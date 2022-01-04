Киркоров – жар-птица, а Билан – поручик: фильмы со звездами шоубиза
В "Последнем богатыре: Посланнике Тьмы" король эстрады сыграл Жар-Птицу. Сказочное создание переехало из Белогорья в Москву и добилось определенного успеха в шоубизе.
Это не первая роль Филиппа Бедросовича. Он регулярно появляется в больших проектах. Например, сыграл Святого Валентина в комедиях из серии "Любовь в большом городе".
А в новых "Елках" он воплотил образ охранника, похожего на знаменитость.
В "Последнем богатыре: Посланнике Тьмы" король эстрады сыграл Жар-Птицу. Сказочное создание переехало из Белогорья в Москву и добилось определенного успеха в шоубизе.
Это не первая роль Филиппа Бедросовича. Он регулярно появляется в больших проектах. Например, сыграл Святого Валентина в комедиях из серии "Любовь в большом городе".
А в новых "Елках" он воплотил образ охранника, похожего на знаменитость.
В продолжении новогодней франшизы снялась и Ольга Бузова.
Ранее теледива засветилась в трагикомедии "Жги", сериале "Бедные люди" и других проектах.
В продолжении новогодней франшизы снялась и Ольга Бузова.
Ранее теледива засветилась в трагикомедии "Жги", сериале "Бедные люди" и других проектах.
Полина Гагарина сыграла писательницу и коуча в третьем сезоне "Бывших", одном из самых громких российских сериалов.
"Мы познакомились с Денисом Шведовым (исполнителем главной роли, — Прим. Ред.) буквально за день до этого, а уже на следующий день нужно было целоваться. Я по своей натуре человек скромный, и мне было неловко. Нужно было переступить через себя и обозначить границы, что на съемке я не Полина Гагарина, а писательница Лена. Я очень благодарна режиссеру за то, что он не давал мне никаких поблажек и времени на раскачку", — вспоминала о съемках звезда "Евровидения".
Полина Гагарина сыграла писательницу и коуча в третьем сезоне "Бывших", одном из самых громких российских сериалов.
"Мы познакомились с Денисом Шведовым (исполнителем главной роли, — Прим. Ред.) буквально за день до этого, а уже на следующий день нужно было целоваться. Я по своей натуре человек скромный, и мне было неловко. Нужно было переступить через себя и обозначить границы, что на съемке я не Полина Гагарина, а писательница Лена. Я очень благодарна режиссеру за то, что он не давал мне никаких поблажек и времени на раскачку", — вспоминала о съемках звезда "Евровидения".
В фильмографии Веры Брежневой — "Елки Последние", сериал "Мажор 2", франшиза "Любовь в большом городе" и другие проекты.
Недавно вышла еще одна картина с ее участием — приключенческая комедия "Бендер: Золото империи" про знаменитого афериста.
В фильмографии Веры Брежневой — "Елки Последние", сериал "Мажор 2", франшиза "Любовь в большом городе" и другие проекты.
Недавно вышла еще одна картина с ее участием — приключенческая комедия "Бендер: Золото империи" про знаменитого афериста.
Монеточка (Елизавета Гырдымова) дебютировала на большом экране в комедии "Родные". Родителей ее героини сыграли Сергей Бурунов и Ирина Пегова, а брата –Семен Трескунов.
Персонажи звездного каста отправились на Грушинский фестиваль — так захотел отец семейства (Бурунов).
Монеточка (Елизавета Гырдымова) дебютировала на большом экране в комедии "Родные". Родителей ее героини сыграли Сергей Бурунов и Ирина Пегова, а брата –Семен Трескунов.
Персонажи звездного каста отправились на Грушинский фестиваль — так захотел отец семейства (Бурунов).
В драме "Герой" Дима Билан исполнил одну из главных ролей — поручика Андрея Долматова. С возлюбленной его персонажа разлучила Первая мировая война.
К съемкам певец готовился пять месяцев — за это время он, например, научился ездить на коне.
"Главной трудностью стала похожесть съемочных будней. Это было как в фильме "День сурка" — каждый день одно и то же: подъем в шесть утра, спешный завтрак, грим и — съемки до самого вечера", — рассказывал победитель Евровидения.
В драме "Герой" Дима Билан исполнил одну из главных ролей — поручика Андрея Долматова. С возлюбленной его персонажа разлучила Первая мировая война.
К съемкам певец готовился пять месяцев — за это время он, например, научился ездить на коне.
"Главной трудностью стала похожесть съемочных будней. Это было как в фильме "День сурка" — каждый день одно и то же: подъем в шесть утра, спешный завтрак, грим и — съемки до самого вечера", — рассказывал победитель Евровидения.
Классика российских ромкомов — серия "Любовь-морковь". Одну из главных ролей здесь сыграла Кристина Орбакайте.
Скоро певица появится в продолжении сериала "Тест на беременность". На первых кадрах ее не узнать — Кристина перевоплотилась в брюнетку.
В кино Орбакайте давно. Самый первый ее фильм — культовое "Чучело".
Классика российских ромкомов — серия "Любовь-морковь". Одну из главных ролей здесь сыграла Кристина Орбакайте.
Скоро певица появится в продолжении сериала "Тест на беременность". На первых кадрах ее не узнать — Кристина перевоплотилась в брюнетку.
В кино Орбакайте давно. Самый первый ее фильм — культовое "Чучело".
Для съемок в фантастическом боевике "Параграф 78" певица Слава побрилась под ноль. Также она записала саундтрек ленты — поп-рок песню "В Небо".
Для съемок в фантастическом боевике "Параграф 78" певица Слава побрилась под ноль. Также она записала саундтрек ленты — поп-рок песню "В Небо".
Алексей Чумаков неоднократно снимался в кино и телесериалах. Из недавних — "Барс", где певец исполнил роль популярного писателя. Однажды к его персонажу обратились сотрудники полиции. Дело в том, что маньяк воплощает в жизнь преступления, описанные в его детективах. Барса попросили помочь найти убийцу.
Алексей Чумаков неоднократно снимался в кино и телесериалах. Из недавних — "Барс", где певец исполнил роль популярного писателя. Однажды к его персонажу обратились сотрудники полиции. Дело в том, что маньяк воплощает в жизнь преступления, описанные в его детективах. Барса попросили помочь найти убийцу.
Жанны Фриске не стало 15 июня 2015 года. Но память об обаятельной певице жива. Фанаты знают Жанну и как актрису. Она сыграла ведьму Алису в "Дозорах" Тимура Бекмамбетова.
Ее героиня — одна из самых ярких и запоминающихся персонажей в фильмах. А грустная история любви вампира Кости и Алисы заставила плакать не одного зрителя.
Жанны Фриске не стало 15 июня 2015 года. Но память об обаятельной певице жива. Фанаты знают Жанну и как актрису. Она сыграла ведьму Алису в "Дозорах" Тимура Бекмамбетова.
Ее героиня — одна из самых ярких и запоминающихся персонажей в фильмах. А грустная история любви вампира Кости и Алисы заставила плакать не одного зрителя.