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Лео Бокерия рассказал, где находится душа человека
Лео Бокерия рассказал, где находится душа человека - РИА Новости, 05.01.2022
Лео Бокерия рассказал, где находится душа человека
Душа человека находится в системе кровообращения, считает президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T06:25
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общество
москва
российская академия наук
здоровье
лео бокерия
россия
душа
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Душа человека находится в системе кровообращения, считает президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия."Меня часто спрашивают, где находится душа. Я говорю, что она находится в системе кровообращения. Когда система кровообращения останавливается, то вот она и уходит", — сказал Бокерия в интервью РИА Новости.
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общество, москва, российская академия наук, здоровье, лео бокерия, россия, душа
06:25 05.01.2022 (обновлено: 06:32 05.01.2022)
 
Лео Бокерия рассказал, где находится душа человека

Академик РАН Лео Бокерия рассказал, где находится душа человека

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкАкадемик РАН Лео Бокерия
Академик РАН Лео Бокерия - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Академик РАН Лео Бокерия. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Душа человека находится в системе кровообращения, считает президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.
"Меня часто спрашивают, где находится душа. Я говорю, что она находится в системе кровообращения. Когда система кровообращения останавливается, то вот она и уходит", — сказал Бокерия в интервью РИА Новости.
 
ОбществоМоскваРоссийская академия наукЗдоровьеЛео БокерияРоссиядуша
 
 
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