Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220105/appenditsit-1766616140.html
Окончательно развеян главный миф об аппендиците
Врач развеял самый распространенный миф об аппендиците - РИА Новости, 05.01.2022
Окончательно развеян главный миф об аппендиците
Взаимосвязь между воспалением аппендикса и употреблением семечек не доказана, поэтому не следует рассматривать это как причину развития патологии, рассказал в... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T11:27
2022-01-05T14:44
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764267239_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_e6e11806fa7c55677452e07ba58a6c6d.jpg
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Взаимосвязь между воспалением аппендикса и употреблением семечек не доказана, поэтому не следует рассматривать это как причину развития патологии, рассказал в интервью "Известиям" врач-хирург, кандидат медицинских наук Аглам Нурписов.По его словам, это же касается образа жизни, стресса, тяжелой физической нагрузки и кулинарных предпочтений, которые, по распространенному заблуждению, увеличивают риск аппендицита.Кроме того, бытует мнение, что аппендицит можно предупредить, удалив отросток заранее.Еще один распространенный миф — что аппендицит бывает только у детей и подростков. Это не так — он может развиваться и у пожилых людей, которые переносят его тяжелее из-за сопутствующих заболеваний, добавил Нурписов.Суждение о том, что аппендицит проявляется у всех одинаково, а именно, болью в правой нижней части живота, также нельзя считать единственно верным."Его коварство состоит в том, что он возникает в любом месте брюшной полости, а симптомы могут быть схожи с другими патологиями", – заключил врач, добавив, что, помимо болевых ощущений, у пациентов повышается температура, появляется тошнота, рвота и общая слабость.Ранее эндокринолог Татьяна Бочарова также развела миф о развитии аппендицита из-за семечек. Однако она напомнила, что в них много жиров и это может стать причиной болей в животе у тех, кто страдает от гастрита или язвы.
https://ria.ru/20211217/zheludok-1764240380.html
https://ria.ru/20210330/bol-1603534354.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764267239_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b10ec91d7291eda3e30d8f44a9242fab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество
11:27 05.01.2022 (обновлено: 14:44 05.01.2022)
 
Врач развеял самый распространенный миф об аппендиците

Врач Нурписов не нашел взаимосвязи между употреблением семечек и развитием аппендицита

© Depositphotos / AndreyPopov Девушка лежит на диване с болью в животе
Девушка лежит на диване с болью в животе - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© Depositphotos / AndreyPopov
Девушка лежит на диване с болью в животе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Взаимосвязь между воспалением аппендикса и употреблением семечек не доказана, поэтому не следует рассматривать это как причину развития патологии, рассказал в интервью "Известиям" врач-хирург, кандидат медицинских наук Аглам Нурписов.
По его словам, это же касается образа жизни, стресса, тяжелой физической нагрузки и кулинарных предпочтений, которые, по распространенному заблуждению, увеличивают риск аппендицита.
Тяжесть в желудке после еды: причины, лечение и что делать при боли в животе - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
17 декабря 2021, 16:21
Тяжесть в желудке: как избавиться от боли в животе - советы врачей
Кроме того, бытует мнение, что аппендицит можно предупредить, удалив отросток заранее.

"Операция проводится только по показаниям, при воспалении аппендикса и болевых ощущениях. Любое необоснованное вмешательство может привести к серьезным проблемам со здоровьем", сказал пояснил специалист.

Еще один распространенный миф — что аппендицит бывает только у детей и подростков. Это не так — он может развиваться и у пожилых людей, которые переносят его тяжелее из-за сопутствующих заболеваний, добавил Нурписов.
Суждение о том, что аппендицит проявляется у всех одинаково, а именно, болью в правой нижней части живота, также нельзя считать единственно верным.
Боль в животе - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
30 марта 2021, 21:08
Врач рассказала, в каком случае боль в животе опасна
"Его коварство состоит в том, что он возникает в любом месте брюшной полости, а симптомы могут быть схожи с другими патологиями", – заключил врач, добавив, что, помимо болевых ощущений, у пациентов повышается температура, появляется тошнота, рвота и общая слабость.
Ранее эндокринолог Татьяна Бочарова также развела миф о развитии аппендицита из-за семечек. Однако она напомнила, что в них много жиров и это может стать причиной болей в животе у тех, кто страдает от гастрита или язвы.
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, КазахстанМассовые беспорядки в Казахстане. Онлайн-репортажВчера, 12:07
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:17Посол Украины: Берлин будет пытаться реанимировать "нормандский формат"
01:15Эксперт назвал актуальные в новогодние праздники виды мошенничества
01:08МИД призвал россиян в Казахстане укрыться в домах с запасами продовольствия
01:04В Госдуме рассказали, что требуется для введения сил ОДКБ в Казахстан
01:00Госдеп осудил насилие в Казахстане и призвал к сдержанности
00:51Израильская армия обстреляла сирийскую провинцию Кунейтра
00:47МИД Казахстана заявил, что продолжит обеспечивать права всего народа
00:35КНДР сообщила об испытании сверхзвуковой ракеты
00:32ОДКБ решила направить в Казахстан миротворческие силы
00:15В России начинаются Святки
00:10Армянская церковь отмечает один из самых необычных праздников
00:05Православные отмечают Сочельник
00:00Жителей Алма-Аты предупредили об эвакуации с улиц из-за зачистки города
23:51В Алма-Ате протестующие вступили в перестрелку с силовиками
23:47В Алма-Ате опровергли данные о возможных перебоях с водой и электричеством
23:46СМИ сообщили о планируемой масштабной "зачистке" Алма-Аты от мародеров
23:41Департамент полиции Алма-Аты работает в штатном режиме
23:37Президент Казахстана назначил нового начальника службы госохраны
23:34На ТРЦ MEGA Park в Алма-Ате напали мародеры
23:21В Алма-Ате начались бои
Лента новостейМолния
Посол Украины: Берлин будет пытаться реанимировать "нормандский формат"Эксперт назвал актуальные в новогодние праздники виды мошенничестваМИД призвал россиян в Казахстане укрыться в домах с запасами продовольствияВ Госдуме рассказали, что требуется для введения сил ОДКБ в КазахстанГосдеп осудил насилие в Казахстане и призвал к сдержанностиИзраильская армия обстреляла сирийскую провинцию КунейтраМИД Казахстана заявил, что продолжит обеспечивать права всего народаКНДР сообщила об испытании сверхзвуковой ракетыОДКБ решила направить в Казахстан миротворческие силыВ России начинаются СвяткиАрмянская церковь отмечает один из самых необычных праздниковПравославные отмечают СочельникЖителей Алма-Аты предупредили об эвакуации с улиц из-за зачистки городаВ Алма-Ате протестующие вступили в перестрелку с силовикамиВ Алма-Ате опровергли данные о возможных перебоях с водой и электричествомСМИ сообщили о планируемой масштабной "зачистке" Алма-Аты от мародеровДепартамент полиции Алма-Аты работает в штатном режимеПрезидент Казахстана назначил нового начальника службы госохраныНа ТРЦ MEGA Park в Алма-Ате напали мародерыВ Алма-Ате начались бои