https://ria.ru/20220104/protesty-1766588348.html
Протесты представляют угрозу для властей Казахстана, считает эксперт
Протесты представляют угрозу для властей Казахстана, считает эксперт - РИА Новости, 04.01.2022
Протесты представляют угрозу для властей Казахстана, считает эксперт
Протесты в Казахстане несут серьезную угрозу нынешней власти страны и могут повлечь значительные последствия, считает член Совета по межнациональным отношениям... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T23:05
2022-01-04T23:05
2022-01-04T23:34
в мире
природный газ
казахстан
богдан безпалько
сжиженный природный газ
касым-жомарт токаев
акции протеста в казахстане
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Протесты в Казахстане несут серьезную угрозу нынешней власти страны и могут повлечь значительные последствия, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько."То, что протесты начались в южных регионах Казахстана, которые традиционно являются весьма аполитичными и пассивными, говорит о том, что это может действительно угрожать нынешней власти республики", - добавил собеседник агентства.По его словам, повышение цен на газовое топливо сработало лишь в качестве триггера. "В целом, сейчас для Казахстана характерно повышение центра все: на бензин, на дизельное топливо почти в два раза, обсуждается повышение цен на электроэнергию и сейчас растут цены на продукты, в том числе на товары первой необходимости. Все это очевидно способствует тому, что протестная активность долго накапливалась и теперь выплеснулась наружу", - пояснил Безпалько.Эксперт отметил, что прогнозировать, как долго будут длиться протесты, пока сложно. "Казахстан является одним из ресурсодобывающих государств и в котором добывается большой объём нефти и газа, и поэтому рост цен на топливо воспринимается очень негативно. Естественно, что на этом можно увеличить протестную активность. Длительность протестов не могу назвать, но, учитывая, что повышение цен и вообще протестная активность возникли в новогодние праздники - традиционно спокойное время, когда население не занято какой-то политической активностью, говорит о том, что эта активность носит характер в совокупности и с другими факторами, которые я перечислил", - добавил эксперт.Собеседник отметил, что нынешний президент Республики - это креатура экс-главы Республики Нурсултана Назарбаева."Значительная часть населения Казахстана недовольна сложившейся политической системой и жаждет перемен, но удастся ли добиться этих перемен - сказать сложно. У нас перед глазами пример Белоруссии, где протестная активность была жестко подавлена. Скорей всего, в Казахстане попытаются пойти по этому же пути. Но, возможно, с некоторыми своими особенностями", - заключил Безпалько.В первые дни нового года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана (нефтедобывающий регион на западе страны) вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Минэнерго страны объяснило, что с 1 января цена на газ формируется на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации.Как передавал корреспондент РИА Новости, во вторник вечером на центральной площади Алма-Аты произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ.
https://ria.ru/20220104/kazakhstan-1766581833.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, природный газ, казахстан, богдан безпалько, сжиженный природный газ, касым-жомарт токаев, акции протеста в казахстане
23:05 04.01.2022 (обновлено: 23:34 04.01.2022)
Протесты представляют угрозу для властей Казахстана, считает эксперт
Эксперт Безпалько: протесты в Казахстане представляют серьезную угрозу для нынешней власти
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости.
Протесты в Казахстане
несут серьезную угрозу нынешней власти страны и могут повлечь значительные последствия, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
.
"То, что протестная активность развернулась в 8 областях из 17, а также то, что они затронули южные регионы, говорит о серьезности протестной активности и что, очевидно, за этим кто-то стоит… Видимо, все это повлечёт за собой серьёзные последствия", - сказал Безпалько РИА Новости.
"То, что протесты начались в южных регионах Казахстана, которые традиционно являются весьма аполитичными и пассивными, говорит о том, что это может действительно угрожать нынешней власти республики", - добавил собеседник агентства.
По его словам, повышение цен на газовое топливо сработало лишь в качестве триггера. "В целом, сейчас для Казахстана характерно повышение центра все: на бензин, на дизельное топливо почти в два раза, обсуждается повышение цен на электроэнергию и сейчас растут цены на продукты, в том числе на товары первой необходимости. Все это очевидно способствует тому, что протестная активность долго накапливалась и теперь выплеснулась наружу", - пояснил Безпалько.
Эксперт отметил, что прогнозировать, как долго будут длиться протесты, пока сложно. "Казахстан является одним из ресурсодобывающих государств и в котором добывается большой объём нефти и газа, и поэтому рост цен на топливо воспринимается очень негативно. Естественно, что на этом можно увеличить протестную активность. Длительность протестов не могу назвать, но, учитывая, что повышение цен и вообще протестная активность возникли в новогодние праздники - традиционно спокойное время, когда население не занято какой-то политической активностью, говорит о том, что эта активность носит характер в совокупности и с другими факторами, которые я перечислил", - добавил эксперт.
Собеседник отметил, что нынешний президент Республики - это креатура экс-главы Республики Нурсултана Назарбаева.
"Значительная часть населения Казахстана недовольна сложившейся политической системой и жаждет перемен, но удастся ли добиться этих перемен - сказать сложно. У нас перед глазами пример Белоруссии, где протестная активность была жестко подавлена. Скорей всего, в Казахстане попытаются пойти по этому же пути. Но, возможно, с некоторыми своими особенностями", - заключил Безпалько.
В первые дни нового года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана (нефтедобывающий регион на западе страны) вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Минэнерго страны объяснило, что с 1 января цена на газ формируется на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации.
Как передавал корреспондент РИА Новости, во вторник вечером на центральной площади Алма-Аты произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ.