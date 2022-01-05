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На время ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области запретили забастовки
На время ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области запретили забастовки - РИА Новости, 05.01.2022
На время ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области запретили забастовки
Указы о введении чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области запрещают организацию и проведение массовых мероприятий и забастовок, говорится в... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T00:45
2022-01-05T00:45
2022-01-05T01:25
в мире
казахстан
алма-ата
мангистауская область
акции протеста в казахстане
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АЛМА-АТА, 5 янв - РИА Новости. Указы о введении чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области запрещают организацию и проведение массовых мероприятий и забастовок, говорится в текстах указов."Запретить организацию и проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий; запретить забастовки и иные способы приостановления или прекращения деятельности юридических лиц", - отмечается в документах.Акции протеста в Казахстане. Онлайн-репортаж >>
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в мире, казахстан, алма-ата, мангистауская область, акции протеста в казахстане
00:45 05.01.2022 (обновлено: 01:25 05.01.2022)
На время ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области запретили забастовки
На время ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области запретили массовые мероприятия и забастовки