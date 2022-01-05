https://ria.ru/20220105/blinken-1766672601.html
Блинкен рассказал о поддержке для урегулирования ситуации на Украине
Блинкен рассказал о поддержке для урегулирования ситуации на Украине - РИА Новости, 05.01.2022
Блинкен рассказал о поддержке для урегулирования ситуации на Украине
США в предстоящие "недели и месяцы" готовы оказать поддержку в урегулировании конфликта на востоке Украины, пообещал госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T21:30
2022-01-05T21:30
2022-01-05T22:53
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мид германии
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россия
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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. США в предстоящие "недели и месяцы" готовы оказать поддержку в урегулировании конфликта на востоке Украины, пообещал госсекретарь Энтони Блинкен."Мы поддерживаем работу, которую ведут Германия и Франция, старающиеся свести Украину и Россию для достижения прогресса. И мы сделаем все, что в наших силах, для содействия этому в предстоящие недели и месяцы", - сказал он после встречи в Вашингтоне с главой МИД Германии Анналеной Бербок.США регулярно говорят о поддержке Минских соглашений об урегулировании на Донбассе и заверяют, что Украина готова к серьезным шагам для снижения напряженности в зоне конфликта.
https://ria.ru/20220105/berbok-1766676344.html
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в мире, украина, сша, франция, мид германии, энтони блинкен, ситуация в днр и лнр, россия, анналена бербок
21:30 05.01.2022 (обновлено: 22:53 05.01.2022)
Блинкен рассказал о поддержке для урегулирования ситуации на Украине
Госсекретарь Блинкен рассказал о поддержке для урегулирования ситуации на Украине