22:43 05.01.2022 (обновлено: 22:48 05.01.2022)
На Байконуре усилили вооруженную охрану
На Байконуре усилили вооруженную охрану ключевых объектов
© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса" / Перейти в фотобанкРН "Союз-2.1б" с транспортным кораблем-модулем "Прогресс М-УМ" установили на стартовом комплексе космодрома Байконур
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. На космодроме Байконур в Казахстане усилили вооруженную охрану ключевых объектов, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Оперативный штаб, созданный при администрации Байконура, полностью контролирует обстановку в городе. Вооруженная охрана ключевых объектов космодрома усилена", - написал он в своем Теlеgrаm-канале.
Рогозин отметил, что на Байконуре день прошел спокойно. Филиалы предприятий "Роскосмоса", правоохранительные органы, городские службы и организации работают в штатном режиме.
В первые дни 2022 года в Казахстане начались массовые протесты. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем выступления распространились и на другие города. Так, в Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.
Пятого января президент Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели чрезвычайное положение в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. Этот режим предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет массовых мероприятий, забастовок и продажи оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. В тот же день режим ЧП, также до 19 января, распространили на всю территорию Казахстана.
Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, президент подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений". В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".