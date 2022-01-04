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Лео Бокерия рассказал, как продлить жизнь на несколько лет
Лео Бокерия рассказал, как продлить жизнь на несколько лет - РИА Новости, 04.01.2022
Лео Бокерия рассказал, как продлить жизнь на несколько лет
Человек, который ходит два часа в неделю, живет на шесть-восемь лет дольше, чем тот, кто ведет сидячий образ жизни, заявил в интервью РИА Новости президент... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T09:41
2022-01-04T13:56
общество
российская академия наук
здоровье - общество
здоровье
лео бокерия
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Человек, который ходит два часа в неделю, живет на шесть-восемь лет дольше, чем тот, кто ведет сидячий образ жизни, заявил в интервью РИА Новости президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия."Я приведу такой пример, который очень поучительный. Американцы провели на десятках миллионов людей исследование, которое показало, что человек, который ходит в неделю два часа, живет на шесть-восемь лет дольше, чем тот, кто ведет сидячий образ жизни. Поэтому ходьба такая популярная, она не требует никаких затрат. Даже если вы живете в однокомнатный квартире, походите, пошевелите ногами — уже физическая нагрузка", — сказал он.Бокерия отметил, что самоизоляция, на которой из-за пандемии часто оказываются люди, никак не может помешать вести здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни — это правильное питание, в первую очередь отказ от алкоголя и физическая нагрузка, подчеркнул Бокерия.
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Лео Бокерия раскрыл тайны долголетия
Человек, который ходит два часа в неделю, живет на шесть-восемь лет дольше, чем тот, кто ведет сидячий образ жизни, заявил в интервью РИА Новости врач Лео Бокерия. Он отметил, что самоизоляция, на которой из-за пандемии часто оказываются люди, никак не может помешать вести здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни – это правильное питание, в первую очередь, отказ от алкоголя и физическая нагрузка, подчеркнул академик РАН.
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общество, российская академия наук, здоровье - общество, здоровье, лео бокерия
09:41 04.01.2022 (обновлено: 13:56 04.01.2022)
 
Лео Бокерия рассказал, как продлить жизнь на несколько лет

Академик РАН Бокерия: два часа ходьбы в неделю продлевают жизнь на шесть-восемь лет

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Человек, который ходит два часа в неделю, живет на шесть-восемь лет дольше, чем тот, кто ведет сидячий образ жизни, заявил в интервью РИА Новости президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.
"Я приведу такой пример, который очень поучительный. Американцы провели на десятках миллионов людей исследование, которое показало, что человек, который ходит в неделю два часа, живет на шесть-восемь лет дольше, чем тот, кто ведет сидячий образ жизни. Поэтому ходьба такая популярная, она не требует никаких затрат. Даже если вы живете в однокомнатный квартире, походите, пошевелите ногами — уже физическая нагрузка", — сказал он.
Бокерия отметил, что самоизоляция, на которой из-за пандемии часто оказываются люди, никак не может помешать вести здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни — это правильное питание, в первую очередь отказ от алкоголя и физическая нагрузка, подчеркнул Бокерия.
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