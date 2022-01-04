21:21 04.01.2022 (обновлено: 21:36 04.01.2022)
Погранслужба Киргизии готова принять меры из-за протестов в Казахстане
Погранслужба Киргизии готова принять меры в случае обострения обстановки в Казахстане
© Sputnik / Камшат АбдирайымВ Мангистауской области люди вышли на митинги из-за удорожания цен на газ
© Sputnik / Камшат Абдирайым
В Мангистауской области люди вышли на митинги из-за удорожания цен на газ
БИШКЕК, 4 янв - РИА Новости. Погранслужба Киргизии отслеживает ситуацию в соседнем Казахстане и готова принять соответствующие меры в случае ее обострения, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-центре погранведомства.
"Пограничная служба ГКНБ КР (Госкомитета Нацбезопасности Киргизской Республики, - ред.) отслеживает ситуацию в соседней республике и на приграничной территории. В случае обострения обстановки будут приняты соответствующие меры во взаимодействии с МВД, МЧС и другими госорганами", - заявил представитель пресс-центра.
В ведомстве напомнили, что подразделения погранслужбы, в том числе дислоцированные на киргизско-казахстанском участке госграницы, в связи с празднованием Нового года с 30 декабря 2021 года несут службу в усиленном режиме.
В первые дни нового года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана (нефтедобывающий регион на западе страны) вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Минэнерго страны объяснило, что с 1 января цена на газ формируется на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Во вторник члены комиссии сообщили, что готовы выполнить главное требование протестующих и снизить цену газа в Мангистауской области. Митинги и акции протеста проходят во многих городах страны, демонстранты выдвигают новые требования, в том числе касающиеся снижения цен на товары, решения проблем безработицы.