https://ria.ru/20220104/vstrecha-1766568196.html

Эксперт ответил на вопрос о возможных итогах встречи глав МИД стран НАТО

Эксперт ответил на вопрос о возможных итогах встречи глав МИД стран НАТО - РИА Новости, 04.01.2022

Эксперт ответил на вопрос о возможных итогах встречи глав МИД стран НАТО

Внеочередная встреча глав МИД стран НАТО 7 января не связана с какими-либо чрезвычайными решениями, это всего лишь подготовка к заседанию Совета Россия-НАТО,... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T17:55

2022-01-04T17:55

2022-01-04T17:55

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Внеочередная встреча глав МИД стран НАТО 7 января не связана с какими-либо чрезвычайными решениями, это всего лишь подготовка к заседанию Совета Россия-НАТО, которое намечено на 12 января, считает председатель Совета ПИР-Центра, кандидат военных наук Евгений Бужинский.Официальный представитель альянса Оана Лунгеску во вторник сообщила в Twitter, что внеочередное виртуальное заседание глав МИД НАТО пройдёт 7 января. Уточнялось, что участники мероприятия обсудят наращивание российской военной мощи близ Украины, а также более широкие вопросы европейской безопасности.Ранее сообщалось, что на фоне напряженности вокруг Украины Россия и США планируют 10 января провести встречу в формате стратегического диалога на уровне представителей МИД. На 12 января намечается заседание Совета Россия-НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.РФ в ответ на звучащие в последнее время обвинения Запада в эскалации вокруг Украины не раз заявляла, что ни на кого не собирается нападать. А на обвинения во вмешательстве в дела Украины из-за ситуации в Донбассе указывала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а Киев не выполняет минские соглашения по урегулированию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20220104/nato-1766506671.html

https://ria.ru/20220102/nadezhda-1766401662.html

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