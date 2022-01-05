https://ria.ru/20220105/efiopiya-1766609783.html
Посол Эфиопии заявил о снижении террористической угрозы в стране
Посол Эфиопии заявил о снижении террористической угрозы в стране - РИА Новости, 05.01.2022
Посол Эфиопии заявил о снижении террористической угрозы в стране
Угроза безопасности, исходящая от террористической группировки Народный фронт освобождения Тыграя (НФОТ), ликвидирована правительственными силами Эфиопии,... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T10:13
2022-01-05T10:13
2022-01-05T11:04
эфиопия
россия
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Угроза безопасности, исходящая от террористической группировки Народный фронт освобождения Тыграя (НФОТ), ликвидирована правительственными силами Эфиопии, эвакуированные ранее представители дипмиссий собираются вернуться в Аддис-Абебу после новогодних праздников, заявил в интервью РИА Новости посол страны в РФ Алемайеху Тегену.Ранее директор департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко в интервью РИА Новости заявил, что Россия не планирует эвакуацию сотрудников посольства в Аддис-Абебе, поддерживает контакты с эфиопской стороной по этому поводу, а решение эвакуировать дипломатов западных стран и сотрудников ООН из Эфиопии может быть связано с нежеланием повторять ошибки хаотичной эвакуации из Афганистана."Угроза безопасности, которую представляет террористическая группировка Народный фронт освобождения Тыграя (НФОТ), была значительно снижена благодаря правительственным силам, которые одержали решительную победу в штатах Амхара и Афар. Эвакуационные мероприятия и предупреждения об угрозе безопасности, объявленные некоторыми западными странами, членами мирового сообщества, оказались неоправданными", - сказал посол.Он добавил, что ООН уже отменила свою рекомендацию относительно нежелательных поездок в Эфиопию, а посольства некоторых стран, включая представительство самой ООН, уже начали возобновлять работу в Аддис-Абебе и возвращать эвакуированных ранее сотрудников. Те, кто покинул страну, собираются вернуться после новогодних праздников, подчеркнул посол.Он указал, что в Эфиопии считают "преждевременными и политически мотивированными" эвакуацию сотрудников представительства ООН и других дипмиссий, а также объявление об ограничении поездок в Эфиопию.В то же время существующий конфликт правительственных сил и террористов НФОТ значительно повлиял на экономическую и социальную ситуацию в стране: террористы разрушили госпитали, инфраструктуру, промышленные объекты, отметил посол, добавив, что стране нужна значительная экономическая поддержка в восстановлении."К настоящему моменту силы Эфиопии освободили все захваченные районы, и ситуация значительно улучшается", - резюмировал дипломат.Ранее сообщалось, что ООН временно вывозит членов семей своих сотрудников из Эфиопии, исходя из соображений безопасности. По информации местных СМИ, отряды повстанцев из эфиопского штата Тыграй захватили город Дебре-Сина, расположенный в 189 километрах к северо-востоку от столицы страны Аддис-Абебы. Кроме того, ранее США призвали своих граждан покинуть Эфиопию, пока доступны гражданские авиарейсы. Телеканал CNN также сообщал, что США разместили в Джибути силы специального назначения на случай, если будет нужно предоставить помощь американскому посольству в Эфиопии. Об эвакуации дипломатов из Эфиопии также заявили ряд стран Европы, Израиль.Север Эфиопии находится в эпицентре конфликта с ноября 2020 года. Тогда власти страны обвинили "Народный фронт освобождения Тыграя", который доминировал в политической жизни Эфиопии почти три десятилетия, в нападении на военную базу, и начали операцию в Тыграе при поддержке соседней Эритреи. Весной 2021 года эфиопские власти объявили, что Эритрея выводит войска из Тыграя. В июне мятежники в Тыграе взяли административный центр региона город Мэкэле, правительство Эфиопии объявило о безоговорочном прекращении огня. Однако позднее повстанцы заявили, что начали новое наступление, установили контроль над частью Тыграя и вторглись в регион Амхара.В начале ноября СМИ сообщали, что девять повстанческих движений Эфиопии создали новый альянс, в задачи которого входит смена действующих властей и учреждение переходного органа. В союз вошли крупные антиправительственные силы, включая "Народный фронт освобождения Тыграя" (НФОТ) и "Армию освобождения Оромо" (АОО), которые Аддис-Абеба считает террористическими группировками. В ноябре парламент Эфиопии утвердил режим чрезвычайной ситуации на территории всей страны для защиты населения от повстанцев из НФОТ. Режим ЧС будет действовать полгода.Читайте полный текст интервью Алемайеху Тегену >>
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эфиопия, россия
10:13 05.01.2022 (обновлено: 11:04 05.01.2022)
Посол Эфиопии заявил о снижении террористической угрозы в стране
Посол Эфиопии в России Тегену заявил о снижении террористической угрозы в стране
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости.
Угроза безопасности, исходящая от террористической группировки Народный фронт освобождения Тыграя (НФОТ), ликвидирована правительственными силами Эфиопии
, эвакуированные ранее представители дипмиссий собираются вернуться в Аддис-Абебу
после новогодних праздников, заявил в интервью РИА Новости посол страны в РФ Алемайеху Тегену
.
Ранее директор департамента Африки
МИД РФ Всеволод Ткаченко в интервью РИА Новости заявил, что Россия
не планирует эвакуацию сотрудников посольства в Аддис-Абебе, поддерживает контакты с эфиопской стороной по этому поводу, а решение эвакуировать дипломатов западных стран и сотрудников ООН из Эфиопии может быть связано с нежеланием повторять ошибки хаотичной эвакуации из Афганистана.
"Угроза безопасности, которую представляет террористическая группировка Народный фронт освобождения Тыграя (НФОТ), была значительно снижена благодаря правительственным силам, которые одержали решительную победу в штатах Амхара и Афар. Эвакуационные мероприятия и предупреждения об угрозе безопасности, объявленные некоторыми западными странами, членами мирового сообщества, оказались неоправданными", - сказал посол.
Он добавил, что ООН
уже отменила свою рекомендацию относительно нежелательных поездок в Эфиопию, а посольства некоторых стран, включая представительство самой ООН, уже начали возобновлять работу в Аддис-Абебе и возвращать эвакуированных ранее сотрудников. Те, кто покинул страну, собираются вернуться после новогодних праздников, подчеркнул посол.
Он указал, что в Эфиопии считают "преждевременными и политически мотивированными" эвакуацию сотрудников представительства ООН и других дипмиссий, а также объявление об ограничении поездок в Эфиопию.
В то же время существующий конфликт правительственных сил и террористов НФОТ значительно повлиял на экономическую и социальную ситуацию в стране: террористы разрушили госпитали, инфраструктуру, промышленные объекты, отметил посол, добавив, что стране нужна значительная экономическая поддержка в восстановлении.
"К настоящему моменту силы Эфиопии освободили все захваченные районы, и ситуация значительно улучшается", - резюмировал дипломат.
Ранее сообщалось, что ООН временно вывозит членов семей своих сотрудников из Эфиопии, исходя из соображений безопасности. По информации местных СМИ, отряды повстанцев из эфиопского штата Тыграй захватили город Дебре-Сина, расположенный в 189 километрах к северо-востоку от столицы страны Аддис-Абебы. Кроме того, ранее США
призвали своих граждан покинуть Эфиопию, пока доступны гражданские авиарейсы. Телеканал CNN также сообщал, что США разместили в Джибути
силы специального назначения на случай, если будет нужно предоставить помощь американскому посольству в Эфиопии. Об эвакуации дипломатов из Эфиопии также заявили ряд стран Европы
, Израиль
.
Север Эфиопии находится в эпицентре конфликта с ноября 2020 года. Тогда власти страны обвинили "Народный фронт освобождения Тыграя", который доминировал в политической жизни Эфиопии почти три десятилетия, в нападении на военную базу, и начали операцию в Тыграе при поддержке соседней Эритреи. Весной
2021 года эфиопские власти объявили, что Эритрея
выводит войска из Тыграя. В июне мятежники в Тыграе взяли административный центр региона город Мэкэле, правительство Эфиопии объявило о безоговорочном прекращении огня. Однако позднее повстанцы заявили, что начали новое наступление, установили контроль над частью Тыграя и вторглись в регион Амхара.
В начале ноября СМИ сообщали, что девять повстанческих движений Эфиопии создали новый альянс, в задачи которого входит смена действующих властей и учреждение переходного органа. В союз вошли крупные антиправительственные силы, включая "Народный фронт освобождения Тыграя" (НФОТ) и "Армию освобождения Оромо" (АОО), которые Аддис-Абеба считает террористическими группировками. В ноябре парламент Эфиопии утвердил режим чрезвычайной ситуации на территории всей страны для защиты населения от повстанцев из НФОТ. Режим ЧС будет действовать полгода.