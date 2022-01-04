https://ria.ru/20220104/zoloto-1762080132.html

Сибирский распил. Куда исчез золотой запас Российской империи

Сибирский распил. Куда исчез золотой запас Российской империи - РИА Новости, 04.01.2022

Сибирский распил. Куда исчез золотой запас Российской империи

Более двухсот миллионов царских рублей — сотни миллиардов, если перевести на современные деньги — исчезли после гибели адмирала Колчака. Десятилетиями их искали РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T08:00

2022-01-04T08:00

2022-01-04T08:01

иркутск

российская академия наук

гоминьдан

поволжье

александр колчак

"временное правительство"

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. Более двухсот миллионов царских рублей — сотни миллиардов, если перевести на современные деньги — исчезли после гибели адмирала Колчака. Десятилетиями их искали на дне Байкала, в Чехии, Петрограде. Новые следы ведут в Китай и Монголию. Почему царское золото обросло мифами и загадками и сколько пропало на самом деле — разбиралось РИА Новости.Церковь сокровищВ 1959-м сотрудники КГБ схватили в Прибайкалье "американского шпиона". Но Вячеслав Богданов не был связан с ЦРУ — работал на себя.Колчаковский офицер, он, покидая в 1920-м Россию, спрятал царское золото в заброшенной церкви на берегу Байкала. Ценный груз везли на санях под охраной 45 солдат. Всех свидетелей Богданов застрелил.Вернулся он уже после Великой Отечественной. Приехал как турист, воспользовавшись амнистией Советского правительства. По некоторым данным, сменил имя. И все равно попал в поле зрения следственных органов. В Америке Богданов рассказывал о золоте Колчака. Мол, перед разгромом белогвардейцы спрятали имперский запас без ведома главнокомандующего. Называл гигантские цифры — 500 тонн.На допросе ему пришлось признаться и сдать клад. Но в церкви оказалось 35 миллионов царских рублей, а пропало, по оценкам историков, 250.Тем не менее находка косвенно подтвердила, что пропавшее золото Колчака действительно существует.Миллионная недостачаСокровища искали еще в начале 1920-х. Повальный голод заставил многих бросать дома, скитаться по городам в поисках заработка. На дорогах беспредельничали банды, крестьянские восстания могли обернуться массовым бунтом. Правительство крайне нуждалось в деньгах.После революции и гражданской войны у них оставалось не более 400 миллионов рублей — в четыре раза меньше былой императорской казны. "Золото Колчака" могло спасти ситуацию. И у красных были причины верить в его существование.В начале Первой мировой Российская империя владела колоссальным запасом драгметалла. Добыча достигала шестидесяти тонн в год, увеличившись вдвое по сравнению с концом XIX века. К 1917-му золотой резерв несколько иссяк из-за военных трат. Но все равно его оценивали в 1,1 миллиарда рублей — огромные деньги.Царский рубль стоил, по подсчетам в 2013-м, около 1280 современных — такую цифру называют историки-энтузиасты, исходя из потребительской корзины. По нынешнему курсу — еще дороже.В 1917-м немцы вошли в Прибалтику и приближались к Петрограду. Временное правительство распорядилось эвакуировать золотой запас в Москву и города Поволжья. Следом грянула революция. Часть казны попала в руки большевиков, а затем немцев. Предположительно — около 200 миллионов рублей.Белые поспешили увезти оставшиеся деньги в Казань, где располагался современный банк с обширными хранилищами. Расчет был таков: из губернского центра несложно отправить золото на восток по Транссибу. Так и поступили, когда в 1918-м к Казани подошли полки под командованием Льва Троцкого. Основную часть отправили поездом в Иркутск, в распоряжение главнокомандующего Александра Колчака. По разным оценкам, адмирал, объявивший себя верховным правителем России, получил денег и слитков на 650-660 миллионов.В 1920-м Колчака расстреляли. Войска Чехословацкого корпуса, составлявшие немалую часть его армии, капитулировали. В качестве платы за возвращение на родину они отдали Иркутскому ревкому чуть более 400 миллионов золотых. Судьба оставшихся 250 волнует исследователей уже больше века. Это и есть пропавшее "золото Колчака".На днеСамая распространенная в народе версия — клад лежит на дне Байкала. Чешский эшелон, идущий на восток, якобы попал под обвал, устроенный красными. Или самой природой: старые поезда слишком неустойчивы, а железная дорога вдоль озера проложена по крутым склонам. Более того — новые власти якобы знали о крушении и пытались поднять золото еще в 1920-м. Но ничего не получилось: вагоны унесло течением на глубину. Впрочем, авторы таких теорий не ссылаются на реальные документы.Долгое время эта история оставалась просто легендой, которую любили рассказывать приезжим жители Прибайкалья. Но в 2008-м случилась вроде бы сенсация: на дно Байкала спустились поисковики и обнаружили несколько старых вагонов. Золота, однако, не нашли, хотя поиски продолжались не один год.Впрочем, ученый и археолог Алексей Тиваненко, спускавшийся на аппарате "Мир", утверждает: заметил два бруска, похожие на слитки. Но достать их пока технически невозможно. "Видны банковские клейма. Из этого следует, что слитки золотые", — говорил Тиваненко в интервью журналистам. Делать выводы, глядя на его снимки, сложно. Кадр, опубликованный в сети, невысокого разрешения, поверх фото —графические обозначения.Академические историки уверены: золота в Байкале нет. А вагоны могли там оказаться еще в годы русско-японской войны — до Колчака. "Не был достроен участок Кругобайкальской железной дороги, и зимой 1904-го составы пускали прямо по льду, — рассказывает Кирилл Котков, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге.— Хотя нельзя исключать, что какой-то поезд утонул во время гражданской — но с чего кто-то взял, что там было золото?"Историк РАН Олег Будницкий, автор нескольких книг о золоте Колчака, судит о версии с затонувшим кладом еще более категорично: "Про дно Байкала — ерунда полная. Хоть стой, хоть падай".Впрочем, говорят и о затоплении золота в другом месте — на дне бухты Золотой Рог во Владивостоке. Его могли оставить белочехи перед отплытием домой. Пока там не искали.А было ли золотоБудницкий утверждает, что потерянного золота Колчака не существует в принципе. Он рассчитал: средства, не доставшиеся большевикам, ушли за рубеж в качестве оплаты за белогвардейское оружие и боеприпасы. И даже назвал несколько банков, куда они попали.В разговоре с РИА Новости Будницкий поясняет — он изучил ведомости царского Госбанка, сохранившиеся в Госархиве экономики, а также документы колчаковской армии и белых эмигрантов. Часть этих бумаг захватили большевики, другие материалы достались НКВД при изгнании нацистов из Восточной Европы. По словам Будницкого, сейчас эти данные рассекречены."За время Первой мировой войны запасы золота в мире похудели, спрос на желтый металл был высок, — поясняет историк. — Тем не менее сперва финансисты Колчака продавали драгметалл с дисконтом: его правительство никто не признал, не все хотели рисковать репутацией".По подсчетам Будницкого, колчаковцы перевели за границу примерно 195 миллионов рублей. И еще 43 с лишним захватил белый атаман Семенов, который возглавил сопротивление большевикам в Забайкалье.Схожие выводы сделал исследователь Сергей Волков, который много лет занимается Сибирью. Но оппоненты сомневаются, что голодные, измотанные войной чехи отдали Красной Армии все до последней монеты перед долгой дорогой к дому.В любом случае, золото не досталось чехам полностью. Его могли растащить после гибели Колчака бывшие подчиненные — и не только Семенов с Богдановым.Деньги двух империйОсенью 2021-го вышел фильм бурятского режиссера Юрия Ботоева "Золото империи" о приключениях кладоискателей. И вновь начались разговоры о сокровищах, затерянных на Дальнем Востоке. Или в Монголии.Так, профессор истории Алексей Михалев напомнил: в монгольском Цзаин‑Шаби в гражданскую войну работала экспедиция Временного сибирского правительства по закупке лошадей и фуража. Историк утверждает, что сделки осуществляли на колчаковские средства. А после гибели адмирала деньги могли попасть к барону Унгерну, белому офицеру, который вынашивал ни много ни мало — план реставрации империи Чингисхана.Унгерн воевал в Монголии против китайцев и большевиков. Сперва успешно. Затем его армия раскололась, барон попал в плен к красным партизанам и был казнен по личному приказу Ленина.Историк Кирилл Котков сомневается, что Унгерн располагал большим количеством золота. Приводит в качестве аргумента невысокую численность его войска. По данным Олега Будницкого, Унгерну ассигновал семь миллионов колчаковских рублей атаман Семенов, но для задуманной кампании этого было недостаточно."Да, эти деньги могли полностью остаться в Монголии и слегка увеличить финансовый запас страны. Но вряд ли их можно называть пропавшим золотом Колчака", — подводит итог Будницкий.Харбинский финалА вот в Китае золото Колчака вполне могло оказаться. Точнее — в Маньжурии. Город Харбин, основанный в конце XIX века русскими, cтал центром белой эмиграции. К середине 1920-х там жили около ста тысяч переселенцев из России. Многие — выходцы из армии Колчака.После свержения монархии в 1912-м Китай впал в состояние вялотекущей гражданской войны и до 1949-го не функционировал как нормальное государство. Даже после того, как в 1927-м не без помощи СССР к власти пришла партия Гоминьдана, Манчьжурия по сути не подчинялась центру. Она находилась под управлением генерала-милитариста Чжан Цзунчана, а позже стала марионеточным государством Маньчжоу-го, где открыто правили японцы.В этот период истории русские офицеры продолжали участвовать в региональных войнах. Не исключено, что их финансовой поддержкой служило то самое колчаковское золото — или его часть.Историк Кирилл Катков подчеркивает: белые офицеры воевали против Гоминьдана, с Красной Армией на Китайско-Восточной железной дороге, на Халхин-Голе — как союзники Японии. "Но проблема в том, что русские на Дальнем Востоке не были единой политической силой. Японцы даже боялись отправлять войска атамана Семенова против красноармейцев: те могли перейти на сторону соотечественников", — объясняет ученый.Он напоминает, что у атамана действительно были деньги из колчаковского запаса, но все они постепенно растворились в японских банках. Как и золото белых офицеров из Харбина — по всему миру.Катков подчеркивает: вопрос нуждается в исследовании, но для этого его необходимо очистить от толстого слоя конспирологии. Как, впрочем, и значительную часть книг, публикаций и фильмов, которые затрагивают тему золота Колчака.

https://ria.ru/20180717/1524659007.html

https://ria.ru/20210902/razvedka-1748258445.html

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иркутск, российская академия наук, гоминьдан, поволжье, александр колчак, "временное правительство"