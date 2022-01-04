https://ria.ru/20220104/protesty-1766588348.html

Протесты представляют угрозу для властей Казахстана, считает эксперт

Протесты представляют угрозу для властей Казахстана, считает эксперт - РИА Новости, 04.01.2022

Протесты представляют угрозу для властей Казахстана, считает эксперт

Протесты в Казахстане несут серьезную угрозу нынешней власти страны и могут повлечь значительные последствия, считает член Совета по межнациональным отношениям... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T23:05

2022-01-04T23:05

2022-01-04T23:34

в мире

природный газ

казахстан

богдан безпалько

сжиженный природный газ

касым-жомарт токаев

акции протеста в казахстане

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Протесты в Казахстане несут серьезную угрозу нынешней власти страны и могут повлечь значительные последствия, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько."То, что протесты начались в южных регионах Казахстана, которые традиционно являются весьма аполитичными и пассивными, говорит о том, что это может действительно угрожать нынешней власти республики", - добавил собеседник агентства.По его словам, повышение цен на газовое топливо сработало лишь в качестве триггера. "В целом, сейчас для Казахстана характерно повышение центра все: на бензин, на дизельное топливо почти в два раза, обсуждается повышение цен на электроэнергию и сейчас растут цены на продукты, в том числе на товары первой необходимости. Все это очевидно способствует тому, что протестная активность долго накапливалась и теперь выплеснулась наружу", - пояснил Безпалько.Эксперт отметил, что прогнозировать, как долго будут длиться протесты, пока сложно. "Казахстан является одним из ресурсодобывающих государств и в котором добывается большой объём нефти и газа, и поэтому рост цен на топливо воспринимается очень негативно. Естественно, что на этом можно увеличить протестную активность. Длительность протестов не могу назвать, но, учитывая, что повышение цен и вообще протестная активность возникли в новогодние праздники - традиционно спокойное время, когда население не занято какой-то политической активностью, говорит о том, что эта активность носит характер в совокупности и с другими факторами, которые я перечислил", - добавил эксперт.Собеседник отметил, что нынешний президент Республики - это креатура экс-главы Республики Нурсултана Назарбаева."Значительная часть населения Казахстана недовольна сложившейся политической системой и жаждет перемен, но удастся ли добиться этих перемен - сказать сложно. У нас перед глазами пример Белоруссии, где протестная активность была жестко подавлена. Скорей всего, в Казахстане попытаются пойти по этому же пути. Но, возможно, с некоторыми своими особенностями", - заключил Безпалько.В первые дни нового года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана (нефтедобывающий регион на западе страны) вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Минэнерго страны объяснило, что с 1 января цена на газ формируется на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации.Как передавал корреспондент РИА Новости, во вторник вечером на центральной площади Алма-Аты произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ.

https://ria.ru/20220104/kazakhstan-1766581833.html

https://ria.ru/20220104/tokaev-1766583448.html

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в мире, природный газ, казахстан, богдан безпалько, сжиженный природный газ, касым-жомарт токаев, акции протеста в казахстане