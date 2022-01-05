https://ria.ru/20220105/chp-1766594398.html

На период ЧП в Казахстане запретили продажу оружия, боеприпасов и алкоголя

На период ЧП в Казахстане запретили продажу оружия, боеприпасов и алкоголя - РИА Новости, 05.01.2022

На период ЧП в Казахстане запретили продажу оружия, боеприпасов и алкоголя

На период действия чрезвычайного происшествия в Алма-Ате и Мангистауской области запрещена продажа оружия, боеприпасов, алкоголя, следует из указа президента... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T00:57

2022-01-05T00:57

2022-01-05T01:25

в мире

казахстан

алма-ата

мангистауская область

нур-султан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766591451_0:116:2636:1599_1920x0_80_0_0_f8630c161edd415799cf6fd64be0b544.jpg

НУР-СУЛТАН, 5 янв - РИА Новости. На период действия чрезвычайного происшествия в Алма-Ате и Мангистауской области запрещена продажа оружия, боеприпасов, алкоголя, следует из указа президента Казахстана."Ввести на период действия чрезвычайного положения следующие меры и временные ограничения… запретить продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ, установить особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, а также этилового спирта, алкогольной продукции", - говорится в тексте документа, размещенного на сайте главы республики.Акции протеста в Казахстане. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766593966.html

казахстан

алма-ата

мангистауская область

нур-султан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, алма-ата, мангистауская область, нур-султан