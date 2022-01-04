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Захарова объяснила отъезд Цимбалюка из России "синдромом Бабченко-Гордона"
Захарова объяснила отъезд Цимбалюка из России "синдромом Бабченко-Гордона" - РИА Новости, 04.01.2022
Захарова объяснила отъезд Цимбалюка из России "синдромом Бабченко-Гордона"
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя в Telegram отъезд из России украинского журналиста Романа Цимбалюка, объяснила его решение "синдромом... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T00:34
2022-01-04T01:11
в мире
украина
киев
москва
аркадий бабченко
мария захарова
дмитрий гордон
россия
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя в Telegram отъезд из России украинского журналиста Романа Цимбалюка, объяснила его решение "синдромом Бабченко-Гордона".В декабре телеканал RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что Цимбалюка вызвали на допрос в прокуратуру Москвы по делу о возбуждении вражды и ненависти к россиянам. Позднее адвокат Николай Полозов рассказал РИА Новости, что прокуратура отозвала вызов. При этом юрист отказался раскрыть местонахождение Цимбалюка. Сам Цимбалюк сообщил 3 января, что уехал из России из опасений за безопасность.Захарова написала, что "в медицине эти симптомы описаны как "синдром Бабченко-Гордона": когда нет ни славы, ни мужества, ни надежды Савченко, а хочется"."Много лет, живя в Москве, кричать про российско-украинскую войну, не вылезать из московских ресторанов, выпускать провокационно-фейковые помои в интернете, на все вопросы "Чего же ты мучаешься в тылу врага и не пора ли вернуться к своим "на передовую"?" отвечать бессвязным мычанием, а потом придумать байку об угрозе безопасности и статусе заложника. Сопоставимо со свиной кровью Аркадия Бабченко и спецоперациями-коллаборациями Дмитрия Гордона", — заключила она.
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в мире, украина, киев, москва, аркадий бабченко, мария захарова, дмитрий гордон, россия, роман цимбалюк
00:34 04.01.2022 (обновлено: 01:11 04.01.2022)
 
Захарова объяснила отъезд Цимбалюка из России "синдромом Бабченко-Гордона"

Захарова объяснила отъезд журналиста Цимбалюка из России "синдромом Бабченко-Гордона"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУкраинский журналист Роман Цимбалюк на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Украинский журналист Роман Цимбалюк на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Украинский журналист Роман Цимбалюк на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя в Telegram отъезд из России украинского журналиста Романа Цимбалюка, объяснила его решение "синдромом Бабченко-Гордона".
В декабре телеканал RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что Цимбалюка вызвали на допрос в прокуратуру Москвы по делу о возбуждении вражды и ненависти к россиянам. Позднее адвокат Николай Полозов рассказал РИА Новости, что прокуратура отозвала вызов. При этом юрист отказался раскрыть местонахождение Цимбалюка. Сам Цимбалюк сообщил 3 января, что уехал из России из опасений за безопасность.
Захарова написала, что "в медицине эти симптомы описаны как "синдром Бабченко-Гордона": когда нет ни славы, ни мужества, ни надежды Савченко, а хочется".
"Много лет, живя в Москве, кричать про российско-украинскую войну, не вылезать из московских ресторанов, выпускать провокационно-фейковые помои в интернете, на все вопросы "Чего же ты мучаешься в тылу врага и не пора ли вернуться к своим "на передовую"?" отвечать бессвязным мычанием, а потом придумать байку об угрозе безопасности и статусе заложника. Сопоставимо со свиной кровью Аркадия Бабченко и спецоперациями-коллаборациями Дмитрия Гордона", — заключила она.
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В миреУкраинаКиевМоскваАркадий БабченкоМария ЗахароваДмитрий ГордонРоссияРоман Цимбалюк
 
 
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