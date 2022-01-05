https://ria.ru/20220105/chp-1766594398.html
На период ЧП в Казахстане запретили продажу оружия, боеприпасов и алкоголя
На период ЧП в Казахстане запретили продажу оружия, боеприпасов и алкоголя - РИА Новости, 05.01.2022
На период ЧП в Казахстане запретили продажу оружия, боеприпасов и алкоголя
На период действия чрезвычайного происшествия в Алма-Ате и Мангистауской области запрещена продажа оружия, боеприпасов, алкоголя, следует из указа президента... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T00:57
2022-01-05T00:57
2022-01-05T01:25
в мире
казахстан
алма-ата
мангистауская область
нур-султан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766591451_0:116:2636:1599_1920x0_80_0_0_f8630c161edd415799cf6fd64be0b544.jpg
НУР-СУЛТАН, 5 янв - РИА Новости. На период действия чрезвычайного происшествия в Алма-Ате и Мангистауской области запрещена продажа оружия, боеприпасов, алкоголя, следует из указа президента Казахстана."Ввести на период действия чрезвычайного положения следующие меры и временные ограничения… запретить продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ, установить особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, а также этилового спирта, алкогольной продукции", - говорится в тексте документа, размещенного на сайте главы республики.Акции протеста в Казахстане. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766593966.html
казахстан
алма-ата
мангистауская область
нур-султан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766591451_142:0:2530:1791_1920x0_80_0_0_3e88857bbdb0b0c49fdd4195bd13ce59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, алма-ата, мангистауская область, нур-султан
00:57 05.01.2022 (обновлено: 01:25 05.01.2022)
На период ЧП в Казахстане запретили продажу оружия, боеприпасов и алкоголя
На период действия ЧП в Казахстане запретили продажа оружия, боеприпасов и алкоголя