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Протестующие захватили аэропорт в Алма-Ате

Протестующие захватили аэропорт в Алма-Ате - РИА Новости, 05.01.2022

Протестующие захватили аэропорт в Алма-Ате

Работник аэропорта казахстанского города Алма-Ата подтвердил, что участники массовых беспорядков захватили воздушную гавань, сообщил Sputnik. РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T20:29

2022-01-05T20:29

2022-01-05T21:47

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

алма-ата

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алматинская область

актау

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Работник аэропорта казахстанского города Алма-Ата подтвердил, что участники массовых беспорядков захватили воздушную гавань, сообщил Sputnik."Протестующие выгнали пассажиров из терминала, сказали: мы вас не тронем", — передает агентство слова сотрудника.По его словам, аэропорт захватили с центрального входа "тихо и мирно", работников выпустили, другую смену впустили.Ранее СМИ сообщали, что аэропорт в Алма-Ате приостановил работу из-за беспорядков.Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, который используется как топливо для автомобилей. В республиканском Минэнерго объяснили, что с 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.Президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации. Четвертого января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование протестующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты начались в других городах.В республике ограничили работу интернета и мессенджеров. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин. Он также объявил, что становится главой Совета безопасности, которым ранее руководил первый президент республики Нурсултан Назарбаев, и анонсировал новые меры для урегулирования ситуации.Токаев предупредил протестующих, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков уже погибли и пострадали сотрудники полиции.На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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Кадры из захваченного протестующими аэропорта Алматы Что происходит на месте погромов в Алматы прямо сейчас. 2022-01-05T20:29 true PT0M05S

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в мире, казахстан, алма-ата, жанаозен, алматинская область, актау, касым-жомарт токаев