Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220104/protesty-1766565109.html
Президент Казахстана обратился к демонстрантам
Президент Казахстана обратился к демонстрантам - РИА Новости, 04.01.2022
Президент Казахстана обратился к демонстрантам
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал участников акций протеста из-за подорожавшего вдвое газа не поддаваться на провокации. РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T17:02
2022-01-04T21:39
в мире
казахстан
природный газ
мангистауская область
жанаозен
актау
сжиженный природный газ
касым-жомарт токаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766570120_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_73eff34d8c87bad6ccfb498660072e81.jpg
АЛМА-АТА, 4 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал участников акций протеста из-за подорожавшего вдвое газа не поддаваться на провокации."Правительство в рамках данных ему полномочий в целях обеспечения стабильности в стране приняло решение снизить в Мангистауской области цену на сжиженный газ до 50 тенге (0,11 доллара. — Прим. ред.) за литр. Обращаюсь с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства нашего общества", — написал глава государства в Twitter.Он добавил, что власти страны на рабочем совещании 5 января отдельно рассмотрят другие требования социально-экономического характера, которые выдвигают протестующие.В начале года жители городов Жанаозена и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области на западе страны, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста стоимости сжиженного нефтяного газа. Как пояснили в Минэнерго Казахстана, с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации.Митинги в поддержку жителей Мангистауской области начались в столице и многих городах страны.Сообщалось о задержании нескольких протестующих.Как заявили в правительственной комиссии после встречи с активистами, стоимость газа понизят, а участников митингов не будут привлекать к ответственности.
https://ria.ru/20220104/miting-1766552704.html
https://ria.ru/20220104/kazakhstan-1766577239.html
казахстан
мангистауская область
жанаозен
актау
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Толпы людей скандируют лозунги на митингах в Казахстане
В Казахстане проходят массовые акции протесты против подорожания цен на топливо.
2022-01-04T17:02
true
PT0M19S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766570120_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_30654bb09fe66e9a992bb7738bec1feb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, природный газ, мангистауская область, жанаозен, актау, сжиженный природный газ, касым-жомарт токаев, цены на нефть, акции протеста в казахстане
17:02 04.01.2022 (обновлено: 21:39 04.01.2022)
 
Президент Казахстана обратился к демонстрантам

Президент Казахстана Токаев призвал демонстрантов не поддерживать деструктивные призывы

Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 4 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал участников акций протеста из-за подорожавшего вдвое газа не поддаваться на провокации.
"Правительство в рамках данных ему полномочий в целях обеспечения стабильности в стране приняло решение снизить в Мангистауской области цену на сжиженный газ до 50 тенге (0,11 доллара. — Прим. ред.) за литр. Обращаюсь с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства нашего общества", — написал глава государства в Twitter.
Он добавил, что власти страны на рабочем совещании 5 января отдельно рассмотрят другие требования социально-экономического характера, которые выдвигают протестующие.
В начале года жители городов Жанаозена и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области на западе страны, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста стоимости сжиженного нефтяного газа. Как пояснили в Минэнерго Казахстана, с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации.
Сотрудники полиции в Казахстане - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
Вчера, 14:55
В Нур-Султане задержали нескольких участников несанкционированного митинга
Митинги в поддержку жителей Мангистауской области начались в столице и многих городах страны.
Сообщалось о задержании нескольких протестующих.
Как заявили в правительственной комиссии после встречи с активистами, стоимость газа понизят, а участников митингов не будут привлекать к ответственности.
Сим-карта с логотипом Билайн - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
Вчера, 20:04
Beeline подтвердил сбои с мобильным интернетом в Казахстане
 
В миреКазахстанПриродный газМангистауская областьЖанаозенАктаусжиженный природный газКасым-Жомарт ТокаевЦены на нефтьАкции протеста в Казахстане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, КазахстанАкции протеста в Казахстане. Онлайн-репортажВчера, 23:47
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:37Кулеба назвал визит Борреля на Донбасс частью сдерживания России
01:21Блинкен обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию на границе России и Украины
01:20В Костроме нашли убитой пропавшую пятилетнюю девочку
01:17Протесты в Алма-Ате к четырем часам ночи затихли
01:15Экономист рассказала, кому повысят пенсии с 2022 года
01:01Режим ЧП в Казахстане предполагает комендантский час до семи утра
00:57На период ЧП в Казахстане запретили продажу оружия, боеприпасов и алкоголя
00:45На время ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области запретили забастовки
00:44В Алма-Ате и Мангистауской области назначили комендантов региона
00:39В Казахстане усилили охрану общественного порядка
00:37В Алма-Ате ограничили въезд и выезд из города
00:36В Казахстане на время ЧП у физлиц изымут оружие и боеприпасы
00:19Макрон заявил, что хочет выдвигаться на выборах президента Франции
00:12В Госдуме заявили, что протесты в Казахстане может использовать Запад
23:53Глава офиса Зеленского поговорил с советниками глав Германии и Франции
23:50В Самарской области объявили штормовое предупреждение
23:40На корреспондента "Медиазоны"* напали протестующие в Алма-Ате
23:39Президент Казахстана ввел ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области 1:01
23:35США поприветствовали решение ОПЕК+ о наращивании добычи нефти
23:27Отстраненному генпрокурору Молдавии продлили срок судебного контроля
Лента новостейМолния
Кулеба назвал визит Борреля на Донбасс частью сдерживания РоссииБлинкен обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию на границе России и УкраиныВ Костроме нашли убитой пропавшую пятилетнюю девочкуПротесты в Алма-Ате к четырем часам ночи затихлиЭкономист рассказала, кому повысят пенсии с 2022 годаРежим ЧП в Казахстане предполагает комендантский час до семи утраНа период ЧП в Казахстане запретили продажу оружия, боеприпасов и алкоголяНа время ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области запретили забастовкиВ Алма-Ате и Мангистауской области назначили комендантов регионаВ Казахстане усилили охрану общественного порядкаВ Алма-Ате ограничили въезд и выезд из городаВ Казахстане на время ЧП у физлиц изымут оружие и боеприпасыМакрон заявил, что хочет выдвигаться на выборах президента ФранцииВ Госдуме заявили, что протесты в Казахстане может использовать ЗападГлава офиса Зеленского поговорил с советниками глав Германии и ФранцииВ Самарской области объявили штормовое предупреждениеНа корреспондента "Медиазоны"* напали протестующие в Алма-АтеПрезидент Казахстана ввел ЧП в Алма-Ате и Мангистауской областиСША поприветствовали решение ОПЕК+ о наращивании добычи нефти Отстраненному генпрокурору Молдавии продлили срок судебного контроля