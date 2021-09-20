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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210920/orbakayte-1750926864.html
Кристина Орбакайте сыграет главную роль в третьем сезоне сериала о врачах
Кристина Орбакайте сыграет главную роль в третьем сезоне сериала о врачах - РИА Новости, 20.09.2021
Кристина Орбакайте сыграет главную роль в третьем сезоне сериала о врачах
В Москве начались съемки третьего сезона медицинской мелодрамы "Тест на беременность". Главную роль в проекте исполнит Кристина Орбакайте, сообщает... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T13:14
2021-09-20T13:14
культура
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кристина орбакайте
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новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В Москве начались съемки третьего сезона медицинской мелодрамы "Тест на беременность". Главную роль в проекте исполнит Кристина Орбакайте, сообщает пресс-служба. Режиссер выпуска — Михаил Вайнберг ("Метод Фрейда", "Тест на беременность"). Сценарий написали Евгения Михайлова и Лариса Степанова."Я с огромным интересом следила за жизнью героев первого и второго сезонов сериала "Тест на беременность". И конечно, я обрадовалась предложению Михаила Вайнберга сыграть в новом третьем сезоне. Так получилось, что мой первый день в роли Нины Артамоновой совпал с первым съемочным днем и разбиванием тарелки — это добрая примета! Надеюсь на интересное творческое сотрудничество со всеми участниками проекта", — говорит Кристина Орбакайте.В новом сезоне у героини сериала Натальи Бахметьевой (Светлана Иванова) начинается переломный этап в жизни. Непрекращающиеся конфликты с главврачом заставляют ее покинуть перинатальный центр и искать новое место работы, но это оказывается совсем не просто."В продолжении "Теста на беременность" зритель увидит уже полюбившихся персонажей как в узнаваемых, так и совершенно новых обстоятельствах. Они снова будут бороться за жизни пациентов и собственное счастье, буквально из осколков собирая новую жизнь", — рассказывают организаторы.В сериале также снимаются Евгений Пронин, Александр Яцко, Лянка Грыу, Агния Кузнецова, Кирилл Гребенщиков, Анна Каменкова, Андрей Ургант. Создатели третьего сезона — онлайн-кинотеатр KION (МТС Медиа) и компания "Всемирные русские студии".
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москва, кристина орбакайте, андрей ургант, новости культуры, кино и сериалы
13:14 20.09.2021
 

Кристина Орбакайте сыграет главную роль в третьем сезоне сериала о врачах

© Фото предоставлено пресс-службой KION (МТС Медиа)Кристина Орбакайте на съемках сериала "Тест на Беременность"
Кристина Орбакайте на съемках сериала Тест на Беременность
© Фото предоставлено пресс-службой KION (МТС Медиа)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В Москве начались съемки третьего сезона медицинской мелодрамы "Тест на беременность". Главную роль в проекте исполнит Кристина Орбакайте, сообщает пресс-служба.
Режиссер выпуска — Михаил Вайнберг ("Метод Фрейда", "Тест на беременность"). Сценарий написали Евгения Михайлова и Лариса Степанова.
"Я с огромным интересом следила за жизнью героев первого и второго сезонов сериала "Тест на беременность". И конечно, я обрадовалась предложению Михаила Вайнберга сыграть в новом третьем сезоне. Так получилось, что мой первый день в роли Нины Артамоновой совпал с первым съемочным днем и разбиванием тарелки — это добрая примета! Надеюсь на интересное творческое сотрудничество со всеми участниками проекта", — говорит Кристина Орбакайте.
В новом сезоне у героини сериала Натальи Бахметьевой (Светлана Иванова) начинается переломный этап в жизни. Непрекращающиеся конфликты с главврачом заставляют ее покинуть перинатальный центр и искать новое место работы, но это оказывается совсем не просто.
© Фото предоставлено пресс-службой KION (МТС Медиа)Съемки сериала "Тест на Беременность"
Съемки сериала Тест на Беременность
© Фото предоставлено пресс-службой KION (МТС Медиа)
Съемки сериала "Тест на Беременность"
"В продолжении "Теста на беременность" зритель увидит уже полюбившихся персонажей как в узнаваемых, так и совершенно новых обстоятельствах. Они снова будут бороться за жизни пациентов и собственное счастье, буквально из осколков собирая новую жизнь", — рассказывают организаторы.
© Фото предоставлено пресс-службой KION (МТС Медиа)Кристина Орбакайте на съемках сериала "Тест на Беременность"
Кристина Орбакайте на съемках сериала Тест на Беременность
1 из 2
Кристина Орбакайте на съемках сериала "Тест на Беременность"
© Фото предоставлено пресс-службой KION (МТС Медиа)
© Фото предоставлено пресс-службой KION (МТС Медиа)Съемки сериала "Тест на Беременность"
Съемки сериала Тест на Беременность
2 из 2
Съемки сериала "Тест на Беременность"
© Фото предоставлено пресс-службой KION (МТС Медиа)
1 из 2
Кристина Орбакайте на съемках сериала "Тест на Беременность"
© Фото предоставлено пресс-службой KION (МТС Медиа)
2 из 2
Съемки сериала "Тест на Беременность"
© Фото предоставлено пресс-службой KION (МТС Медиа)
В сериале также снимаются Евгений Пронин, Александр Яцко, Лянка Грыу, Агния Кузнецова, Кирилл Гребенщиков, Анна Каменкова, Андрей Ургант. Создатели третьего сезона — онлайн-кинотеатр KION (МТС Медиа) и компания "Всемирные русские студии".
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