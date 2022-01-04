Британский журналист получил за слова о "пошлости и обжираловке" в России

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Британская газета The Times опубликовала материал с неоднозначными высказываниями московского корреспондента Тома Парфитта о новогодних традициях россиян.В частности, журналист указал на "рвение к разгулу" у жителей страны и съязвил о традиции готовить к празднику богатый стол. Парфитт поделился, что в новогоднюю ночь сам "ел салат оливье, пил тошнотворно-сладкое шампанское".Российских читателей возмутили характеристики, используемые автором: так, некоторые из них усмотрели оскорбление в словах "обжираловка, гиперактивные дети, слезливость и склоки" — так британец высказался о шлейфе как Нового года в России, так и Рождества на Западе.В материале Парфитт также упомянул Рождество, которое празднуют в России. Журналист назвал его "прекрасным и скромным мероприятием", тут же напомнив о "пошлостях Нового года", а также "последнем поводе нарезаться", — так он описал старый Новый год, который празднуют 13-14 января."Редакции нужен негатив", — написал ответ один из пользователей Сети."Оливье обязательно. И чего они к нему привязались?" — возмутились в комментариях."У них ничего не осталось от персонажей и символов Рождества и Нового года, <...> с западными типа демократическими ценностями не забалуешь", — задумался читатель."Лучше всего у них получается стравливать страны между собой", — заключил пользователь.В комментариях иностранных читателей к оригинальной статье отметились и британцы, которым доводилось оказаться в России в новогоднюю ночь. Пользователи назвали декорации впечатляющими, а также указали на "чудесную атмосферу", которая появляется в праздничные дни.
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Британская газета The Times опубликовала материал с неоднозначными высказываниями московского корреспондента Тома Парфитта о новогодних традициях россиян.
В частности, журналист указал на "рвение к разгулу" у жителей страны и съязвил о традиции готовить к празднику богатый стол. Парфитт поделился, что в новогоднюю ночь сам "ел салат оливье, пил тошнотворно-сладкое шампанское".
Российских читателей возмутили характеристики, используемые автором: так, некоторые из них усмотрели оскорбление в словах "обжираловка, гиперактивные дети, слезливость и склоки" — так британец высказался о шлейфе как Нового года в России, так и Рождества на Западе.
В материале Парфитт также упомянул Рождество, которое празднуют в России. Журналист назвал его "прекрасным и скромным мероприятием", тут же напомнив о "пошлостях Нового года", а также "последнем поводе нарезаться", — так он описал старый Новый год, который празднуют 13-14 января.
"Редакции нужен негатив", — написал ответ один из пользователей Сети.
"Оливье обязательно. И чего они к нему привязались?" — возмутились в комментариях.
"У них ничего не осталось от персонажей и символов Рождества и Нового года, <...> с западными типа демократическими ценностями не забалуешь", — задумался читатель.
"Лучше всего у них получается стравливать страны между собой", — заключил пользователь.
В комментариях иностранных читателей к оригинальной статье отметились и британцы, которым доводилось оказаться в России в новогоднюю ночь. Пользователи назвали декорации впечатляющими, а также указали на "чудесную атмосферу", которая появляется в праздничные дни.
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