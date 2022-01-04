https://ria.ru/20220104/sobaki-1766520961.html

Кинолог рассказал, что случится, если покатать собаку на санках

Кинолог рассказал, что случится, если покатать собаку на санках - РИА Новости, 04.01.2022

Кинолог рассказал, что случится, если покатать собаку на санках

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИА Новости призвал не катать собак на санках и тюбингах. РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T03:06

2022-01-04T03:06

2022-01-04T03:15

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИА Новости призвал не катать собак на санках и тюбингах.По словам кинолога, тюбинги за счет скользкого покрытия могут не просто развивать большую скорость, но еще и закручиваться вокруг своей оси."На большой скорости ими непросто управлять даже взрослому человеку, порой такую "ватрушку" просто невозможно остановить. Если тюбинг начинает раскручиваться, это лишает возможности ориентироваться в пространстве. Таким образом эта забава превращается в опасный аттракцион для собаки", — добавил Голубев.Эксперт отметил, что ни один питомец не захочет играть в такие игры по собственному желанию. Во время подобного развлечения животное будет испытывать сильный стресс, который может отразиться на его дальнейшем поведении. Кроме того, если речь идет об обычных санях, у собаки нет возможности удерживать себя в них, поэтому она может легко вылететь при движении, сказал кинолог.Голубев добавил, что некоторым может быть забавно наблюдать за тем, как собака выползает из сугроба, если ее туда кинуть. От таких действий он также предостерег — это может закончиться переохлаждением и большим стрессом для питомца. Эксперт отметил, что никогда точно не известно, что именно скрывается за пушистым снегом, и неудачное приземление на посторонний предмет, спрятанный под снегом, чревато травмами.Кроме того, из-за неудачной шутки у собаки может развиться страх перед прогулками, особенно рядом с заснеженными сугробами. Любые стрессовые ситуации могут в дальнейшем вызывать деструктивное поведение у питомца."Если вы хотите активного отдыха с собакой, тогда присмотритесь к зимним видам спорта с собакой: гонки на собачьих упряжках, скиджоринг, каникросс … Лучший досуг для собаки — это совместные прогулки и активные игры, а не экстремальная езда на санках с горы, собаководам важно помнить это и выбирать такие развлечения, которые понравятся не только ему, но и его любимцу", — заключил Голубев.

https://ria.ru/20211230/sobaka-1766109155.html

https://ria.ru/20211226/porody-1765512000.html

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общество, москва, собаки, владимир голубев, россия