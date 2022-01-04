https://ria.ru/20220104/pogoda-1766517444.html

"Будет нервно": климатолог рассказал о погоде в 2022 году

Климатолог рассказал, какой будет погода в 2022 году - РИА Новости, 04.01.2022

"Будет нервно": климатолог рассказал о погоде в 2022 году

Погода в России в 2022 году ожидается такая же нервная, как и в 2021-м. В чем это может выражаться, рассказал в интервью радио Sputnik директор программы... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T04:15

2022-01-04T04:15

2022-01-04T13:12

общество

всемирный фонд дикой природы

алексей кокорин

тихий океан

земля

погода

россия

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Погода в России в 2022 году ожидается такая же нервная, как и в 2021-м. В чем это может выражаться, рассказал в интервью радио Sputnik директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексей Кокорин.Процессы, происходящие в Тихом океане, приведут к тому, что температура воздуха в мире в 2022 году будет ниже, чем в 2020-м, и примерно такой же, как в 2021-м, считает он.В 2022 году жители Земли столкнутся с аномальными перепадами температуры и неравномерным количеством осадков, выпадающих в разные периоды года, продолжил эксперт."Сохранится многолетняя тенденция к формированию неустойчивой и нервной погоды. То есть резкие перепады температуры в 2022 году сохранятся, как и масштабное выпадение осадков или их аномальное отсутствие", — отметил Кокорин.Со временем на смену Ла-Нинья придет другой период — Эль-Ниньо, когда поверхность океана согревается и климат становится теплее, добавил он. В целом из-за глобального изменения климата в следующие десятилетия будет наблюдаться медленный рост температуры воздуха, заключил климатолог.

https://ria.ru/20211228/klimat-1765751476.html

https://ria.ru/20211222/more-1764890294.html

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общество, всемирный фонд дикой природы, алексей кокорин, тихий океан, земля, погода, россия