пока не объяснил.Как новый состав, в отличие от старого, может (или будет) влиять на здоровье и самочувствие и окажется ли он столь же эффективным, как российский "Спутник V", тоже неизвестно.Никаких исследований и никаких научных данных на сей счет нет.Сегодня власти в Европе и во Франции дают понять тому населению, которое доверило им управление в том числе и своим благополучием, что следуют двум принципам руководства.Первый давно был сформулирован и звучит так: "спасение утопающих — дело рук самих утопающих", то есть идите и уколитесь, если охота пойти поужинать в ресторане или заняться спортом, а второй состоит в том, что "кто не спрятался, я не виноват". Ведь никакой юридической ответственности в случае принятия ошибочных шагов власти и во Франции, и в любом другом государстве, входящем в ЕС, не понесут в принципе.Общественный договор (ах, как им гордились в Евросоюзе!), основанный на доверии, был сломан штаммом "омикрон" и восстановлению вряд ли подлежит. Ну а тем, кто, как те три мудреца, решили в грозу путешествовать по морю в дырявом тазу, можно сегодня только посочувствовать, помня, разумеется, чем подобные авантюры заканчиваются.
https://ria.ru/20211221/omikron-1764623081.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211216/kod-1764037881.html
https://ria.ru/20220103/omikron-1766456593.html
https://ria.ru/20211124/antiprivivochniki-1760594229.html
https://ria.ru/20220104/shtamm-1766520648.html
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Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
общество, авторы, колумнисты - авторы, европа, франция, евросоюз, еврокомиссия, воз, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
"Прививка или социальная смерть" — так успели уже окрестить новый законопроект, который французское правительство внесло на рассмотрение парламентариев.
Поначалу планировалось, что обтяпать дельце у Макрона получится быстро, в течение текущей недели, поскольку его партия обладает необходимым большинством, но депутаты от партии власти в решающий момент отправились подкрепиться ("пандемия пандемией, а ужин по расписанию"), а оппозиция в их отсутствие организовала еще одно голосование, и принятие поправок отложили.
Власть в нетерпении все равно бьет копытом — те изменения, которые законом, если его примут, будут внесены в повседневную жизнь 67 миллионов граждан, не поддаются сравнению ни с каким периодом французской истории, хоть монархическим, хоть республиканским.
Речь идет о введении де-факто обязательной вакцинации всех, кто старше 12 лет, против коронавируса.
Если с 15 января "вакцинный паспорт" заменит "санитарный пропуск", это будет означать, что примерно семь миллионов непривитых французов будут лишены доступа всюду, кроме как в городской общественный транспорт, продуктовые магазины, аптеки и салоны красоты.
Никакие отрицательные результаты никаких ПЦР-тестов принимать никто не будет.
Законопроект это запрещает прямо и недвусмысленно.
Непривитые не смогут поехать в другой город на поезде, они будут лишены возможности и купить авиабилет, у них не получится пойти в кино, театр, музей, библиотеку, не говоря о кафе и ресторанах.
Так выглядит сегодня очень близкое — на расстоянии календарной декады, начиная с сегодняшнего дня — будущее в государстве, один из девизов которого есть равенство.
"Более равным", то есть ходящим прививаться в соответствии с графиком, предложенным теми же властями, правительство, правда, забыло гарантировать возможную юридическую защиту (и денежную компенсацию) в случае возникновения побочных эффектов от вакцины. То есть вы укалывайтесь, как мы вам сказали, но если вашему здоровью нанесен или нанесен будет ущерб в результате инъекции, то мы тут решительно ни при чем. А так вы, конечно, можете попытаться подать в суд на Макрона — в рамках демократии и всего самого лучшего, — но вряд ли такой иск будет принят.
И Франция
в данном случае отнюдь не исключение: поскольку контракт на покупку вакцин с Pfizer/BionTech и с той же Moderna заключала Еврокомиссия
, то и пункт об ответственности фармкомпаний за последствия вакцинации Брюссель под нажимом фармлобби исключил. Исключил единолично, а отдуваться предоставил правительствам стран, входящим в Евросоюз
.
Вот они и отдуваются — средств на возможные компенсации тем, у кого могут быть осложнения после прививки, нет, но прививку сделать все равно обязан, если хочешь продолжить вести обычную жизнь.
Сам Макрон еще год назад, когда вакцинация во Франции только начиналась, клялся и божился, что "никогда не сделает прививку обязательной". Он это сказал в ноябре 2020 года и повторил весной 2021-го.
Чтобы уже спустя три месяца, в июле, ввести "санитарный пропуск" для всех совершеннолетних, дезавуировав таким образом все свои декларации.
Школьников "щадили" до 30 сентября, после чего для внешкольных занятий, в том числе спортом, у них не начали требовать справку о вакцинации.
С началом пятой волны заражений штаммом "дельта", которую сейчас полирует уже шестая волна — на этот раз "омикроном" — и на протяжении всей пандемии власти европейских стран и той же Франции оказались, как по команде, приверженцами отнюдь не тех ценностей, которые они прежде и с такой охотой декларировали.
Они очень резво ограничили практически все права личности, как только решили, что это требуется для "общественного блага". Они сажали европейцев под замок, как это было в Австрии
, вводили не менее жесткие меры, как это было в Нидерландах
и проверяли QR-коды на каждом шагу, как это сейчас делается и делаться будет во Франции.
Малочисленная фронда маятник общественного мнения в свою сторону не качнула, поскольку социуму дают по рукам, и довольно чувствительно, если и когда он посмеет возражать.
Тут стоит заметить, что права и свободы, о которых так пеклась и так на все лады расхваливала европейская общественность от прессы до высших чиновников Евросоюза, оказались довольно эфемерными, — настолько эфемерными, что за короткие месяцы от всего этого равенства и всего этого братства не осталось и следа.
Стоит подчеркнуть, что именно эта пресса и именно эти чиновники из Брюсселя умудрялись в то же самое время тыкать пальчиком в сторону России
, заявляя, что "в этой стране нет гражданских свобод".
Хотя в подобной ситуации чья бы корова мычала.
Пока же ситуация, с объективной точки зрения, которая складывается в нашей стране, значительно лучше в отношении сохранения прав и свобод граждан, чем в накрытой пятой/шестой, и скорее всего, и седьмой, и восьмой (далее по списку) волнами заражений Европе
.
Люди спокойно и по своей воле и своему собственному усмотрению, сообразуясь с общественными интересами, прививаются, вакцины, в том числе и назальные, производятся, защиту они дают гарантированную.
В то время как в том же ЕС уже намекают, что, может быть, иммунный ответ на инъекции Pfizer/BionTech или Moderna может быть и не таким всеобъемлющим, как считалось ранее, поэтому бегать прививаться, если и когда будет принят нынешний законопроект, придется не раз в год, а раз в квартал.
ВОЗ
косвенно это подтверждает, поскольку сообщила официально, что намерена поговорить с разработчиками, чтобы те изменили, как было сказано, "состав вакцины".
Что подразумевается под этим таинственным выражением "состав вакцины", никто пока не объяснил.
Как новый состав, в отличие от старого, может (или будет) влиять на здоровье и самочувствие и окажется ли он столь же эффективным, как российский "Спутник V", тоже неизвестно.
Никаких исследований и никаких научных данных на сей счет нет.
Сегодня власти в Европе и во Франции дают понять тому населению, которое доверило им управление в том числе и своим благополучием, что следуют двум принципам руководства.
Первый давно был сформулирован и звучит так: "спасение утопающих — дело рук самих утопающих", то есть идите и уколитесь, если охота пойти поужинать в ресторане или заняться спортом, а второй состоит в том, что "кто не спрятался, я не виноват". Ведь никакой юридической ответственности в случае принятия ошибочных шагов власти и во Франции, и в любом другом государстве, входящем в ЕС, не понесут в принципе.
Общественный договор (ах, как им гордились в Евросоюзе!), основанный на доверии, был сломан штаммом "омикрон" и восстановлению вряд ли подлежит. Ну а тем, кто, как те три мудреца, решили в грозу путешествовать по морю в дырявом тазу, можно сегодня только посочувствовать, помня, разумеется, чем подобные авантюры заканчиваются.