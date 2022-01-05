https://ria.ru/20220105/blinken-1766672601.html

Блинкен рассказал о поддержке для урегулирования ситуации на Украине

Блинкен рассказал о поддержке для урегулирования ситуации на Украине - РИА Новости, 05.01.2022

Блинкен рассказал о поддержке для урегулирования ситуации на Украине

США в предстоящие "недели и месяцы" готовы оказать поддержку в урегулировании конфликта на востоке Украины, пообещал госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T21:30

2022-01-05T21:30

2022-01-05T22:53

в мире

украина

сша

франция

мид германии

энтони блинкен

ситуация в днр и лнр

россия

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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. США в предстоящие "недели и месяцы" готовы оказать поддержку в урегулировании конфликта на востоке Украины, пообещал госсекретарь Энтони Блинкен."Мы поддерживаем работу, которую ведут Германия и Франция, старающиеся свести Украину и Россию для достижения прогресса. И мы сделаем все, что в наших силах, для содействия этому в предстоящие недели и месяцы", - сказал он после встречи в Вашингтоне с главой МИД Германии Анналеной Бербок.США регулярно говорят о поддержке Минских соглашений об урегулировании на Донбассе и заверяют, что Украина готова к серьезным шагам для снижения напряженности в зоне конфликта.

https://ria.ru/20220105/berbok-1766676344.html

украина

сша

франция

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