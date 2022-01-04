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Пушков вынес вердикт Байдену
Пушков вынес вердикт Байдену - РИА Новости, 04.01.2022
Пушков вынес вердикт Байдену
Президент США Джо Байден никогда не сможет вернуть Америке имидж "правового прозрачного демократического" государства. Таким мнением в своем Telegram-канале... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T12:02
2022-01-04T12:02
2022-01-04T15:48
политика
сша
джо байден
алексей пушков
совет федерации рф
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден никогда не сможет вернуть Америке имидж "правового прозрачного демократического" государства. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился член Совета Федерации Алексей Пушков.А на фоне недавних разоблачений о массовом разворовывании помощи пострадавшим от COVID-19 США выглядят как распадающийся карточный домик, заключил политик.В декабре прошлого года агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на секретную службу США сообщило, что как минимум 100 миллиардов долларов было украдено из бюджета программ, созданных для помощи предприятиям и потерявшим работу американцам из-за коронавируса. Согласно полученным данным, эта сумма составляет 3% от 3,4 триллиона долларов, выделенных на помощь из-за пандемии.
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политика, сша, джо байден, алексей пушков, совет федерации рф, коронавирус covid-19
12:02 04.01.2022 (обновлено: 15:48 04.01.2022)
Пушков вынес вердикт Байдену
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