https://ria.ru/20220105/daty-1766658625.html

"Белавия" предложила людям изменить даты вылета из-за ситуации в Казахстане

"Белавия" предложила людям изменить даты вылета из-за ситуации в Казахстане - РИА Новости, 05.01.2022

"Белавия" предложила людям изменить даты вылета из-за ситуации в Казахстане

Белорусская "Белавиа" пока не отменяет рейсы в Казахстан, но предлагает пассажирам, следующим из Минска в Казахстан и обратно до 10 января, бесплатно изменить... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T18:37

2022-01-05T18:37

2022-01-05T19:40

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МИНСК, 5 янв - РИА Новости. Белорусская "Белавиа" пока не отменяет рейсы в Казахстан, но предлагает пассажирам, следующим из Минска в Казахстан и обратно до 10 января, бесплатно изменить даты вылета."Изменение даты вылета по всем авиабилетам, оформленным на прямые рейсы "Белавиа", вылетающие из Минска в пункты Казахстана и обратно по 10 января 2022 года включительно, может быть произведено без взимания дополнительной оплаты в пределах одного класса обслуживания на прямые рейсы "Белавиа", вылетающие в/из Кахастана по 31 января 2022 года включительно", - говорится в сообщении на сайте компании. Отмечается, что для изменения даты вылета надо обращаться по месту приобретения авиабилета.Касательно рейса авиакомпании из Минска в Алма-Аты, назначенного на 20.05 среды, в пресс-службе авиакомпании РИА Новости пояснили, что "рейс пока не отменяем".Между тем в аэропорту Минска началась регистрация на рейс "Белавиа" в Алма-Аты, свидетельствуют данные онлайн-табло прилетов и вылетов на сайте аэропорта.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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в мире, казахстан, минск, белавиа