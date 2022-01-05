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Лео Бокерия рассказал, где находится душа человека

Лео Бокерия рассказал, где находится душа человека - РИА Новости, 05.01.2022

Лео Бокерия рассказал, где находится душа человека

Душа человека находится в системе кровообращения, считает президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T06:25

2022-01-05T06:25

2022-01-05T06:32

общество

москва

российская академия наук

здоровье

лео бокерия

россия

душа

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Душа человека находится в системе кровообращения, считает президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия."Меня часто спрашивают, где находится душа. Я говорю, что она находится в системе кровообращения. Когда система кровообращения останавливается, то вот она и уходит", — сказал Бокерия в интервью РИА Новости.

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общество, москва, российская академия наук, здоровье, лео бокерия, россия, душа