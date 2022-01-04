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В НАТО заявили о проведении переговоров с Россией 12 января
В НАТО заявили о проведении переговоров с Россией 12 января - РИА Новости, 04.01.2022
В НАТО заявили о проведении переговоров с Россией 12 января
Переговоры между НАТО и Россией состоятся 12 января, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T12:47
2022-01-04T13:56
безопасность
йенс столтенберг
нато
россия
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Переговоры между НАТО и Россией состоятся 12 января, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя военного блока.В середине декабря Москва передала Вашингтону и его союзникам проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения альянса, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял замглавы российского МИД Сергей Рябков, при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации.Переговоры будут проходить по трем трекам: 10 января в Женеве состоится встреча на уровне представителей МИД России и США, 12 января — заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе, а на следующий день — многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ в Вене.
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безопасность, йенс столтенберг, нато, россия
12:47 04.01.2022 (обновлено: 13:56 04.01.2022)
 
В НАТО заявили о проведении переговоров с Россией 12 января

Генсек НАТО Столтенберг подтвердил проведение переговоров с Россией 12 января

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема НАТО
Эмблема НАТО - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема НАТО
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Переговоры между НАТО и Россией состоятся 12 января, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя военного блока.

"Диалог с Россией должен строиться на взаимовыгодной основе, учитывая озабоченность НАТО действиями Москвы <…> и проходить с учетом мнения европейских партнеров НАТО", — сказал источник.

В середине декабря Москва передала Вашингтону и его союзникам проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения альянса, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял замглавы российского МИД Сергей Рябков, при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации.
Переговоры будут проходить по трем трекам: 10 января в Женеве состоится встреча на уровне представителей МИД России и США, 12 января — заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе, а на следующий день — многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ в Вене.
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