Фаер-шоу, хороводы и море красок: как встретили Новый год в России и мире
Празднование Нового года в Москве прошло, как всегда, с размахом: многие жители гуляли всю ночь до утра.
Празднование Нового года в Москве прошло, как всегда, с размахом: многие жители гуляли всю ночь до утра.
Город к празднику украсили множество световых тоннелей.
Эффектные наряды — одна из составляющих любого праздника. На фото: девушки в стилизованных костюмах во время празднования Нового года в Москве.
Эффектные наряды — одна из составляющих любого праздника. На фото: девушки в стилизованных костюмах во время празднования Нового года в Москве.
Фейерверки в столице запустили с 62 площадок. Самый крупный салют можно увидеть на Большом Москворецком мосту сразу после боя кремлевских курантов.
Фейерверки в столице запустили с 62 площадок. Самый крупный салют можно увидеть на Большом Москворецком мосту сразу после боя кремлевских курантов.
В хорошей компании и танцы получаются лучше. Как, например, у жителей Кемерово, устроивших масштабный хоровод в честь Нового года.
В хорошей компании и танцы получаются лучше. Как, например, у жителей Кемерово, устроивших масштабный хоровод в честь Нового года.
Ну и какой же Новый год без главного героя — Деда Мороза?
"Пусть любовь будет в каждом сердце". Кемеровчане слушают поздравление Владимира Путина.
"Пусть любовь будет в каждом сердце". Кемеровчане слушают поздравление Владимира Путина.
А во Владивостоке, несмотря на морозную погоду, стало жарко благодаря огненному шоу.
А во Владивостоке, несмотря на морозную погоду, стало жарко благодаря огненному шоу.
Эффектно отпраздновали Новый год и в Объединенных Арабских Эмиратах. Самое высокое в мире здание "Бурдж-Халифа" также окрасилось фейрверками.
Эффектно отпраздновали Новый год и в Объединенных Арабских Эмиратах. Самое высокое в мире здание "Бурдж-Халифа" также окрасилось фейрверками.
Празднование Нового года на Елисейских полях в Париже. В этом году традиционное световое шоу и фейерверк отменили из-за коронавируса.
Празднование Нового года на Елисейских полях в Париже. В этом году традиционное световое шоу и фейерверк отменили из-за коронавируса.
Фейерверк над пляжем Копакабана в бразильском Рио-де-Жанейро.
Фейерверк над гаванью в Сиднее.
Пусть в наступившем году у вас будут только позитивные эмоции!