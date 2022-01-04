Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220104/taliby-1766556561.html
Талибы опровергли сообщения о столкновении с туркменскими военными
Талибы опровергли сообщения о столкновении с туркменскими военными - РИА Новости, 04.01.2022
Талибы опровергли сообщения о столкновении с туркменскими военными
Движение "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) опровергло сообщения о столкновении с туркменскими пограничниками на севере... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T15:32
2022-01-04T15:32
в мире
кабул (город)
оон
талибан
афганистан
туркмения
кахар балхи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749016425_0:296:2993:1980_1920x0_80_0_0_19e82192320ae9de653ae674a42607e7.jpg
КАБУЛ, 4 янв - РИА Новости. Движение "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) опровергло сообщения о столкновении с туркменскими пограничниками на севере Афганистана, заявил представитель МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи.Местные СМИ в понедельник сообщали о столкновении бойцов движения "Талибан"* с пограничниками Туркменистана в афганской северной провинции Джаузджан."Сообщения о пограничных разногласиях между Афганистаном и Туркменистаном ложные. Между нами и нашим соседом Туркменистаном нет проблем, и мы хотим иметь дипломатические и дружеские отношения с дружественными странами и всеми странами мира", - написал Балхи в Twitter.Посольство Туркменистана в Кабуле также опровергло сообщения об острой ситуации на границе с Афганистаном, отметив, что Туркменистан, в соответствии со своей постоянной позицией нейтралитета, сохраняет "добрососедские отношения" с Афганистаном.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://radiosputnik.ria.ru/20220102/armiya-1766420541.html
кабул (город)
афганистан
туркмения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749016425_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_343e4ddfa5eccfc7eabd73750d8d68b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, туркмения, кахар балхи
15:32 04.01.2022
 
Талибы опровергли сообщения о столкновении с туркменскими военными

Представители талибов опровергли данные о столкновении с туркменскими пограничниками

© AP Photo / Wali SabawoonБоевики Талибана* на улице Кабула
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© AP Photo / Wali Sabawoon
Боевики Талибана* на улице Кабула. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 4 янв - РИА Новости. Движение "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) опровергло сообщения о столкновении с туркменскими пограничниками на севере Афганистана, заявил представитель МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи.
Местные СМИ в понедельник сообщали о столкновении бойцов движения "Талибан"* с пограничниками Туркменистана в афганской северной провинции Джаузджан.
Боевики Талибана* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
2 января, 14:19В мире
Талибы заявили, что почти завершили формирование новой армии
"Сообщения о пограничных разногласиях между Афганистаном и Туркменистаном ложные. Между нами и нашим соседом Туркменистаном нет проблем, и мы хотим иметь дипломатические и дружеские отношения с дружественными странами и всеми странами мира", - написал Балхи в Twitter.
Посольство Туркменистана в Кабуле также опровергло сообщения об острой ситуации на границе с Афганистаном, отметив, что Туркменистан, в соответствии со своей постоянной позицией нейтралитета, сохраняет "добрососедские отношения" с Афганистаном.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
 
В миреКабул (город)ООНТалибанАфганистанТуркменияКахар Балхи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, КазахстанАкции протеста в Казахстане. Онлайн-репортажВчера, 23:47
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:37Кулеба назвал визит Борреля на Донбасс частью сдерживания России
01:21Блинкен обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию на границе России и Украины
01:20В Костроме нашли убитой пропавшую пятилетнюю девочку
01:17Протесты в Алма-Ате к четырем часам ночи затихли
01:15Экономист рассказала, кому повысят пенсии с 2022 года
01:01Режим ЧП в Казахстане предполагает комендантский час до семи утра
00:57На период ЧП в Казахстане запретили продажу оружия, боеприпасов и алкоголя
00:45На время ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области запретили забастовки
00:44В Алма-Ате и Мангистауской области назначили комендантов региона
00:39В Казахстане усилили охрану общественного порядка
00:37В Алма-Ате ограничили въезд и выезд из города
00:36В Казахстане на время ЧП у физлиц изымут оружие и боеприпасы
00:19Макрон заявил, что хочет выдвигаться на выборах президента Франции
00:12В Госдуме заявили, что протесты в Казахстане может использовать Запад
23:53Глава офиса Зеленского поговорил с советниками глав Германии и Франции
23:50В Самарской области объявили штормовое предупреждение
23:40На корреспондента "Медиазоны"* напали протестующие в Алма-Ате
23:39Президент Казахстана ввел ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области 1:01
23:35США поприветствовали решение ОПЕК+ о наращивании добычи нефти
23:27Отстраненному генпрокурору Молдавии продлили срок судебного контроля
Лента новостейМолния
Кулеба назвал визит Борреля на Донбасс частью сдерживания РоссииБлинкен обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию на границе России и УкраиныВ Костроме нашли убитой пропавшую пятилетнюю девочкуПротесты в Алма-Ате к четырем часам ночи затихлиЭкономист рассказала, кому повысят пенсии с 2022 годаРежим ЧП в Казахстане предполагает комендантский час до семи утраНа период ЧП в Казахстане запретили продажу оружия, боеприпасов и алкоголяНа время ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области запретили забастовкиВ Алма-Ате и Мангистауской области назначили комендантов регионаВ Казахстане усилили охрану общественного порядкаВ Алма-Ате ограничили въезд и выезд из городаВ Казахстане на время ЧП у физлиц изымут оружие и боеприпасыМакрон заявил, что хочет выдвигаться на выборах президента ФранцииВ Госдуме заявили, что протесты в Казахстане может использовать ЗападГлава офиса Зеленского поговорил с советниками глав Германии и ФранцииВ Самарской области объявили штормовое предупреждениеНа корреспондента "Медиазоны"* напали протестующие в Алма-АтеПрезидент Казахстана ввел ЧП в Алма-Ате и Мангистауской областиСША поприветствовали решение ОПЕК+ о наращивании добычи нефти Отстраненному генпрокурору Молдавии продлили срок судебного контроля