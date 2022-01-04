https://ria.ru/20220104/tokaev-1766583448.html

Президент Казахстана призвал жителей страны не поддаваться на провокации

Президент Казахстана призвал жителей страны не поддаваться на провокации - РИА Новости, 04.01.2022

Президент Казахстана призвал жителей страны не поддаваться на провокации

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в связи с несанкционированными митингами в разных городах страны на фоне двукратного роста цен на газ выступил с... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T21:37

2022-01-04T21:37

2022-01-04T23:03

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казахстан

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в связи с несанкционированными митингами в разных городах страны на фоне двукратного роста цен на газ выступил с обращением.Так, глава государства призвал жителей проявить благоразумие и не поддаваться на внутренние и внешние провокации."Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падет, но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог", — сказал президент.По словам Токаева, сейчас на карту поставлены благополучие казахстанцев и место страны в современном мире."Все законные просьбы и требования с вашей стороны будут внимательно учтены, будут приняты соответствующие решения. Завтра состоится рабочее совещание по всем этим вопросам", — заключил президент.На фоне выступления Токаева из Алма-Аты приходят сообщения о столкновениях митингующих с силовиками. Как передает корреспондент РИА Новости, на площади Республики собрались около тысячи человек. Здесь находится местная мэрия, а в нескольких сотнях метров — алма-атинская резиденция главы государства. Полиция применяет светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Район затянуло едким дымом, от которого трудно дышать.Позднее стало известно, что основную часть демонстрантов оттеснили. Группы протестующих пытаются устроить шествия на других улицах, их точечно задерживают.Кроме того, с понедельника в крупнейших городах страны наблюдаются перебои с мобильной связью. В Алма-Ате у пользователей не работают мессенджеры и социальные сети. Мобильные операторы подтверждают неполадки, подчеркивая, что это происходит по независящим от них причинам.В начале года жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области на западе страны, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста стоимости сжиженного нефтяного газа. Как пояснили в Минэнерго Казахстана, с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации.Акции в поддержку жителей Мангистауской области начались в столице и других городах страны.Как заявили в правительственной комиссии после встречи с активистами, стоимость газа понизится до 50 тенге (около 8,5 рубля — Прим. ред.) за литр.

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Толпы людей скандируют лозунги на митингах в Казахстане В Казахстане проходят массовые акции протесты против подорожания цен на топливо. 2022-01-04T21:37 true PT0M19S

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