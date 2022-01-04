https://ria.ru/20220104/peregovory-1766541754.html

В НАТО заявили о проведении переговоров с Россией 12 января

В НАТО заявили о проведении переговоров с Россией 12 января - РИА Новости, 04.01.2022

В НАТО заявили о проведении переговоров с Россией 12 января

Переговоры между НАТО и Россией состоятся 12 января, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T12:47

2022-01-04T12:47

2022-01-04T13:56

безопасность

йенс столтенберг

нато

россия

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Переговоры между НАТО и Россией состоятся 12 января, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя военного блока.В середине декабря Москва передала Вашингтону и его союзникам проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения альянса, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял замглавы российского МИД Сергей Рябков, при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации.Переговоры будут проходить по трем трекам: 10 января в Женеве состоится встреча на уровне представителей МИД России и США, 12 января — заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе, а на следующий день — многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ в Вене.

https://ria.ru/20211231/bezopasnost-1762546547.html

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безопасность, йенс столтенберг, нато, россия