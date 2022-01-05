https://ria.ru/20220105/chp-1766593293.html
В Алма-Ате ограничили въезд и выезд из города
В Алма-Ате ограничили въезд и выезд из города - РИА Новости, 05.01.2022
В Алма-Ате ограничили въезд и выезд из города
Указ о введении в Алма-Ате чрезвычайного положения в связи массовыми акциями протеста предусматривает введение ограничений на въезд и выезд из города, говорится РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T00:37
2022-01-05T00:37
2022-01-05T01:24
в мире
казахстан
алма-ата
акции протеста в казахстане
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766591816_0:116:3145:1885_1920x0_80_0_0_3ad68c995e7fb983f8193948354f0216.jpg
АЛМА-АТА, 5 янв - РИА Новости. Указ о введении в Алма-Ате чрезвычайного положения в связи массовыми акциями протеста предусматривает введение ограничений на въезд и выезд из города, говорится в тексте документа.Кроме того, указом предписано "обеспечить проверку документов, удостоверяющих личность физических лиц, личный досмотр, досмотр находящихся при них вещей, транспортных средств".Акции протеста в Казахстане. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20220104/kazakhstan-1766581833.html
казахстан
алма-ата
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766591816_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_30bfd9a325976f48bf7a72df90408c10.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, алма-ата, акции протеста в казахстане
00:37 05.01.2022 (обновлено: 01:24 05.01.2022)
В Алма-Ате ограничили въезд и выезд из города
В Алма-Ате на период ЧП ограничили въезд и выезд из города