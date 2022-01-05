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Окончательно развеян главный миф об аппендиците
Врач развеял самый распространенный миф об аппендиците - РИА Новости, 05.01.2022
Окончательно развеян главный миф об аппендиците
Взаимосвязь между воспалением аппендикса и употреблением семечек не доказана, поэтому не следует рассматривать это как причину развития патологии, рассказал в... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T11:27
2022-01-05T11:27
2022-01-05T14:44
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Взаимосвязь между воспалением аппендикса и употреблением семечек не доказана, поэтому не следует рассматривать это как причину развития патологии, рассказал в интервью "Известиям" врач-хирург, кандидат медицинских наук Аглам Нурписов.По его словам, это же касается образа жизни, стресса, тяжелой физической нагрузки и кулинарных предпочтений, которые, по распространенному заблуждению, увеличивают риск аппендицита.Кроме того, бытует мнение, что аппендицит можно предупредить, удалив отросток заранее.Еще один распространенный миф — что аппендицит бывает только у детей и подростков. Это не так — он может развиваться и у пожилых людей, которые переносят его тяжелее из-за сопутствующих заболеваний, добавил Нурписов.Суждение о том, что аппендицит проявляется у всех одинаково, а именно, болью в правой нижней части живота, также нельзя считать единственно верным."Его коварство состоит в том, что он возникает в любом месте брюшной полости, а симптомы могут быть схожи с другими патологиями", – заключил врач, добавив, что, помимо болевых ощущений, у пациентов повышается температура, появляется тошнота, рвота и общая слабость.Ранее эндокринолог Татьяна Бочарова также развела миф о развитии аппендицита из-за семечек. Однако она напомнила, что в них много жиров и это может стать причиной болей в животе у тех, кто страдает от гастрита или язвы.
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общество
11:27 05.01.2022 (обновлено: 14:44 05.01.2022)
Врач развеял самый распространенный миф об аппендиците
Врач Нурписов не нашел взаимосвязи между употреблением семечек и развитием аппендицита
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости.
Взаимосвязь между воспалением аппендикса и употреблением семечек не доказана, поэтому не следует рассматривать это как причину развития патологии, рассказал в интервью "Известиям"
врач-хирург, кандидат медицинских наук Аглам Нурписов.
По его словам, это же касается образа жизни, стресса, тяжелой физической нагрузки и кулинарных предпочтений, которые, по распространенному заблуждению, увеличивают риск аппендицита.
Кроме того, бытует мнение, что аппендицит можно предупредить, удалив отросток заранее.
"Операция проводится только по показаниям, при воспалении аппендикса и болевых ощущениях. Любое необоснованное вмешательство может привести к серьезным проблемам со здоровьем", сказал пояснил специалист.
Еще один распространенный миф — что аппендицит бывает только у детей и подростков. Это не так — он может развиваться и у пожилых людей, которые переносят его тяжелее из-за сопутствующих заболеваний, добавил Нурписов.
Суждение о том, что аппендицит проявляется у всех одинаково, а именно, болью в правой нижней части живота, также нельзя считать единственно верным.
"Его коварство состоит в том, что он возникает в любом месте брюшной полости, а симптомы могут быть схожи с другими патологиями", – заключил врач, добавив, что, помимо болевых ощущений, у пациентов повышается температура, появляется тошнота, рвота и общая слабость.
Ранее эндокринолог Татьяна Бочарова также развела миф о развитии аппендицита из-за семечек. Однако она напомнила, что в них много жиров и это может стать причиной болей в животе у тех, кто страдает от гастрита или язвы.