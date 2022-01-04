https://ria.ru/20220104/umvd-1766544584.html

В Ивановской области в квартире нашли тела четырех человек

В Ивановской области в квартире нашли тела четырех человек - РИА Новости, 04.01.2022

В Ивановской области в квартире нашли тела четырех человек

Четыре тела без внешних признаков насильственной смерти найдены в квартире в Ивановской области, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T13:26

2022-01-04T13:26

2022-01-04T13:26

происшествия

ивановская область

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РЯЗАНЬ, 4 янв - РИА Новости. Четыре тела без внешних признаков насильственной смерти найдены в квартире в Ивановской области, сообщило УМВД по региону.Отмечается, что дверь была заперта изнутри, признаков загазованности помещения нет.В СУСК по региону РИА Новости сообщили, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты, обстоятельства случившегося выясняются.

https://ria.ru/20211229/telo-1765978160.html

ивановская область

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происшествия, ивановская область