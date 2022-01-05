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На время ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области запретили забастовки

На время ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области запретили забастовки - РИА Новости, 05.01.2022

На время ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области запретили забастовки

Указы о введении чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области запрещают организацию и проведение массовых мероприятий и забастовок, говорится в... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T00:45

2022-01-05T00:45

2022-01-05T01:25

в мире

казахстан

алма-ата

мангистауская область

акции протеста в казахстане

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АЛМА-АТА, 5 янв - РИА Новости. Указы о введении чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области запрещают организацию и проведение массовых мероприятий и забастовок, говорится в текстах указов."Запретить организацию и проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий; запретить забастовки и иные способы приостановления или прекращения деятельности юридических лиц", - отмечается в документах.Акции протеста в Казахстане. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20220104/kazakhstan-1766581833.html

казахстан

алма-ата

мангистауская область

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в мире, казахстан, алма-ата, мангистауская область, акции протеста в казахстане