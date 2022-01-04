https://ria.ru/20220104/protesty-1766565109.html

Президент Казахстана обратился к демонстрантам

Президент Казахстана обратился к демонстрантам - РИА Новости, 04.01.2022

Президент Казахстана обратился к демонстрантам

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал участников акций протеста из-за подорожавшего вдвое газа не поддаваться на провокации. РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T17:02

2022-01-04T17:02

2022-01-04T21:39

в мире

казахстан

природный газ

мангистауская область

жанаозен

актау

сжиженный природный газ

касым-жомарт токаев

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АЛМА-АТА, 4 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал участников акций протеста из-за подорожавшего вдвое газа не поддаваться на провокации."Правительство в рамках данных ему полномочий в целях обеспечения стабильности в стране приняло решение снизить в Мангистауской области цену на сжиженный газ до 50 тенге (0,11 доллара. — Прим. ред.) за литр. Обращаюсь с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства нашего общества", — написал глава государства в Twitter.Он добавил, что власти страны на рабочем совещании 5 января отдельно рассмотрят другие требования социально-экономического характера, которые выдвигают протестующие.В начале года жители городов Жанаозена и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области на западе страны, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста стоимости сжиженного нефтяного газа. Как пояснили в Минэнерго Казахстана, с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации.Митинги в поддержку жителей Мангистауской области начались в столице и многих городах страны.Сообщалось о задержании нескольких протестующих.Как заявили в правительственной комиссии после встречи с активистами, стоимость газа понизят, а участников митингов не будут привлекать к ответственности.

https://ria.ru/20220104/miting-1766552704.html

https://ria.ru/20220104/kazakhstan-1766577239.html

казахстан

мангистауская область

жанаозен

актау

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Толпы людей скандируют лозунги на митингах в Казахстане В Казахстане проходят массовые акции протесты против подорожания цен на топливо. 2022-01-04T17:02 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, казахстан, природный газ, мангистауская область, жанаозен, актау, сжиженный природный газ, касым-жомарт токаев, цены на нефть, акции протеста в казахстане