https://ria.ru/20210920/orbakayte-1750926864.html

Кристина Орбакайте сыграет главную роль в третьем сезоне сериала о врачах

Кристина Орбакайте сыграет главную роль в третьем сезоне сериала о врачах - РИА Новости, 20.09.2021

Кристина Орбакайте сыграет главную роль в третьем сезоне сериала о врачах

В Москве начались съемки третьего сезона медицинской мелодрамы "Тест на беременность". Главную роль в проекте исполнит Кристина Орбакайте, сообщает... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T13:14

2021-09-20T13:14

2021-09-20T13:14

культура

москва

кристина орбакайте

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В Москве начались съемки третьего сезона медицинской мелодрамы "Тест на беременность". Главную роль в проекте исполнит Кристина Орбакайте, сообщает пресс-служба. Режиссер выпуска — Михаил Вайнберг ("Метод Фрейда", "Тест на беременность"). Сценарий написали Евгения Михайлова и Лариса Степанова."Я с огромным интересом следила за жизнью героев первого и второго сезонов сериала "Тест на беременность". И конечно, я обрадовалась предложению Михаила Вайнберга сыграть в новом третьем сезоне. Так получилось, что мой первый день в роли Нины Артамоновой совпал с первым съемочным днем и разбиванием тарелки — это добрая примета! Надеюсь на интересное творческое сотрудничество со всеми участниками проекта", — говорит Кристина Орбакайте.В новом сезоне у героини сериала Натальи Бахметьевой (Светлана Иванова) начинается переломный этап в жизни. Непрекращающиеся конфликты с главврачом заставляют ее покинуть перинатальный центр и искать новое место работы, но это оказывается совсем не просто."В продолжении "Теста на беременность" зритель увидит уже полюбившихся персонажей как в узнаваемых, так и совершенно новых обстоятельствах. Они снова будут бороться за жизни пациентов и собственное счастье, буквально из осколков собирая новую жизнь", — рассказывают организаторы.В сериале также снимаются Евгений Пронин, Александр Яцко, Лянка Грыу, Агния Кузнецова, Кирилл Гребенщиков, Анна Каменкова, Андрей Ургант. Создатели третьего сезона — онлайн-кинотеатр KION (МТС Медиа) и компания "Всемирные русские студии".

https://ria.ru/20210919/orbakayte-1750536770.html

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москва, кристина орбакайте, андрей ургант, новости культуры, кино и сериалы