https://ria.ru/20220104/protesty-1766582646.html

Погранслужба Киргизии готова принять меры из-за протестов в Казахстане

Погранслужба Киргизии готова принять меры из-за протестов в Казахстане - РИА Новости, 04.01.2022

Погранслужба Киргизии готова принять меры из-за протестов в Казахстане

Погранслужба Киргизии отслеживает ситуацию в соседнем Казахстане и готова принять соответствующие меры в случае ее обострения, сообщили РИА Новости во вторник в РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T21:21

2022-01-04T21:21

2022-01-04T21:36

в мире

казахстан

киргизия

природный газ

мангистауская область

жанаозен

актау

сжиженный природный газ

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БИШКЕК, 4 янв - РИА Новости. Погранслужба Киргизии отслеживает ситуацию в соседнем Казахстане и готова принять соответствующие меры в случае ее обострения, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-центре погранведомства."Пограничная служба ГКНБ КР (Госкомитета Нацбезопасности Киргизской Республики, - ред.) отслеживает ситуацию в соседней республике и на приграничной территории. В случае обострения обстановки будут приняты соответствующие меры во взаимодействии с МВД, МЧС и другими госорганами", - заявил представитель пресс-центра.В ведомстве напомнили, что подразделения погранслужбы, в том числе дислоцированные на киргизско-казахстанском участке госграницы, в связи с празднованием Нового года с 30 декабря 2021 года несут службу в усиленном режиме.В первые дни нового года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана (нефтедобывающий регион на западе страны) вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Минэнерго страны объяснило, что с 1 января цена на газ формируется на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Во вторник члены комиссии сообщили, что готовы выполнить главное требование протестующих и снизить цену газа в Мангистауской области. Митинги и акции протеста проходят во многих городах страны, демонстранты выдвигают новые требования, в том числе касающиеся снижения цен на товары, решения проблем безработицы.

https://ria.ru/20220104/kazakhstan-1766580413.html

https://ria.ru/20220104/kazakhstan-1766581833.html

казахстан

киргизия

мангистауская область

жанаозен

актау

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в мире, казахстан, киргизия, природный газ, мангистауская область, жанаозен, актау, сжиженный природный газ, касым-жомарт токаев, акции протеста в казахстане