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Главы МИД НАТО на внеочередном заседании обсудят Россию и Украину
Главы МИД НАТО на внеочередном заседании обсудят Россию и Украину - РИА Новости, 04.01.2022
Главы МИД НАТО на внеочередном заседании обсудят Россию и Украину
Внеочередное виртуальное заседание глав МИД НАТО пройдёт 7 января, говорится в Twitter официального представителя альянса Оаны Лунгеску. РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T14:22
2022-01-04T14:22
2022-01-04T14:22
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оана лунгеску
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БРЮССЕЛЬ, 4 янв - РИА Новости. Внеочередное виртуальное заседание глав МИД НАТО пройдёт 7 января, говорится в Twitter официального представителя альянса Оаны Лунгеску."В пятницу, 7 января, состоится внеочередная виртуальная встреча министров иностранных дел НАТО. Они обсудят наращивание российской военной мощи на Украине и вокруг нее, а также более широкие вопросы европейской безопасности", - написала она.РФ в ответ на звучащие в последнее время обвинения Запада в эскалации вокруг Украины не раз заявляла, что ни на кого не собирается нападать. А на обвинения во вмешательстве в дела Украины из-за ситуации в Донбассе отвечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а Киев не выполняет минские соглашения по урегулированию.МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
https://ria.ru/20220104/nato-1766506671.html
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в мире, украина, сергей рябков, нато, оана лунгеску, ситуация в днр и лнр, россия
Главы МИД НАТО на внеочередном заседании обсудят Россию и Украину
Главы МИД НАТО обсудят ситуацию на границе России и Украины на заседании 7 января