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https://ria.ru/20220104/traditsii-1766559599.html
Британский журналист получил за слова о "пошлости и обжираловке" в России
Британского журналиста, оскорбившего традицию россиян, поставили на место - РИА Новости, 04.01.2022
Британский журналист получил за слова о "пошлости и обжираловке" в России
Британская газета The Times опубликовала материал с неоднозначными высказываниями московского корреспондента Тома Парфитта о новогодних традициях россиян. РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T16:06
2022-01-04T16:26
в мире
великобритания
новый год
россия
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Британская газета The Times опубликовала материал с неоднозначными высказываниями московского корреспондента Тома Парфитта о новогодних традициях россиян.В частности, журналист указал на "рвение к разгулу" у жителей страны и съязвил о традиции готовить к празднику богатый стол. Парфитт поделился, что в новогоднюю ночь сам "ел салат оливье, пил тошнотворно-сладкое шампанское".Российских читателей возмутили характеристики, используемые автором: так, некоторые из них усмотрели оскорбление в словах "обжираловка, гиперактивные дети, слезливость и склоки" — так британец высказался о шлейфе как Нового года в России, так и Рождества на Западе.В материале Парфитт также упомянул Рождество, которое празднуют в России. Журналист назвал его "прекрасным и скромным мероприятием", тут же напомнив о "пошлостях Нового года", а также "последнем поводе нарезаться", — так он описал старый Новый год, который празднуют 13-14 января."Редакции нужен негатив", — написал ответ один из пользователей Сети."Оливье обязательно. И чего они к нему привязались?" — возмутились в комментариях."У них ничего не осталось от персонажей и символов Рождества и Нового года, &lt;...&gt; с западными типа демократическими ценностями не забалуешь", — задумался читатель."Лучше всего у них получается стравливать страны между собой", — заключил пользователь.В комментариях иностранных читателей к оригинальной статье отметились и британцы, которым доводилось оказаться в России в новогоднюю ночь. Пользователи назвали декорации впечатляющими, а также указали на "чудесную атмосферу", которая появляется в праздничные дни.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, великобритания, новый год, россия
16:06 04.01.2022 (обновлено: 16:26 04.01.2022)
 
Британского журналиста, оскорбившего традицию россиян, поставили на место

Российских читателей Times возмутили оскорбления британского журналиста Парфитта

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкБокал в руке празднующего Новый год
Бокал в руке празднующего Новый год - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Бокал в руке празднующего Новый год
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Британская газета The Times опубликовала материал с неоднозначными высказываниями московского корреспондента Тома Парфитта о новогодних традициях россиян.
В частности, журналист указал на "рвение к разгулу" у жителей страны и съязвил о традиции готовить к празднику богатый стол. Парфитт поделился, что в новогоднюю ночь сам "ел салат оливье, пил тошнотворно-сладкое шампанское".
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2022 год: истории, в которых Россия поставит точку
Российских читателей возмутили характеристики, используемые автором: так, некоторые из них усмотрели оскорбление в словах "обжираловка, гиперактивные дети, слезливость и склоки" — так британец высказался о шлейфе как Нового года в России, так и Рождества на Западе.
В материале Парфитт также упомянул Рождество, которое празднуют в России. Журналист назвал его "прекрасным и скромным мероприятием", тут же напомнив о "пошлостях Нового года", а также "последнем поводе нарезаться", — так он описал старый Новый год, который празднуют 13-14 января.
"Редакции нужен негатив", — написал ответ один из пользователей Сети.
"Оливье обязательно. И чего они к нему привязались?" — возмутились в комментариях.
Тест
Как встречают Новый год в разных странах
1 января, 08:00Туризм
"У них ничего не осталось от персонажей и символов Рождества и Нового года, <...> с западными типа демократическими ценностями не забалуешь", — задумался читатель.
"Лучше всего у них получается стравливать страны между собой", — заключил пользователь.
В комментариях иностранных читателей к оригинальной статье отметились и британцы, которым доводилось оказаться в России в новогоднюю ночь. Пользователи назвали декорации впечатляющими, а также указали на "чудесную атмосферу", которая появляется в праздничные дни.
Фаер-шоу, хороводы и море красок: как встретили Новый год в России и мире
© РИА Новости / Евгений Биятов

Празднование Нового года в Москве прошло, как всегда, с размахом: многие жители гуляли всю ночь до утра.

Люди во время празднования Нового года в Москве
1 из 14

Празднование Нового года в Москве прошло, как всегда, с размахом: многие жители гуляли всю ночь до утра.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов

Город к празднику украсили множество световых тоннелей.

Люди во время празднования Нового года в Москве
2 из 14

Город к празднику украсили множество световых тоннелей.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов

Эффектные наряды — одна из составляющих любого праздника. На фото: девушки в стилизованных костюмах во время празднования Нового года в Москве.

Девушки в стилизованных костюмах во время празднования Нового года в Москве
3 из 14

Эффектные наряды — одна из составляющих любого праздника. На фото: девушки в стилизованных костюмах во время празднования Нового года в Москве.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© REUTERS / Tatyana Makeyeva

Фейерверки в столице запустили с 62 площадок. Самый крупный салют можно увидеть на Большом Москворецком мосту сразу после боя кремлевских курантов.

Праздничный салют во время празднования Нового 2022 года в Москве
4 из 14

Фейерверки в столице запустили с 62 площадок. Самый крупный салют можно увидеть на Большом Москворецком мосту сразу после боя кремлевских курантов.

© REUTERS / Tatyana Makeyeva
© РИА Новости / Александр Патрин

В хорошей компании и танцы получаются лучше. Как, например, у жителей Кемерово, устроивших масштабный хоровод в честь Нового года.

 Хоровод во время празднования Нового 2022 года в центре Кемерово
5 из 14

В хорошей компании и танцы получаются лучше. Как, например, у жителей Кемерово, устроивших масштабный хоровод в честь Нового года.

© РИА Новости / Александр Патрин
© РИА Новости / Александр Патрин

Ну и какой же Новый год без главного героя — Деда Мороза?

Дед Мороз во время празднования Нового 2022 года в центре Кемерово
6 из 14

Ну и какой же Новый год без главного героя — Деда Мороза?

© РИА Новости / Александр Патрин
© РИА Новости / Александр Патрин

"Пусть любовь будет в каждом сердце". Кемеровчане слушают поздравление Владимира Путина.

Люди смотрят трансляцию новогоднего обращения президента РФ Владимира Путина во время празднования Нового 2022 года в центре Кемерово
7 из 14

"Пусть любовь будет в каждом сердце". Кемеровчане слушают поздравление Владимира Путина.

© РИА Новости / Александр Патрин
© РИА Новости / Виталий Аньков

А во Владивостоке, несмотря на морозную погоду, стало жарко благодаря огненному шоу.

Огненное шоу во время встречи Нового 2022 года на центральной площади во Владивостоке
8 из 14

А во Владивостоке, несмотря на морозную погоду, стало жарко благодаря огненному шоу.

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолодые люди с бенгальскими огнями во время празднования Нового 2022 года на катке в парке "Черное озеро" в Казани.
Молодые люди с бенгальскими огнями во время празднования Нового 2022 года на катке в парке Черное озеро в Казани
9 из 14
Молодые люди с бенгальскими огнями во время празднования Нового 2022 года на катке в парке "Черное озеро" в Казани.
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Kamran Jebreili

Эффектно отпраздновали Новый год и в Объединенных Арабских Эмиратах. Самое высокое в мире здание "Бурдж-Халифа" также окрасилось фейрверками.

Праздничный салют во время празднования Нового 2022 года в Дубае, ОАЭ
10 из 14

Эффектно отпраздновали Новый год и в Объединенных Арабских Эмиратах. Самое высокое в мире здание "Бурдж-Халифа" также окрасилось фейрверками.

© AP Photo / Kamran Jebreili
© REUTERS / Christian Hartmann

Празднование Нового года на Елисейских полях в Париже. В этом году традиционное световое шоу и фейерверк отменили из-за коронавируса.

Празднование Нового года в Париже, Франция
11 из 14

Празднование Нового года на Елисейских полях в Париже. В этом году традиционное световое шоу и фейерверк отменили из-за коронавируса.

© REUTERS / Christian Hartmann
© REUTERS / RICARDO MORAES

Фейерверк над пляжем Копакабана в бразильском Рио-де-Жанейро.

Люди во время празднования Нового года в Рио-де-Жанейро, Бразилия
12 из 14

Фейерверк над пляжем Копакабана в бразильском Рио-де-Жанейро.

© REUTERS / RICARDO MORAES
© REUTERS / Jaimi Joy

Фейерверк над гаванью в Сиднее.

Праздничный салют во время празднования Нового 2022 года в Сиднее, Австралия
13 из 14

Фейерверк над гаванью в Сиднее.

© REUTERS / Jaimi Joy
© РИА Новости / Евгений Биятов

Пусть в наступившем году у вас будут только позитивные эмоции!

Девушка смеется во время празднования Нового года в Москве
14 из 14

Пусть в наступившем году у вас будут только позитивные эмоции!

© РИА Новости / Евгений Биятов
1 из 14

Празднование Нового года в Москве прошло, как всегда, с размахом: многие жители гуляли всю ночь до утра.

© РИА Новости / Евгений Биятов
2 из 14

Город к празднику украсили множество световых тоннелей.

© РИА Новости / Евгений Биятов
3 из 14

Эффектные наряды — одна из составляющих любого праздника. На фото: девушки в стилизованных костюмах во время празднования Нового года в Москве.

© РИА Новости / Евгений Биятов
4 из 14

Фейерверки в столице запустили с 62 площадок. Самый крупный салют можно увидеть на Большом Москворецком мосту сразу после боя кремлевских курантов.

© REUTERS / Tatyana Makeyeva
5 из 14

В хорошей компании и танцы получаются лучше. Как, например, у жителей Кемерово, устроивших масштабный хоровод в честь Нового года.

© РИА Новости / Александр Патрин
6 из 14

Ну и какой же Новый год без главного героя — Деда Мороза?

© РИА Новости / Александр Патрин
7 из 14

"Пусть любовь будет в каждом сердце". Кемеровчане слушают поздравление Владимира Путина.

© РИА Новости / Александр Патрин
8 из 14

А во Владивостоке, несмотря на морозную погоду, стало жарко благодаря огненному шоу.

© РИА Новости / Виталий Аньков
9 из 14
Молодые люди с бенгальскими огнями во время празднования Нового 2022 года на катке в парке "Черное озеро" в Казани.
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
10 из 14

Эффектно отпраздновали Новый год и в Объединенных Арабских Эмиратах. Самое высокое в мире здание "Бурдж-Халифа" также окрасилось фейрверками.

© AP Photo / Kamran Jebreili
11 из 14

Празднование Нового года на Елисейских полях в Париже. В этом году традиционное световое шоу и фейерверк отменили из-за коронавируса.

© REUTERS / Christian Hartmann
12 из 14

Фейерверк над пляжем Копакабана в бразильском Рио-де-Жанейро.

© REUTERS / RICARDO MORAES
13 из 14

Фейерверк над гаванью в Сиднее.

© REUTERS / Jaimi Joy
14 из 14

Пусть в наступившем году у вас будут только позитивные эмоции!

© РИА Новости / Евгений Биятов
 
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