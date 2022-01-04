17:02 04.01.2022 (обновлено: 21:39 04.01.2022)
Президент Казахстана обратился к демонстрантам
Президент Казахстана Токаев призвал демонстрантов не поддерживать деструктивные призывы
АЛМА-АТА, 4 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал участников акций протеста из-за подорожавшего вдвое газа не поддаваться на провокации.
"Правительство в рамках данных ему полномочий в целях обеспечения стабильности в стране приняло решение снизить в Мангистауской области цену на сжиженный газ до 50 тенге (0,11 доллара. — Прим. ред.) за литр. Обращаюсь с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства нашего общества", — написал глава государства в Twitter.
Обращаюсь с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства нашего общества. Другие требования социально-экономического характера будут рассмотрены отдельно, в тч в ходе завтрашнего рабочего совещания в столице.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) January 4, 2022
Он добавил, что власти страны на рабочем совещании 5 января отдельно рассмотрят другие требования социально-экономического характера, которые выдвигают протестующие.
В начале года жители городов Жанаозена и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области на западе страны, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста стоимости сжиженного нефтяного газа. Как пояснили в Минэнерго Казахстана, с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации.
Митинги в поддержку жителей Мангистауской области начались в столице и многих городах страны.
Сообщалось о задержании нескольких протестующих.
Как заявили в правительственной комиссии после встречи с активистами, стоимость газа понизят, а участников митингов не будут привлекать к ответственности.