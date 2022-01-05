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Посол Эфиопии заявил о снижении террористической угрозы в стране
Посол Эфиопии заявил о снижении террористической угрозы в стране - РИА Новости, 05.01.2022
Посол Эфиопии заявил о снижении террористической угрозы в стране
Угроза безопасности, исходящая от террористической группировки Народный фронт освобождения Тыграя (НФОТ), ликвидирована правительственными силами Эфиопии,... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T10:13
2022-01-05T11:04
эфиопия
россия
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Угроза безопасности, исходящая от террористической группировки Народный фронт освобождения Тыграя (НФОТ), ликвидирована правительственными силами Эфиопии, эвакуированные ранее представители дипмиссий собираются вернуться в Аддис-Абебу после новогодних праздников, заявил в интервью РИА Новости посол страны в РФ Алемайеху Тегену.Ранее директор департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко в интервью РИА Новости заявил, что Россия не планирует эвакуацию сотрудников посольства в Аддис-Абебе, поддерживает контакты с эфиопской стороной по этому поводу, а решение эвакуировать дипломатов западных стран и сотрудников ООН из Эфиопии может быть связано с нежеланием повторять ошибки хаотичной эвакуации из Афганистана."Угроза безопасности, которую представляет террористическая группировка Народный фронт освобождения Тыграя (НФОТ), была значительно снижена благодаря правительственным силам, которые одержали решительную победу в штатах Амхара и Афар. Эвакуационные мероприятия и предупреждения об угрозе безопасности, объявленные некоторыми западными странами, членами мирового сообщества, оказались неоправданными", - сказал посол.Он добавил, что ООН уже отменила свою рекомендацию относительно нежелательных поездок в Эфиопию, а посольства некоторых стран, включая представительство самой ООН, уже начали возобновлять работу в Аддис-Абебе и возвращать эвакуированных ранее сотрудников. Те, кто покинул страну, собираются вернуться после новогодних праздников, подчеркнул посол.Он указал, что в Эфиопии считают "преждевременными и политически мотивированными" эвакуацию сотрудников представительства ООН и других дипмиссий, а также объявление об ограничении поездок в Эфиопию.В то же время существующий конфликт правительственных сил и террористов НФОТ значительно повлиял на экономическую и социальную ситуацию в стране: террористы разрушили госпитали, инфраструктуру, промышленные объекты, отметил посол, добавив, что стране нужна значительная экономическая поддержка в восстановлении."К настоящему моменту силы Эфиопии освободили все захваченные районы, и ситуация значительно улучшается", - резюмировал дипломат.Ранее сообщалось, что ООН временно вывозит членов семей своих сотрудников из Эфиопии, исходя из соображений безопасности. По информации местных СМИ, отряды повстанцев из эфиопского штата Тыграй захватили город Дебре-Сина, расположенный в 189 километрах к северо-востоку от столицы страны Аддис-Абебы. Кроме того, ранее США призвали своих граждан покинуть Эфиопию, пока доступны гражданские авиарейсы. Телеканал CNN также сообщал, что США разместили в Джибути силы специального назначения на случай, если будет нужно предоставить помощь американскому посольству в Эфиопии. Об эвакуации дипломатов из Эфиопии также заявили ряд стран Европы, Израиль.Север Эфиопии находится в эпицентре конфликта с ноября 2020 года. Тогда власти страны обвинили "Народный фронт освобождения Тыграя", который доминировал в политической жизни Эфиопии почти три десятилетия, в нападении на военную базу, и начали операцию в Тыграе при поддержке соседней Эритреи. Весной 2021 года эфиопские власти объявили, что Эритрея выводит войска из Тыграя. В июне мятежники в Тыграе взяли административный центр региона город Мэкэле, правительство Эфиопии объявило о безоговорочном прекращении огня. Однако позднее повстанцы заявили, что начали новое наступление, установили контроль над частью Тыграя и вторглись в регион Амхара.В начале ноября СМИ сообщали, что девять повстанческих движений Эфиопии создали новый альянс, в задачи которого входит смена действующих властей и учреждение переходного органа. В союз вошли крупные антиправительственные силы, включая "Народный фронт освобождения Тыграя" (НФОТ) и "Армию освобождения Оромо" (АОО), которые Аддис-Абеба считает террористическими группировками. В ноябре парламент Эфиопии утвердил режим чрезвычайной ситуации на территории всей страны для защиты населения от повстанцев из НФОТ. Режим ЧС будет действовать полгода.Читайте полный текст интервью Алемайеху Тегену &gt;&gt;
https://ria.ru/20220104/efiopiya-1766538742.html
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эфиопия, россия
10:13 05.01.2022 (обновлено: 11:04 05.01.2022)
 
Посол Эфиопии заявил о снижении террористической угрозы в стране

Посол Эфиопии в России Тегену заявил о снижении террористической угрозы в стране

© Фото : Служба коммуникации ОВЦСПосол Эфиопии в России Алемайеху Тегену Аргау
Посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену Аргау - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© Фото : Служба коммуникации ОВЦС
Посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену Аргау. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Угроза безопасности, исходящая от террористической группировки Народный фронт освобождения Тыграя (НФОТ), ликвидирована правительственными силами Эфиопии, эвакуированные ранее представители дипмиссий собираются вернуться в Аддис-Абебу после новогодних праздников, заявил в интервью РИА Новости посол страны в РФ Алемайеху Тегену.
Ранее директор департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко в интервью РИА Новости заявил, что Россия не планирует эвакуацию сотрудников посольства в Аддис-Абебе, поддерживает контакты с эфиопской стороной по этому поводу, а решение эвакуировать дипломатов западных стран и сотрудников ООН из Эфиопии может быть связано с нежеланием повторять ошибки хаотичной эвакуации из Афганистана.
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В МИД предположили, с чем связана эвакуация дипломатов из Эфиопии
"Угроза безопасности, которую представляет террористическая группировка Народный фронт освобождения Тыграя (НФОТ), была значительно снижена благодаря правительственным силам, которые одержали решительную победу в штатах Амхара и Афар. Эвакуационные мероприятия и предупреждения об угрозе безопасности, объявленные некоторыми западными странами, членами мирового сообщества, оказались неоправданными", - сказал посол.
Он добавил, что ООН уже отменила свою рекомендацию относительно нежелательных поездок в Эфиопию, а посольства некоторых стран, включая представительство самой ООН, уже начали возобновлять работу в Аддис-Абебе и возвращать эвакуированных ранее сотрудников. Те, кто покинул страну, собираются вернуться после новогодних праздников, подчеркнул посол.
Он указал, что в Эфиопии считают "преждевременными и политически мотивированными" эвакуацию сотрудников представительства ООН и других дипмиссий, а также объявление об ограничении поездок в Эфиопию.
В то же время существующий конфликт правительственных сил и террористов НФОТ значительно повлиял на экономическую и социальную ситуацию в стране: террористы разрушили госпитали, инфраструктуру, промышленные объекты, отметил посол, добавив, что стране нужна значительная экономическая поддержка в восстановлении.
"К настоящему моменту силы Эфиопии освободили все захваченные районы, и ситуация значительно улучшается", - резюмировал дипломат.
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Ранее сообщалось, что ООН временно вывозит членов семей своих сотрудников из Эфиопии, исходя из соображений безопасности. По информации местных СМИ, отряды повстанцев из эфиопского штата Тыграй захватили город Дебре-Сина, расположенный в 189 километрах к северо-востоку от столицы страны Аддис-Абебы. Кроме того, ранее США призвали своих граждан покинуть Эфиопию, пока доступны гражданские авиарейсы. Телеканал CNN также сообщал, что США разместили в Джибути силы специального назначения на случай, если будет нужно предоставить помощь американскому посольству в Эфиопии. Об эвакуации дипломатов из Эфиопии также заявили ряд стран Европы, Израиль.
Север Эфиопии находится в эпицентре конфликта с ноября 2020 года. Тогда власти страны обвинили "Народный фронт освобождения Тыграя", который доминировал в политической жизни Эфиопии почти три десятилетия, в нападении на военную базу, и начали операцию в Тыграе при поддержке соседней Эритреи. Весной 2021 года эфиопские власти объявили, что Эритрея выводит войска из Тыграя. В июне мятежники в Тыграе взяли административный центр региона город Мэкэле, правительство Эфиопии объявило о безоговорочном прекращении огня. Однако позднее повстанцы заявили, что начали новое наступление, установили контроль над частью Тыграя и вторглись в регион Амхара.
В начале ноября СМИ сообщали, что девять повстанческих движений Эфиопии создали новый альянс, в задачи которого входит смена действующих властей и учреждение переходного органа. В союз вошли крупные антиправительственные силы, включая "Народный фронт освобождения Тыграя" (НФОТ) и "Армию освобождения Оромо" (АОО), которые Аддис-Абеба считает террористическими группировками. В ноябре парламент Эфиопии утвердил режим чрезвычайной ситуации на территории всей страны для защиты населения от повстанцев из НФОТ. Режим ЧС будет действовать полгода.
Читайте полный текст интервью Алемайеху Тегену >>
 
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