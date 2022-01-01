https://ria.ru/20220101/prazdnik-1766357322.html

Фаер-шоу, хороводы и море красок: как встретили Новый год в России и мире

Фаер-шоу, хороводы и море красок: как встретили Новый год в России и мире - РИА Новости, 01.01.2022

Фаер-шоу, хороводы и море красок: как встретили Новый год в России и мире

Сложно представить более веселое, объединяющее людей по всему миру событие, чем Новый год. О том, как отмечали праздник в России и по всему миру, — в фотоленте... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T15:31

2022-01-01T15:31

2022-01-01T15:31

фото

новый год — 2022

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Сложно представить более веселое, объединяющее людей по всему миру событие, чем Новый год. О том, как отмечали праздник в России и по всему миру, — в фотоленте Ria.ru.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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