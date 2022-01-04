Киркоров – жар-птица, а Билан – поручик: фильмы со звездами шоубиза

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В "Последнем богатыре: Посланнике Тьмы" король эстрады сыграл Жар-Птицу. Сказочное создание переехало из Белогорья в Москву и добилось определенного успеха в шоубизе.

Это не первая роль Филиппа Бедросовича. Он регулярно появляется в больших проектах. Например, сыграл Святого Валентина в комедиях из серии "Любовь в большом городе".

А в новых "Елках" он воплотил образ охранника, похожего на знаменитость.