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Талибы опровергли сообщения о столкновении с туркменскими военными
Талибы опровергли сообщения о столкновении с туркменскими военными - РИА Новости, 04.01.2022
Талибы опровергли сообщения о столкновении с туркменскими военными
Движение "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) опровергло сообщения о столкновении с туркменскими пограничниками на севере... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T15:32
2022-01-04T15:32
2022-01-04T15:32
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КАБУЛ, 4 янв - РИА Новости. Движение "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) опровергло сообщения о столкновении с туркменскими пограничниками на севере Афганистана, заявил представитель МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи.Местные СМИ в понедельник сообщали о столкновении бойцов движения "Талибан"* с пограничниками Туркменистана в афганской северной провинции Джаузджан."Сообщения о пограничных разногласиях между Афганистаном и Туркменистаном ложные. Между нами и нашим соседом Туркменистаном нет проблем, и мы хотим иметь дипломатические и дружеские отношения с дружественными странами и всеми странами мира", - написал Балхи в Twitter.Посольство Туркменистана в Кабуле также опровергло сообщения об острой ситуации на границе с Афганистаном, отметив, что Туркменистан, в соответствии со своей постоянной позицией нейтралитета, сохраняет "добрососедские отношения" с Афганистаном.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://radiosputnik.ria.ru/20220102/armiya-1766420541.html
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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, туркмения, кахар балхи
Талибы опровергли сообщения о столкновении с туркменскими военными
Представители талибов опровергли данные о столкновении с туркменскими пограничниками