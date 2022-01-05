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В МИД Узбекистана уверены, что в Казахстане сумеют сохранить единство

В МИД Узбекистана уверены, что в Казахстане сумеют сохранить единство - РИА Новости, 05.01.2022

В МИД Узбекистана уверены, что в Казахстане сумеют сохранить единство

В Ташкенте уверены, что народ Казахстана сумеет сохранить спокойствие и единство в стране, избежать эскалации, говорится в заявлении МИД Узбекистана. РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T19:22

2022-01-05T19:22

2022-01-05T19:41

беспорядки в казахстане

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ТАШКЕНТ, 5 янв - РИА Новости. В Ташкенте уверены, что народ Казахстана сумеет сохранить спокойствие и единство в стране, избежать эскалации, говорится в заявлении МИД Узбекистана.В заявлении отмечается, что в Узбекистане "с тревогой воспринимают последние события в братском Казахстане и продолжают внимательно следить за развитием ситуации в стране"."Убеждены, что мудрый народ Казахстана сумеет не допустить эскалации нестабильности, избежать насилия и человеческих жертв. Уверены, что казахстанцы обладают необходимой решимостью и волей для того, чтобы сохранить единство, восстановить мир и спокойствие в стране и самостоятельно преодолеть возникшие проблемы", - говорится в заявлении на сайте МИД.В ведомстве подчеркнули, что Узбекистан еще раз подтверждает неизменную поддержку народа и руководства Казахстана в их стремлении к обеспечению стабильности, благополучия нации и процветания страны.В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе Казахстана - вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ.Однако протесты распространились и на другие города. В Алма-Ате - крупнейшем городе и первой столице страны - вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Он отметил, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются незаконными. По его словам, "власть не падет", а стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".Президент ввел в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате режим чрезвычайного положения до 19 января. Оно предусматривает комендантский час с 7.00 до 23.00, запрет массовых мероприятий и забастовок, запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь, изъятие у людей оружия и боеприпасов, усиление охраны особо важных объектов. Ограничен въезд и выезд из этих регионов и Алма-Аты, предписаны проверки документов, досмотры людей и транспорта. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации. В среду Токаев в новом обращении к народу заявил, что занял пост председателя совета безопасности страны, который ранее был пожизненно закреплен за Нурсултаном Назарбаевым. Он также сообщил, что останется в столице и вскоре представит новые предложения по политической трансформации Казахстана.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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