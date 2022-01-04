Эксперт ответил на вопрос о возможных итогах встречи глав МИД стран НАТО
Эксперт Бужинский: встреча глав МИД стран НАТО будет подготовкой к заседанию с Россией
© Фото : NATOФлаги государств-членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе
© Фото : NATO
Флаги государств-членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Внеочередная встреча глав МИД стран НАТО 7 января не связана с какими-либо чрезвычайными решениями, это всего лишь подготовка к заседанию Совета Россия-НАТО, которое намечено на 12 января, считает председатель Совета ПИР-Центра, кандидат военных наук Евгений Бужинский.
"Это подготовка к 12 января. Двенадцатого ведь будет заседание Совета Россия-НАТО. Сейчас им, наверное, нужно согласовать свои позиции, обсудить вопросы. Думаю, что виртуальное заседание 7 января как раз с этим и будет связано. Ничего чрезвычайного там быть не может", - сказал РИА Новости эксперт.
Официальный представитель альянса Оана Лунгеску во вторник сообщила в Twitter, что внеочередное виртуальное заседание глав МИД НАТО пройдёт 7 января. Уточнялось, что участники мероприятия обсудят наращивание российской военной мощи близ Украины, а также более широкие вопросы европейской безопасности.
РФ в ответ на звучащие в последнее время обвинения Запада в эскалации вокруг Украины не раз заявляла, что ни на кого не собирается нападать. А на обвинения во вмешательстве в дела Украины из-за ситуации в Донбассе указывала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а Киев не выполняет минские соглашения по урегулированию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.