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https://ria.ru/20220104/omikron-1766555946.html
В Нижегородской области выявили первый случай заражения омикрон-штаммом
В Нижегородской области выявили первый случай заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 04.01.2022
В Нижегородской области выявили первый случай заражения омикрон-штаммом
Первый случай заболевания штаммом коронавируса "омикрон" выявлен в Нижегородской области у невакцинированной девушки, сообщил министр здравоохранения региона... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T15:26
2022-01-04T15:37
распространение коронавируса
общество
нижегородская область
здоровье - общество
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 янв - РИА Новости. Первый случай заболевания штаммом коронавируса "омикрон" выявлен в Нижегородской области у невакцинированной девушки, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.По его словам, 28-летняя пациентка не вакцинировалась. Самочувствие у заболевшей средней степени тяжести, она проходит лечение в одном из ковидных госпиталей Нижнего Новгорода."Заболевание сопровождается вирусной пневмонией (КТ-1 - до 25 процентов поражения лёгких). Получает лечение согласно метод рекомендациям Минздрава России", - написал министр.Мелик-Гусейнов подчеркнул, что "заражение, вероятно, произошло не на территории Нижегородской области".
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общество, нижегородская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
15:26 04.01.2022 (обновлено: 15:37 04.01.2022)
 
В Нижегородской области выявили первый случай заражения омикрон-штаммом

Первый случай заражения "омикроном" выявили в Нижегородской области

© REUTERS / Dado Ruvic/IllustrationШтамм "Омикрон"
Штамм Омикрон - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
Штамм "Омикрон"
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 янв - РИА Новости. Первый случай заболевания штаммом коронавируса "омикрон" выявлен в Нижегородской области у невакцинированной девушки, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.
"В Нижегородской области зафиксирован первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией штаммом "омикрон", - написал Мелик-Гусейнов в своем Instagram.
По его словам, 28-летняя пациентка не вакцинировалась. Самочувствие у заболевшей средней степени тяжести, она проходит лечение в одном из ковидных госпиталей Нижнего Новгорода.
"Заболевание сопровождается вирусной пневмонией (КТ-1 - до 25 процентов поражения лёгких). Получает лечение согласно метод рекомендациям Минздрава России", - написал министр.
Мелик-Гусейнов подчеркнул, что "заражение, вероятно, произошло не на территории Нижегородской области".
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