Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Новый год — 2022
https://ria.ru/20220101/prazdnik-1766357322.html
Фаер-шоу, хороводы и море красок: как встретили Новый год в России и мире
Фаер-шоу, хороводы и море красок: как встретили Новый год в России и мире - РИА Новости, 01.01.2022
Фаер-шоу, хороводы и море красок: как встретили Новый год в России и мире
Сложно представить более веселое, объединяющее людей по всему миру событие, чем Новый год. О том, как отмечали праздник в России и по всему миру, — в фотоленте... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T15:31
2022-01-01T15:31
фото
новый год — 2022
новый год
в мире
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/01/1766358065_0:123:2641:1609_1920x0_80_0_0_a6c61c68ea8beb73d420b8d0759cd74e.jpg
Сложно представить более веселое, объединяющее людей по всему миру событие, чем Новый год. О том, как отмечали праздник в России и по всему миру, — в фотоленте Ria.ru.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/01/1766358065_226:0:2534:1731_1920x0_80_0_0_b2e73e30989e7fc2b97be470b1bc6b84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, новый год, в мире, общество, россия
15:31 01.01.2022
 

Фаер-шоу, хороводы и море красок: как встретили Новый год в России и мире

Читать ria.ru в
Сложно представить более веселое, объединяющее людей по всему миру событие, чем Новый год. О том, как отмечали праздник в России и по всему миру, — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Евгений Биятов

Празднование Нового года в Москве прошло, как всегда, с размахом: многие жители гуляли всю ночь до утра.

Люди во время празднования Нового года в Москве
1 из 14

Празднование Нового года в Москве прошло, как всегда, с размахом: многие жители гуляли всю ночь до утра.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов

Город к празднику украсили множество световых тоннелей.

Люди во время празднования Нового года в Москве
2 из 14

Город к празднику украсили множество световых тоннелей.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов

Эффектные наряды — одна из составляющих любого праздника. На фото: девушки в стилизованных костюмах во время празднования Нового года в Москве.

Девушки в стилизованных костюмах во время празднования Нового года в Москве
3 из 14

Эффектные наряды — одна из составляющих любого праздника. На фото: девушки в стилизованных костюмах во время празднования Нового года в Москве.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© REUTERS / Tatyana Makeyeva

Фейерверки в столице запустили с 62 площадок. Самый крупный салют можно увидеть на Большом Москворецком мосту сразу после боя кремлевских курантов.

Праздничный салют во время празднования Нового 2022 года в Москве
4 из 14

Фейерверки в столице запустили с 62 площадок. Самый крупный салют можно увидеть на Большом Москворецком мосту сразу после боя кремлевских курантов.

© REUTERS / Tatyana Makeyeva
© РИА Новости / Александр Патрин

В хорошей компании и танцы получаются лучше. Как, например, у жителей Кемерово, устроивших масштабный хоровод в честь Нового года.

 Хоровод во время празднования Нового 2022 года в центре Кемерово
5 из 14

В хорошей компании и танцы получаются лучше. Как, например, у жителей Кемерово, устроивших масштабный хоровод в честь Нового года.

© РИА Новости / Александр Патрин
© РИА Новости / Александр Патрин

Ну и какой же Новый год без главного героя — Деда Мороза?

Дед Мороз во время празднования Нового 2022 года в центре Кемерово
6 из 14

Ну и какой же Новый год без главного героя — Деда Мороза?

© РИА Новости / Александр Патрин
© РИА Новости / Александр Патрин

"Пусть любовь будет в каждом сердце". Кемеровчане слушают поздравление Владимира Путина.

Люди смотрят трансляцию новогоднего обращения президента РФ Владимира Путина во время празднования Нового 2022 года в центре Кемерово
7 из 14

"Пусть любовь будет в каждом сердце". Кемеровчане слушают поздравление Владимира Путина.

© РИА Новости / Александр Патрин
© РИА Новости / Виталий Аньков

А во Владивостоке, несмотря на морозную погоду, стало жарко благодаря огненному шоу.

Огненное шоу во время встречи Нового 2022 года на центральной площади во Владивостоке
8 из 14

А во Владивостоке, несмотря на морозную погоду, стало жарко благодаря огненному шоу.

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолодые люди с бенгальскими огнями во время празднования Нового 2022 года на катке в парке "Черное озеро" в Казани.
Молодые люди с бенгальскими огнями во время празднования Нового 2022 года на катке в парке Черное озеро в Казани
9 из 14
Молодые люди с бенгальскими огнями во время празднования Нового 2022 года на катке в парке "Черное озеро" в Казани.
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Kamran Jebreili

Эффектно отпраздновали Новый год и в Объединенных Арабских Эмиратах. Самое высокое в мире здание "Бурдж-Халифа" также окрасилось фейрверками.

Праздничный салют во время празднования Нового 2022 года в Дубае, ОАЭ
10 из 14

Эффектно отпраздновали Новый год и в Объединенных Арабских Эмиратах. Самое высокое в мире здание "Бурдж-Халифа" также окрасилось фейрверками.

© AP Photo / Kamran Jebreili
© REUTERS / Christian Hartmann

Празднование Нового года на Елисейских полях в Париже. В этом году традиционное световое шоу и фейерверк отменили из-за коронавируса.

Празднование Нового года в Париже, Франция
11 из 14

Празднование Нового года на Елисейских полях в Париже. В этом году традиционное световое шоу и фейерверк отменили из-за коронавируса.

© REUTERS / Christian Hartmann
© REUTERS / RICARDO MORAES

Фейерверк над пляжем Копакабана в бразильском Рио-де-Жанейро.

Люди во время празднования Нового года в Рио-де-Жанейро, Бразилия
12 из 14

Фейерверк над пляжем Копакабана в бразильском Рио-де-Жанейро.

© REUTERS / RICARDO MORAES
© REUTERS / Jaimi Joy

Фейерверк над гаванью в Сиднее.

Праздничный салют во время празднования Нового 2022 года в Сиднее, Австралия
13 из 14

Фейерверк над гаванью в Сиднее.

© REUTERS / Jaimi Joy
© РИА Новости / Евгений Биятов

Пусть в наступившем году у вас будут только позитивные эмоции!

Девушка смеется во время празднования Нового года в Москве
14 из 14

Пусть в наступившем году у вас будут только позитивные эмоции!

© РИА Новости / Евгений Биятов
 
Новый год — 2022ФотоНовый годВ миреОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Эксперт назвал причины пересмотреть отношение к некоторым активам
01:14Найдена исчезнувшая 80 лет назад подлодка
00:57В Петербурге ввели QR-коды для посещения общепита и торговых центров
00:12В Москве выросла стоимость проезда на транспорте
00:01В России отмечают день памяти Иоанна Кронштадтского
23:58На Украине ввели предельную надбавку к цене на газ для социальных товаров
23:42В Японии отменили более 230 рейсов из-за снегопада, сообщили СМИ
23:27В Москве начал работать единый оператор по раздельному сбору мусора
23:16Запрет "Аль-Каиды"* талибами стал бы шагом к их признанию, заявил эксперт
22:59Премьер Греции допустил, что с "омикроном" завершится история с пандемией
22:49Британии грозит самый высокий с 1996 года уровень "топливной бедности"
22:35В столице Индии резко выросло число заболевших COVID-19
22:23Сирийский военнослужащий погиб в результате обстрела боевиков
22:10Новый мэр Нью-Йорка пообещал, что кризис не будет управлять городом
21:55В Кабуле при взрыве придорожной бомбы пострадали два мирных жителя
21:42Зеленский поздравил Францию с началом председательства в Совете ЕС
21:27В Татарстане в ДТП погибли три человека
21:19В Киеве завершилось шествие националистов в честь Бандеры
21:05СМИ сообщили о троих погибших при стрельбе на вечеринке в Миссисипи
20:52В Югре три человека погибли при столкновении автобуса и легковушки
Лента новостейМолния
Эксперт назвал причины пересмотреть отношение к некоторым активамНайдена исчезнувшая 80 лет назад подлодкаВ Петербурге ввели QR-коды для посещения общепита и торговых центровВ Москве выросла стоимость проезда на транспортеВ России отмечают день памяти Иоанна КронштадтскогоНа Украине ввели предельную надбавку к цене на газ для социальных товаровВ Японии отменили более 230 рейсов из-за снегопада, сообщили СМИВ Москве начал работать единый оператор по раздельному сбору мусораЗапрет "Аль-Каиды"* талибами стал бы шагом к их признанию, заявил экспертПремьер Греции допустил, что с "омикроном" завершится история с пандемиейБритании грозит самый высокий с 1996 года уровень "топливной бедности"В столице Индии резко выросло число заболевших COVID-19Сирийский военнослужащий погиб в результате обстрела боевиковНовый мэр Нью-Йорка пообещал, что кризис не будет управлять городомВ Кабуле при взрыве придорожной бомбы пострадали два мирных жителяЗеленский поздравил Францию с началом председательства в Совете ЕСВ Татарстане в ДТП погибли три человекаВ Киеве завершилось шествие националистов в честь БандерыСМИ сообщили о троих погибших при стрельбе на вечеринке в МиссисипиВ Югре три человека погибли при столкновении автобуса и легковушки