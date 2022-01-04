https://ria.ru/20220104/vrach-1766528664.html

Лео Бокерия рассказал, как продлить жизнь на несколько лет

Лео Бокерия рассказал, как продлить жизнь на несколько лет - РИА Новости, 04.01.2022

Лео Бокерия рассказал, как продлить жизнь на несколько лет

Человек, который ходит два часа в неделю, живет на шесть-восемь лет дольше, чем тот, кто ведет сидячий образ жизни, заявил в интервью РИА Новости президент... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T09:41

2022-01-04T09:41

2022-01-04T13:56

общество

российская академия наук

здоровье - общество

здоровье

лео бокерия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766538982_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_48a7f96850b763ce28efdb9a2a96f35f.jpg

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Человек, который ходит два часа в неделю, живет на шесть-восемь лет дольше, чем тот, кто ведет сидячий образ жизни, заявил в интервью РИА Новости президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия."Я приведу такой пример, который очень поучительный. Американцы провели на десятках миллионов людей исследование, которое показало, что человек, который ходит в неделю два часа, живет на шесть-восемь лет дольше, чем тот, кто ведет сидячий образ жизни. Поэтому ходьба такая популярная, она не требует никаких затрат. Даже если вы живете в однокомнатный квартире, походите, пошевелите ногами — уже физическая нагрузка", — сказал он.Бокерия отметил, что самоизоляция, на которой из-за пандемии часто оказываются люди, никак не может помешать вести здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни — это правильное питание, в первую очередь отказ от алкоголя и физическая нагрузка, подчеркнул Бокерия.

https://ria.ru/20211118/covid-19-1759584252.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лео Бокерия раскрыл тайны долголетия Человек, который ходит два часа в неделю, живет на шесть-восемь лет дольше, чем тот, кто ведет сидячий образ жизни, заявил в интервью РИА Новости врач Лео Бокерия. Он отметил, что самоизоляция, на которой из-за пандемии часто оказываются люди, никак не может помешать вести здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни – это правильное питание, в первую очередь, отказ от алкоголя и физическая нагрузка, подчеркнул академик РАН. 2022-01-04T09:41 true PT0M31S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, российская академия наук, здоровье - общество, здоровье, лео бокерия