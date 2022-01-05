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Акция протеста в Алма-Ате, Казахстан - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220105/daty-1766658625.html
"Белавия" предложила людям изменить даты вылета из-за ситуации в Казахстане
"Белавия" предложила людям изменить даты вылета из-за ситуации в Казахстане - РИА Новости, 05.01.2022
"Белавия" предложила людям изменить даты вылета из-за ситуации в Казахстане
Белорусская "Белавиа" пока не отменяет рейсы в Казахстан, но предлагает пассажирам, следующим из Минска в Казахстан и обратно до 10 января, бесплатно изменить... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T18:37
2022-01-05T19:40
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
минск
белавиа
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МИНСК, 5 янв - РИА Новости. Белорусская "Белавиа" пока не отменяет рейсы в Казахстан, но предлагает пассажирам, следующим из Минска в Казахстан и обратно до 10 января, бесплатно изменить даты вылета."Изменение даты вылета по всем авиабилетам, оформленным на прямые рейсы "Белавиа", вылетающие из Минска в пункты Казахстана и обратно по 10 января 2022 года включительно, может быть произведено без взимания дополнительной оплаты в пределах одного класса обслуживания на прямые рейсы "Белавиа", вылетающие в/из Кахастана по 31 января 2022 года включительно", - говорится в сообщении на сайте компании. Отмечается, что для изменения даты вылета надо обращаться по месту приобретения авиабилета.Касательно рейса авиакомпании из Минска в Алма-Аты, назначенного на 20.05 среды, в пресс-службе авиакомпании РИА Новости пояснили, что "рейс пока не отменяем".Между тем в аэропорту Минска началась регистрация на рейс "Белавиа" в Алма-Аты, свидетельствуют данные онлайн-табло прилетов и вылетов на сайте аэропорта.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, казахстан, минск, белавиа
18:37 05.01.2022 (обновлено: 19:40 05.01.2022)
 
"Белавия" предложила людям изменить даты вылета из-за ситуации в Казахстане

"Белавиа" предложила пассажирам бесплатно изменить даты вылета из-за ситуации в Казахстане

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСамолет белорусской авиакомпании "Белавиа" в национальном аэропорту "Минск"
Самолет белорусской авиакомпании Белавиа в национальном аэропорту Минск - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Самолет белорусской авиакомпании "Белавиа" в национальном аэропорту "Минск"
Читать ria.ru в
МИНСК, 5 янв - РИА Новости. Белорусская "Белавиа" пока не отменяет рейсы в Казахстан, но предлагает пассажирам, следующим из Минска в Казахстан и обратно до 10 января, бесплатно изменить даты вылета.
"Изменение даты вылета по всем авиабилетам, оформленным на прямые рейсы "Белавиа", вылетающие из Минска в пункты Казахстана и обратно по 10 января 2022 года включительно, может быть произведено без взимания дополнительной оплаты в пределах одного класса обслуживания на прямые рейсы "Белавиа", вылетающие в/из Кахастана по 31 января 2022 года включительно", - говорится в сообщении на сайте компании. Отмечается, что для изменения даты вылета надо обращаться по месту приобретения авиабилета.
Касательно рейса авиакомпании из Минска в Алма-Аты, назначенного на 20.05 среды, в пресс-службе авиакомпании РИА Новости пояснили, что "рейс пока не отменяем".
Между тем в аэропорту Минска началась регистрация на рейс "Белавиа" в Алма-Аты, свидетельствуют данные онлайн-табло прилетов и вылетов на сайте аэропорта.
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