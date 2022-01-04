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Наука
https://ria.ru/20220104/sakhar-1766060087.html
Ученые нашли новый способ регулирования уровня сахара в крови
Ученые нашли новый способ регулирования уровня сахара в крови - РИА Новости, 04.01.2022
Ученые нашли новый способ регулирования уровня сахара в крови
Ученые из Европы и США нашли гормон, с помощью которого можно регулировать уровень глюкозы в крови независимо от инсулина. Авторы надеются, что их открытие... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T19:00
2022-01-04T22:02
наука
питание
здоровье
диабет
биология
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Ученые из Европы и США нашли гормон, с помощью которого можно регулировать уровень глюкозы в крови независимо от инсулина. Авторы надеются, что их открытие заложит основу новых методов лечения диабета и позволит создать препараты для эффективного и безопасного снижения сахара у людей, страдающих инсулинорезистентностью. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Metabolism.Открытие инсулина сто лет назад дало надежду миллионам людей, больных диабетом. С тех пор этот гормон поджелудочной железы, считается основным средством лечения состояний, характеризующихся повышенным уровнем сахара в крови, таких как диабет.Теперь исследователи из американского Института Солка вместе с коллегами из Германии, Нидерландов и Швейцарии открыли еще одно вещество, вырабатываемое в жировой ткани, которое также эффективно и быстро, как и инсулин, регулирует уровень глюкозы в крови, — гормон FGF1. Подобно инсулину, FGF1 контролирует уровень глюкозы в крови, подавляя распад жиров, липолиз, но использует для этого другой молекулярный механизм."Открытие второго гормона, который подавляет липолиз и снижает уровень глюкозы, — это научный прорыв, — приводятся в пресс-релизе Института Солка слова руководителя исследования профессора Рональда Эванса. — Мы определили нового игрока, который поможет нам понять, как организм регулирует запасы энергии".С пищей в кровоток попадают богатые энергией жиры и глюкоза. Обычно инсулин доставляет эти питательные вещества к клеткам мышц и жировой ткани, где они либо сразу используются, либо сохраняются для дальнейшего использования. У людей с инсулинорезистентностью глюкоза не удаляется эффективно из крови, а высокий липолиз увеличивает уровень жирных кислот. Эти дополнительные жирные кислоты запускают выработку глюкозы в печени, увеличивая и без того высокий уровень глюкозы. Кроме того, накапливаясь в органах, жирные кислоты усугубляют инсулинорезистентность, характерную для диабета и ожирения.Ранее ученые из Института Солка выяснили, что введение FGF1 резко снижает уровень глюкозы в крови у мышей и что длительная терапия этим гормоном снижает резистентность к инсулину, но молекулярный механизм процесса оставался загадкой.Теперь авторы выяснили, что FGF1, как и инсулин, подавляет липолиз и регулирует выработку глюкозы в печени, но использует при этом другой сигнальный путь."По сути, это второй, параллельный путь со всеми его преимуществами, — говорит первый автор статьи Дженсер Санкар (Gencer Sancar) из лаборатории профессора Эванса. — При инсулинорезистентности передача сигналов инсулина нарушена. Однако другой сигнальный путь при этом может работать. Таким образом, сохраняется контроль над липолизом и регуляцией уровня глюкозы в крови".Авторы надеются, что обнаружение нового фермента, обладающего своим сигнальным путем, открывает возможности для создания новых лекарств и фундаментальных исследований.
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питание, здоровье, диабет, биология
19:00 04.01.2022 (обновлено: 22:02 04.01.2022)
 
Ученые нашли новый способ регулирования уровня сахара в крови

Ученые открыли гормон, который так же, как инсулин, определяет уровень сахара в крови

© Salk InstituteИнсулин и FGF1 регулируют уровень сахара в крови независимыми путями
Инсулин и FGF1 регулируют уровень сахара в крови независимыми путями
© Salk Institute
Инсулин и FGF1 регулируют уровень сахара в крови независимыми путями
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Ученые из Европы и США нашли гормон, с помощью которого можно регулировать уровень глюкозы в крови независимо от инсулина. Авторы надеются, что их открытие заложит основу новых методов лечения диабета и позволит создать препараты для эффективного и безопасного снижения сахара у людей, страдающих инсулинорезистентностью. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Metabolism.
Открытие инсулина сто лет назад дало надежду миллионам людей, больных диабетом. С тех пор этот гормон поджелудочной железы, считается основным средством лечения состояний, характеризующихся повышенным уровнем сахара в крови, таких как диабет.
Теперь исследователи из американского Института Солка вместе с коллегами из Германии, Нидерландов и Швейцарии открыли еще одно вещество, вырабатываемое в жировой ткани, которое также эффективно и быстро, как и инсулин, регулирует уровень глюкозы в крови, — гормон FGF1. Подобно инсулину, FGF1 контролирует уровень глюкозы в крови, подавляя распад жиров, липолиз, но использует для этого другой молекулярный механизм.
"Открытие второго гормона, который подавляет липолиз и снижает уровень глюкозы, — это научный прорыв, — приводятся в пресс-релизе Института Солка слова руководителя исследования профессора Рональда Эванса. — Мы определили нового игрока, который поможет нам понять, как организм регулирует запасы энергии".
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С пищей в кровоток попадают богатые энергией жиры и глюкоза. Обычно инсулин доставляет эти питательные вещества к клеткам мышц и жировой ткани, где они либо сразу используются, либо сохраняются для дальнейшего использования. У людей с инсулинорезистентностью глюкоза не удаляется эффективно из крови, а высокий липолиз увеличивает уровень жирных кислот. Эти дополнительные жирные кислоты запускают выработку глюкозы в печени, увеличивая и без того высокий уровень глюкозы. Кроме того, накапливаясь в органах, жирные кислоты усугубляют инсулинорезистентность, характерную для диабета и ожирения.
Ранее ученые из Института Солка выяснили, что введение FGF1 резко снижает уровень глюкозы в крови у мышей и что длительная терапия этим гормоном снижает резистентность к инсулину, но молекулярный механизм процесса оставался загадкой.
Теперь авторы выяснили, что FGF1, как и инсулин, подавляет липолиз и регулирует выработку глюкозы в печени, но использует при этом другой сигнальный путь.
"По сути, это второй, параллельный путь со всеми его преимуществами, — говорит первый автор статьи Дженсер Санкар (Gencer Sancar) из лаборатории профессора Эванса. — При инсулинорезистентности передача сигналов инсулина нарушена. Однако другой сигнальный путь при этом может работать. Таким образом, сохраняется контроль над липолизом и регуляцией уровня глюкозы в крови".
Авторы надеются, что обнаружение нового фермента, обладающего своим сигнальным путем, открывает возможности для создания новых лекарств и фундаментальных исследований.
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