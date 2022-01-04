https://ria.ru/20220104/zasedanie-1766549073.html

Главы МИД НАТО на внеочередном заседании обсудят Россию и Украину

Главы МИД НАТО на внеочередном заседании обсудят Россию и Украину - РИА Новости, 04.01.2022

Главы МИД НАТО на внеочередном заседании обсудят Россию и Украину

Внеочередное виртуальное заседание глав МИД НАТО пройдёт 7 января, говорится в Twitter официального представителя альянса Оаны Лунгеску. РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T14:22

2022-01-04T14:22

2022-01-04T14:22

в мире

украина

сергей рябков

нато

оана лунгеску

ситуация в днр и лнр

россия

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БРЮССЕЛЬ, 4 янв - РИА Новости. Внеочередное виртуальное заседание глав МИД НАТО пройдёт 7 января, говорится в Twitter официального представителя альянса Оаны Лунгеску."В пятницу, 7 января, состоится внеочередная виртуальная встреча министров иностранных дел НАТО. Они обсудят наращивание российской военной мощи на Украине и вокруг нее, а также более широкие вопросы европейской безопасности", - написала она.РФ в ответ на звучащие в последнее время обвинения Запада в эскалации вокруг Украины не раз заявляла, что ни на кого не собирается нападать. А на обвинения во вмешательстве в дела Украины из-за ситуации в Донбассе отвечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а Киев не выполняет минские соглашения по урегулированию.МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20220104/nato-1766506671.html

https://ria.ru/20220104/igra-1766534486.html

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в мире, украина, сергей рябков, нато, оана лунгеску, ситуация в днр и лнр, россия