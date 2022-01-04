https://ria.ru/20220104/tokaev-1766583448.html
Президент Казахстана призвал жителей страны не поддаваться на провокации
Президент Казахстана призвал жителей страны не поддаваться на провокации - РИА Новости, 04.01.2022
Президент Казахстана призвал жителей страны не поддаваться на провокации
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в связи с несанкционированными митингами в разных городах страны на фоне двукратного роста цен на газ выступил с... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T21:37
2022-01-04T21:37
2022-01-04T23:03
в мире
казахстан
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в связи с несанкционированными митингами в разных городах страны на фоне двукратного роста цен на газ выступил с обращением.Так, глава государства призвал жителей проявить благоразумие и не поддаваться на внутренние и внешние провокации."Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падет, но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог", — сказал президент.По словам Токаева, сейчас на карту поставлены благополучие казахстанцев и место страны в современном мире."Все законные просьбы и требования с вашей стороны будут внимательно учтены, будут приняты соответствующие решения. Завтра состоится рабочее совещание по всем этим вопросам", — заключил президент.На фоне выступления Токаева из Алма-Аты приходят сообщения о столкновениях митингующих с силовиками. Как передает корреспондент РИА Новости, на площади Республики собрались около тысячи человек. Здесь находится местная мэрия, а в нескольких сотнях метров — алма-атинская резиденция главы государства. Полиция применяет светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Район затянуло едким дымом, от которого трудно дышать.Позднее стало известно, что основную часть демонстрантов оттеснили. Группы протестующих пытаются устроить шествия на других улицах, их точечно задерживают.Кроме того, с понедельника в крупнейших городах страны наблюдаются перебои с мобильной связью. В Алма-Ате у пользователей не работают мессенджеры и социальные сети. Мобильные операторы подтверждают неполадки, подчеркивая, что это происходит по независящим от них причинам.В начале года жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области на западе страны, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста стоимости сжиженного нефтяного газа. Как пояснили в Минэнерго Казахстана, с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации.Акции в поддержку жителей Мангистауской области начались в столице и других городах страны.Как заявили в правительственной комиссии после встречи с активистами, стоимость газа понизится до 50 тенге (около 8,5 рубля — Прим. ред.) за литр.
https://ria.ru/20220104/kazakhstan-1766581833.html
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Толпы людей скандируют лозунги на митингах в Казахстане
В Казахстане проходят массовые акции протесты против подорожания цен на топливо.
2022-01-04T21:37
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в мире, казахстан
21:37 04.01.2022 (обновлено: 23:03 04.01.2022)
Президент Казахстана призвал жителей страны не поддаваться на провокации
Президент Казахстана Токаев призвал митингующих не поддаваться на провокации извне
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
в связи с несанкционированными митингами в разных городах страны на фоне двукратного роста цен на газ выступил с обращением.
Так, глава государства призвал жителей проявить благоразумие и не поддаваться на внутренние и внешние провокации.
"Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падет, но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог", — сказал президент.
По словам Токаева, сейчас на карту поставлены благополучие казахстанцев и место страны в современном мире.
"Все законные просьбы и требования с вашей стороны будут внимательно учтены, будут приняты соответствующие решения. Завтра состоится рабочее совещание по всем этим вопросам", — заключил президент.
На фоне выступления Токаева из Алма-Аты приходят сообщения о столкновениях митингующих с силовиками. Как передает корреспондент РИА Новости, на площади Республики собрались около тысячи человек. Здесь находится местная мэрия, а в нескольких сотнях метров — алма-атинская резиденция главы государства. Полиция применяет светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Район затянуло едким дымом, от которого трудно дышать.
Позднее стало известно, что основную часть демонстрантов оттеснили. Группы протестующих пытаются устроить шествия на других улицах, их точечно задерживают.
Кроме того, с понедельника в крупнейших городах страны наблюдаются перебои с мобильной связью. В Алма-Ате у пользователей не работают мессенджеры и социальные сети. Мобильные операторы подтверждают неполадки, подчеркивая, что это происходит по независящим от них причинам.
В начале года жители городов Жанаозен и Актау
, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области
на западе страны, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста стоимости сжиженного нефтяного газа. Как пояснили в Минэнерго Казахстана
, с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации.
Акции в поддержку жителей Мангистауской области начались в столице и других городах страны.
Как заявили в правительственной комиссии после встречи с активистами, стоимость газа понизится до 50 тенге (около 8,5 рубля — Прим. ред.) за литр.