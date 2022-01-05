https://ria.ru/20220105/chp-1766593293.html

В Алма-Ате ограничили въезд и выезд из города

В Алма-Ате ограничили въезд и выезд из города - РИА Новости, 05.01.2022

В Алма-Ате ограничили въезд и выезд из города

Указ о введении в Алма-Ате чрезвычайного положения в связи массовыми акциями протеста предусматривает введение ограничений на въезд и выезд из города, говорится РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T00:37

2022-01-05T00:37

2022-01-05T01:24

в мире

казахстан

алма-ата

акции протеста в казахстане

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АЛМА-АТА, 5 янв - РИА Новости. Указ о введении в Алма-Ате чрезвычайного положения в связи массовыми акциями протеста предусматривает введение ограничений на въезд и выезд из города, говорится в тексте документа.Кроме того, указом предписано "обеспечить проверку документов, удостоверяющих личность физических лиц, личный досмотр, досмотр находящихся при них вещей, транспортных средств".Акции протеста в Казахстане. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20220104/kazakhstan-1766581833.html

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в мире, казахстан, алма-ата, акции протеста в казахстане