00:34 04.01.2022 (обновлено: 01:11 04.01.2022)
Захарова объяснила отъезд Цимбалюка из России "синдромом Бабченко-Гордона"
Захарова объяснила отъезд журналиста Цимбалюка из России "синдромом Бабченко-Гордона"
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУкраинский журналист Роман Цимбалюк на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Украинский журналист Роман Цимбалюк на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя в Telegram отъезд из России украинского журналиста Романа Цимбалюка, объяснила его решение "синдромом Бабченко-Гордона".
В декабре телеканал RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что Цимбалюка вызвали на допрос в прокуратуру Москвы по делу о возбуждении вражды и ненависти к россиянам. Позднее адвокат Николай Полозов рассказал РИА Новости, что прокуратура отозвала вызов. При этом юрист отказался раскрыть местонахождение Цимбалюка. Сам Цимбалюк сообщил 3 января, что уехал из России из опасений за безопасность.
Захарова написала, что "в медицине эти симптомы описаны как "синдром Бабченко-Гордона": когда нет ни славы, ни мужества, ни надежды Савченко, а хочется".
"Много лет, живя в Москве, кричать про российско-украинскую войну, не вылезать из московских ресторанов, выпускать провокационно-фейковые помои в интернете, на все вопросы "Чего же ты мучаешься в тылу врага и не пора ли вернуться к своим "на передовую"?" отвечать бессвязным мычанием, а потом придумать байку об угрозе безопасности и статусе заложника. Сопоставимо со свиной кровью Аркадия Бабченко и спецоперациями-коллаборациями Дмитрия Гордона", — заключила она.