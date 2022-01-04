"Будет нервно": климатолог рассказал о погоде в 2022 году

04:15 04.01.2022 (обновлено: 13:12 04.01.2022)
Климатолог рассказал, какой будет погода в 2022 году
Климатолог Кокорин: в 2022 году жителей Земли ожидают аномальные перепады температур
Снег. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Погода в России в 2022 году ожидается такая же нервная, как и в 2021-м. В чем это может выражаться, рассказал в интервью радио Sputnik директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексей Кокорин.
Процессы, происходящие в Тихом океане, приведут к тому, что температура воздуха в мире в 2022 году будет ниже, чем в 2020-м, и примерно такой же, как в 2021-м, считает он.
"Я говорю на основании того, что на огромной территории Тихого океана развивается явление Ла-Нинья (поверхность воды из-за сильных ветров становится холоднее, что влияет на климат. — Прим. ред.), а это означает, что из атмосферы в океан будет направлен усиленный поток тепла", — прогнозирует Кокорин.
В 2022 году жители Земли столкнутся с аномальными перепадами температуры и неравномерным количеством осадков, выпадающих в разные периоды года, продолжил эксперт.
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"Сохранится многолетняя тенденция к формированию неустойчивой и нервной погоды. То есть резкие перепады температуры в 2022 году сохранятся, как и масштабное выпадение осадков или их аномальное отсутствие", — отметил Кокорин.
Со временем на смену Ла-Нинья придет другой период — Эль-Ниньо, когда поверхность океана согревается и климат становится теплее, добавил он. В целом из-за глобального изменения климата в следующие десятилетия будет наблюдаться медленный рост температуры воздуха, заключил климатолог.
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