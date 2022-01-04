Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220104/tokaev-1766583448.html
Президент Казахстана призвал жителей страны не поддаваться на провокации
Президент Казахстана призвал жителей страны не поддаваться на провокации - РИА Новости, 04.01.2022
Президент Казахстана призвал жителей страны не поддаваться на провокации
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в связи с несанкционированными митингами в разных городах страны на фоне двукратного роста цен на газ выступил с... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T21:37
2022-01-04T23:03
в мире
казахстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750275394_0:241:2946:1898_1920x0_80_0_0_ee13d771ec22eaf151968a7971e10e98.jpg
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в связи с несанкционированными митингами в разных городах страны на фоне двукратного роста цен на газ выступил с обращением.Так, глава государства призвал жителей проявить благоразумие и не поддаваться на внутренние и внешние провокации."Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падет, но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог", — сказал президент.По словам Токаева, сейчас на карту поставлены благополучие казахстанцев и место страны в современном мире."Все законные просьбы и требования с вашей стороны будут внимательно учтены, будут приняты соответствующие решения. Завтра состоится рабочее совещание по всем этим вопросам", — заключил президент.На фоне выступления Токаева из Алма-Аты приходят сообщения о столкновениях митингующих с силовиками. Как передает корреспондент РИА Новости, на площади Республики собрались около тысячи человек. Здесь находится местная мэрия, а в нескольких сотнях метров — алма-атинская резиденция главы государства. Полиция применяет светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Район затянуло едким дымом, от которого трудно дышать.Позднее стало известно, что основную часть демонстрантов оттеснили. Группы протестующих пытаются устроить шествия на других улицах, их точечно задерживают.Кроме того, с понедельника в крупнейших городах страны наблюдаются перебои с мобильной связью. В Алма-Ате у пользователей не работают мессенджеры и социальные сети. Мобильные операторы подтверждают неполадки, подчеркивая, что это происходит по независящим от них причинам.В начале года жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области на западе страны, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста стоимости сжиженного нефтяного газа. Как пояснили в Минэнерго Казахстана, с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации.Акции в поддержку жителей Мангистауской области начались в столице и других городах страны.Как заявили в правительственной комиссии после встречи с активистами, стоимость газа понизится до 50 тенге (около 8,5 рубля — Прим. ред.) за литр.
https://ria.ru/20220104/kazakhstan-1766581833.html
https://ria.ru/20220104/kazakhstan-1766580413.html
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Толпы людей скандируют лозунги на митингах в Казахстане
В Казахстане проходят массовые акции протесты против подорожания цен на топливо.
2022-01-04T21:37
true
PT0M19S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750275394_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ca492bcfb1096d7cf911a02d4df1d39b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан
21:37 04.01.2022 (обновлено: 23:03 04.01.2022)
 
Президент Казахстана призвал жителей страны не поддаваться на провокации

Президент Казахстана Токаев призвал митингующих не поддаваться на провокации извне

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в связи с несанкционированными митингами в разных городах страны на фоне двукратного роста цен на газ выступил с обращением.
Так, глава государства призвал жителей проявить благоразумие и не поддаваться на внутренние и внешние провокации.
"Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падет, но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог", — сказал президент.
По словам Токаева, сейчас на карту поставлены благополучие казахстанцев и место страны в современном мире.
Акция протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
Вчера, 21:11
Казахстан поджигают с помощью сжиженного газа
"Все законные просьбы и требования с вашей стороны будут внимательно учтены, будут приняты соответствующие решения. Завтра состоится рабочее совещание по всем этим вопросам", — заключил президент.
На фоне выступления Токаева из Алма-Аты приходят сообщения о столкновениях митингующих с силовиками. Как передает корреспондент РИА Новости, на площади Республики собрались около тысячи человек. Здесь находится местная мэрия, а в нескольких сотнях метров — алма-атинская резиденция главы государства. Полиция применяет светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Район затянуло едким дымом, от которого трудно дышать.
Позднее стало известно, что основную часть демонстрантов оттеснили. Группы протестующих пытаются устроить шествия на других улицах, их точечно задерживают.
Кроме того, с понедельника в крупнейших городах страны наблюдаются перебои с мобильной связью. В Алма-Ате у пользователей не работают мессенджеры и социальные сети. Мобильные операторы подтверждают неполадки, подчеркивая, что это происходит по независящим от них причинам.
В начале года жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области на западе страны, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста стоимости сжиженного нефтяного газа. Как пояснили в Минэнерго Казахстана, с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации.
Акции в поддержку жителей Мангистауской области начались в столице и других городах страны.
Как заявили в правительственной комиссии после встречи с активистами, стоимость газа понизится до 50 тенге (около 8,5 рубля — Прим. ред.) за литр.
Активисты на площади Ынтымак в Актау во время встречи с правительственной комиссией
Вчера, 20:37
Казахстанский мобильный оператор Kcell объяснил перебои со связью
 
В миреКазахстан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, КазахстанАкции протеста в Казахстане. Онлайн-репортажВчера, 23:47
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:37Кулеба назвал визит Борреля на Донбасс частью сдерживания России
01:21Блинкен обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию на границе России и Украины
01:20В Костроме нашли убитой пропавшую пятилетнюю девочку
01:17Протесты в Алма-Ате к четырем часам ночи затихли
01:15Экономист рассказала, кому повысят пенсии с 2022 года
01:01Режим ЧП в Казахстане предполагает комендантский час до семи утра
00:57На период ЧП в Казахстане запретили продажу оружия, боеприпасов и алкоголя
00:45На время ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области запретили забастовки
00:44В Алма-Ате и Мангистауской области назначили комендантов региона
00:39В Казахстане усилили охрану общественного порядка
00:37В Алма-Ате ограничили въезд и выезд из города
00:36В Казахстане на время ЧП у физлиц изымут оружие и боеприпасы
00:19Макрон заявил, что хочет выдвигаться на выборах президента Франции
00:12В Госдуме заявили, что протесты в Казахстане может использовать Запад
23:53Глава офиса Зеленского поговорил с советниками глав Германии и Франции
23:50В Самарской области объявили штормовое предупреждение
23:40На корреспондента "Медиазоны"* напали протестующие в Алма-Ате
23:39Президент Казахстана ввел ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области 1:01
23:35США поприветствовали решение ОПЕК+ о наращивании добычи нефти
23:27Отстраненному генпрокурору Молдавии продлили срок судебного контроля
Лента новостейМолния
Кулеба назвал визит Борреля на Донбасс частью сдерживания РоссииБлинкен обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию на границе России и УкраиныВ Костроме нашли убитой пропавшую пятилетнюю девочкуПротесты в Алма-Ате к четырем часам ночи затихлиЭкономист рассказала, кому повысят пенсии с 2022 годаРежим ЧП в Казахстане предполагает комендантский час до семи утраНа период ЧП в Казахстане запретили продажу оружия, боеприпасов и алкоголяНа время ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области запретили забастовкиВ Алма-Ате и Мангистауской области назначили комендантов регионаВ Казахстане усилили охрану общественного порядкаВ Алма-Ате ограничили въезд и выезд из городаВ Казахстане на время ЧП у физлиц изымут оружие и боеприпасыМакрон заявил, что хочет выдвигаться на выборах президента ФранцииВ Госдуме заявили, что протесты в Казахстане может использовать ЗападГлава офиса Зеленского поговорил с советниками глав Германии и ФранцииВ Самарской области объявили штормовое предупреждениеНа корреспондента "Медиазоны"* напали протестующие в Алма-АтеПрезидент Казахстана ввел ЧП в Алма-Ате и Мангистауской областиСША поприветствовали решение ОПЕК+ о наращивании добычи нефти Отстраненному генпрокурору Молдавии продлили срок судебного контроля