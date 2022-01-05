Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220105/chp-1766594398.html
На период ЧП в Казахстане запретили продажу оружия, боеприпасов и алкоголя
На период ЧП в Казахстане запретили продажу оружия, боеприпасов и алкоголя - РИА Новости, 05.01.2022
На период ЧП в Казахстане запретили продажу оружия, боеприпасов и алкоголя
На период действия чрезвычайного происшествия в Алма-Ате и Мангистауской области запрещена продажа оружия, боеприпасов, алкоголя, следует из указа президента... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T00:57
2022-01-05T01:25
в мире
казахстан
алма-ата
мангистауская область
нур-султан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766591451_0:116:2636:1599_1920x0_80_0_0_f8630c161edd415799cf6fd64be0b544.jpg
НУР-СУЛТАН, 5 янв - РИА Новости. На период действия чрезвычайного происшествия в Алма-Ате и Мангистауской области запрещена продажа оружия, боеприпасов, алкоголя, следует из указа президента Казахстана."Ввести на период действия чрезвычайного положения следующие меры и временные ограничения… запретить продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ, установить особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, а также этилового спирта, алкогольной продукции", - говорится в тексте документа, размещенного на сайте главы республики.Акции протеста в Казахстане. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766593966.html
казахстан
алма-ата
мангистауская область
нур-султан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766591451_142:0:2530:1791_1920x0_80_0_0_3e88857bbdb0b0c49fdd4195bd13ce59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, алма-ата, мангистауская область, нур-султан
00:57 05.01.2022 (обновлено: 01:25 05.01.2022)
 
На период ЧП в Казахстане запретили продажу оружия, боеприпасов и алкоголя

На период действия ЧП в Казахстане запретили продажа оружия, боеприпасов и алкоголя

© REUTERS / Pavel MikheyevПолиция задерживает протестующего против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
Полиция задерживает протестующего против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© REUTERS / Pavel Mikheyev
Полиция задерживает протестующего против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
Читать ria.ru в
НУР-СУЛТАН, 5 янв - РИА Новости. На период действия чрезвычайного происшествия в Алма-Ате и Мангистауской области запрещена продажа оружия, боеприпасов, алкоголя, следует из указа президента Казахстана.
"Ввести на период действия чрезвычайного положения следующие меры и временные ограничения… запретить продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ, установить особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, а также этилового спирта, алкогольной продукции", - говорится в тексте документа, размещенного на сайте главы республики.
Акции протеста в Казахстане. Онлайн-репортаж >>
Мужчина проходит мимо флага Казахстана во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
00:51
"Цены растут, народ устал". Из-за чего в Казахстане погромы
 
В миреКазахстанАлма-АтаМангистауская областьНур-Султан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:28Лео Бокерия опроверг слухи о влиянии вакцинации на работу сердца
09:27Президент Казахстана ввел режим ЧП в Алматинской области
09:26В Германии заявили о "трещинах в политике" из-за "Северного потока — 2"
09:25В Казахстане перенесут на год реализацию газа через электронную площадку
09:23Москвичам рассказали о погоде в среду
09:08Самолет, летевший из Нижнего Новгорода в Худжанд, вынужденно сел в Ташкенте
09:01Пушков назвал главных лжецов о "грязном российском газе"
08:46В Казахстане задержали главу газоперерабатывающего завода, пишут СМИ
08:29Лама Калмыкии предложил буддистам присоединиться к новогодним традициям
08:14Обстановка в Нур-Султане стабилизировалась после массовой акции
07:43На незаконных акциях в Казахстане задержали более 200 человек
07:32Известный священник назвал святочные гадания "молебном сатане"
07:25Иммунолог назвал условие для конца эпидемии коронавируса в России
07:23В Госдуме предложили запретить продажу табака родившимся после 2014 года
07:11Алма-Ату убирают после беспорядков
06:40Токаев поручил временно ввести госрегулирование цен на СПГ и бензин
06:31Боррель: ЕС не может просто наблюдать за диалогом по безопасности с Россией
06:25Лео Бокерия рассказал, где находится душа человека
06:18Токаев обвинил правительство в протестной ситуации в Казахстане
05:46Япония оценила дальность полета возможной баллистической ракеты КНДР
Лента новостейМолния
Лео Бокерия опроверг слухи о влиянии вакцинации на работу сердцаПрезидент Казахстана ввел режим ЧП в Алматинской областиВ Германии заявили о "трещинах в политике" из-за "Северного потока — 2"В Казахстане перенесут на год реализацию газа через электронную площадкуМосквичам рассказали о погоде в средуСамолет, летевший из Нижнего Новгорода в Худжанд, вынужденно сел в ТашкентеПушков назвал главных лжецов о "грязном российском газе"В Казахстане задержали главу газоперерабатывающего завода, пишут СМИЛама Калмыкии предложил буддистам присоединиться к новогодним традициямОбстановка в Нур-Султане стабилизировалась после массовой акцииНа незаконных акциях в Казахстане задержали более 200 человекИзвестный священник назвал святочные гадания "молебном сатане"Иммунолог назвал условие для конца эпидемии коронавируса в РоссииВ Госдуме предложили запретить продажу табака родившимся после 2014 годаАлма-Ату убирают после беспорядковТокаев поручил временно ввести госрегулирование цен на СПГ и бензинБоррель: ЕС не может просто наблюдать за диалогом по безопасности с РоссиейЛео Бокерия рассказал, где находится душа человекаТокаев обвинил правительство в протестной ситуации в КазахстанеЯпония оценила дальность полета возможной баллистической ракеты КНДР