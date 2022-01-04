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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220104/shoubiz-1765803564.html
Киркоров – жар-птица, а Билан – поручик: фильмы со звездами шоубиза
Киркоров – жар-птица, а Билан – поручик: фильмы со звездами шоубиза - РИА Новости, 04.01.2022
Киркоров – жар-птица, а Билан – поручик: фильмы со звездами шоубиза
Недавно в прокат вышла третья часть успешной франшизы "Последний богатырь". Одну из ролей исполнил Филипп Киркоров. Кто еще из звезд шоубиза попробовал свои... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T12:16
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шоубиз
дима билан (виктор белан)
полина гагарина
филипп киркоров
максим галкин
кристина орбакайте
жанна фриске
илья лагутенко
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Недавно в прокат вышла третья часть успешной франшизы "Последний богатырь". Одну из ролей исполнил Филипп Киркоров. Кто еще из звезд шоубиза попробовал свои силы в кино — в материале РИА Новости.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дима билан (виктор белан), полина гагарина, филипп киркоров, максим галкин, кристина орбакайте, жанна фриске, илья лагутенко, вера брежнева, монеточка, певица слава (анастасия сланевская), ольга бузова, фото, что посмотреть
12:16 04.01.2022
 

Киркоров – жар-птица, а Билан – поручик: фильмы со звездами шоубиза

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Недавно в прокат вышла третья часть успешной франшизы "Последний богатырь". Одну из ролей исполнил Филипп Киркоров. Кто еще из звезд шоубиза попробовал свои силы в кино — в материале РИА Новости.
© Disney

В "Последнем богатыре: Посланнике Тьмы" король эстрады сыграл Жар-Птицу. Сказочное создание переехало из Белогорья в Москву и добилось определенного успеха в шоубизе.

Это не первая роль Филиппа Бедросовича. Он регулярно появляется в больших проектах. Например, сыграл Святого Валентина в комедиях из серии "Любовь в большом городе".

А в новых "Елках" он воплотил образ охранника, похожего на знаменитость.

Кадр из фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы
1 из 10

В "Последнем богатыре: Посланнике Тьмы" король эстрады сыграл Жар-Птицу. Сказочное создание переехало из Белогорья в Москву и добилось определенного успеха в шоубизе.

Это не первая роль Филиппа Бедросовича. Он регулярно появляется в больших проектах. Например, сыграл Святого Валентина в комедиях из серии "Любовь в большом городе".

А в новых "Елках" он воплотил образ охранника, похожего на знаменитость.

© Disney
© Bazelevs

В продолжении новогодней франшизы снялась и Ольга Бузова.

Ранее теледива засветилась в трагикомедии "Жги", сериале "Бедные люди" и других проектах.

Кадр из фильма Елки 8
2 из 10

В продолжении новогодней франшизы снялась и Ольга Бузова.

Ранее теледива засветилась в трагикомедии "Жги", сериале "Бедные люди" и других проектах.

© Bazelevs
© START

Полина Гагарина сыграла писательницу и коуча в третьем сезоне "Бывших", одном из самых громких российских сериалов.

"Мы познакомились с Денисом Шведовым (исполнителем главной роли, — Прим. Ред.) буквально за день до этого, а уже на следующий день нужно было целоваться. Я по своей натуре человек скромный, и мне было неловко. Нужно было переступить через себя и обозначить границы, что на съемке я не Полина Гагарина, а писательница Лена. Я очень благодарна режиссеру за то, что он не давал мне никаких поблажек и времени на раскачку", — вспоминала о съемках звезда "Евровидения".

Кадр из трейлера к новому сезону сериала Бывшие
3 из 10

Полина Гагарина сыграла писательницу и коуча в третьем сезоне "Бывших", одном из самых громких российских сериалов.

"Мы познакомились с Денисом Шведовым (исполнителем главной роли, — Прим. Ред.) буквально за день до этого, а уже на следующий день нужно было целоваться. Я по своей натуре человек скромный, и мне было неловко. Нужно было переступить через себя и обозначить границы, что на съемке я не Полина Гагарина, а писательница Лена. Я очень благодарна режиссеру за то, что он не давал мне никаких поблажек и времени на раскачку", — вспоминала о съемках звезда "Евровидения".

© START
© Central Partnership/Youtube

В фильмографии Веры Брежневой — "Елки Последние", сериал "Мажор 2", франшиза "Любовь в большом городе" и другие проекты.

Недавно вышла еще одна картина с ее участием — приключенческая комедия "Бендер: Золото империи" про знаменитого афериста.

Кадр из фильма Бендер: Золото Империи
4 из 10

В фильмографии Веры Брежневой — "Елки Последние", сериал "Мажор 2", франшиза "Любовь в большом городе" и другие проекты.

Недавно вышла еще одна картина с ее участием — приключенческая комедия "Бендер: Золото империи" про знаменитого афериста.

© Central Partnership/Youtube
© Hype Film

Монеточка (Елизавета Гырдымова) дебютировала на большом экране в комедии "Родные". Родителей ее героини сыграли Сергей Бурунов и Ирина Пегова, а брата –Семен Трескунов.

Персонажи звездного каста отправились на Грушинский фестиваль — так захотел отец семейства (Бурунов).

Кадр из трейлера к фильму Родные
5 из 10

Монеточка (Елизавета Гырдымова) дебютировала на большом экране в комедии "Родные". Родителей ее героини сыграли Сергей Бурунов и Ирина Пегова, а брата –Семен Трескунов.

Персонажи звездного каста отправились на Грушинский фестиваль — так захотел отец семейства (Бурунов).

© Hype Film
© The Hero Movie

В драме "Герой" Дима Билан исполнил одну из главных ролей — поручика Андрея Долматова. С возлюбленной его персонажа разлучила Первая мировая война.

К съемкам певец готовился пять месяцев — за это время он, например, научился ездить на коне.

"Главной трудностью стала похожесть съемочных будней. Это было как в фильме "День сурка" — каждый день одно и то же: подъем в шесть утра, спешный завтрак, грим и — съемки до самого вечера", — рассказывал победитель Евровидения.

Кадр из трейлера к фильму Герой
6 из 10

В драме "Герой" Дима Билан исполнил одну из главных ролей — поручика Андрея Долматова. С возлюбленной его персонажа разлучила Первая мировая война.

К съемкам певец готовился пять месяцев — за это время он, например, научился ездить на коне.

"Главной трудностью стала похожесть съемочных будней. Это было как в фильме "День сурка" — каждый день одно и то же: подъем в шесть утра, спешный завтрак, грим и — съемки до самого вечера", — рассказывал победитель Евровидения.

© The Hero Movie

Классика российских ромкомов — серия "Любовь-морковь". Одну из главных ролей здесь сыграла Кристина Орбакайте.

Скоро певица появится в продолжении сериала "Тест на беременность". На первых кадрах ее не узнать — Кристина перевоплотилась в брюнетку.

В кино Орбакайте давно. Самый первый ее фильм — культовое "Чучело".

Фото: Фокс
7 из 10

Классика российских ромкомов — серия "Любовь-морковь". Одну из главных ролей здесь сыграла Кристина Орбакайте.

Скоро певица появится в продолжении сериала "Тест на беременность". На первых кадрах ее не узнать — Кристина перевоплотилась в брюнетку.

В кино Орбакайте давно. Самый первый ее фильм — культовое "Чучело".

© MB Productions (2007)

Для съемок в фантастическом боевике "Параграф 78" певица Слава побрилась под ноль. Также она записала саундтрек ленты — поп-рок песню "В Небо".

Кадр из фильма Параграф 78
8 из 10

Для съемок в фантастическом боевике "Параграф 78" певица Слава побрилась под ноль. Также она записала саундтрек ленты — поп-рок песню "В Небо".

© MB Productions (2007)
© Всемирные Русские Студии (2019)

Алексей Чумаков неоднократно снимался в кино и телесериалах. Из недавних — "Барс", где певец исполнил роль популярного писателя. Однажды к его персонажу обратились сотрудники полиции. Дело в том, что маньяк воплощает в жизнь преступления, описанные в его детективах. Барса попросили помочь найти убийцу.

Кадр из сериала Барс
9 из 10

Алексей Чумаков неоднократно снимался в кино и телесериалах. Из недавних — "Барс", где певец исполнил роль популярного писателя. Однажды к его персонажу обратились сотрудники полиции. Дело в том, что маньяк воплощает в жизнь преступления, описанные в его детективах. Барса попросили помочь найти убийцу.

© Всемирные Русские Студии (2019)
© Базелевс Продакшн (2005)

Жанны Фриске не стало 15 июня 2015 года. Но память об обаятельной певице жива. Фанаты знают Жанну и как актрису. Она сыграла ведьму Алису в "Дозорах" Тимура Бекмамбетова.

Ее героиня — одна из самых ярких и запоминающихся персонажей в фильмах. А грустная история любви вампира Кости и Алисы заставила плакать не одного зрителя.

Кадр из фильма Дневной дозор
10 из 10

Жанны Фриске не стало 15 июня 2015 года. Но память об обаятельной певице жива. Фанаты знают Жанну и как актрису. Она сыграла ведьму Алису в "Дозорах" Тимура Бекмамбетова.

Ее героиня — одна из самых ярких и запоминающихся персонажей в фильмах. А грустная история любви вампира Кости и Алисы заставила плакать не одного зрителя.

© Базелевс Продакшн (2005)
 
ШоубизДима Билан (Виктор Белан)Полина ГагаринаФилипп КиркоровМаксим ГалкинКристина ОрбакайтеЖанна ФрискеИлья ЛагутенкоВера БрежневаМонеточкаПевица Слава (Анастасия Сланевская)Ольга Бузовачто посмотреть
 
 
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