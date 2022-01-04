19:08 04.01.2022 (обновлено: 20:24 04.01.2022)
Глава дипломатии ЕС обсудил с генсеком НАТО предложения России по гарантиям
Глава дипломатии ЕС Боррель обсудил со Столтенбергом предложения России по гарантиям
© AP Photo / Brittainy NewmanВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Brittainy Newman
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
БРЮССЕЛЬ, 4 янв - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию на границе России с Украиной, а также российские предложения по гарантиям безопасности.
"Жозеп Боррель перед визитом на Украину созвонился с <...> Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить наращивание военных сил России на границе с Украиной и два проекта договоров по гарантиям безопасности, которые Россия адресовала США и членам альянса", - говорится в пресс-релизе внешнеполитического ведомства ЕС.
Глава дипломатии ЕС посетит Украину 4-6 января.
Отмечается, что Боррель заявил о поддержке ЕС суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины, а также призвал Россию к "деэскалации напряженности и полной реализации минских соглашений", отметив, что "любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и серьезную цену".
Жозеп Боррель также обсудил с Йенсом Столтенбергом подготовку к заседанию Совета Россия-НАТО, которое намечено на 12 января.
"Они (Боррель и Столтенберг – ред.) также обсудили подготовку к заседанию Совета НАТО-Россия 12 января. Высокий представитель и вице-президент (Еврокомиссии - ред.) также подчеркнул, что любые обсуждения безопасности в Европе должны основываться на приверженности и обязанностях в рамках ОБСЕ и ООН и укреплять их", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства ЕС.
Ранее Столтенбег заявил, что НАТО готова к диалогу с Россией в рамках заседания Совета НАТО - Россия, которое состоится 12 января.
Россия в ответ на звучащие в последнее время обвинения Запада в эскалации вокруг Украины не раз заявляла, что ни на кого не собирается нападать, на обвинения во вмешательстве в дела Украины из-за ситуации в Донбассе указывала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а Киев не выполняет минские соглашения по урегулированию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.