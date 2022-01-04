https://ria.ru/20220104/omikron-1766551924.html

В Дании зафиксировали 18 смертей от омикрон-штамма

В Дании зафиксировали 18 смертей от омикрон-штамма - РИА Новости, 04.01.2022

В Дании зафиксировали 18 смертей от омикрон-штамма

Восемнадцать летальных исходов, причиной которых стал штамм коронавируса "омикрон", зарегистрированы в Дании с момента появления штамма в королевстве, сообщила... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T14:45

2022-01-04T14:45

2022-01-04T14:58

распространение коронавируса

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дания

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омикрон-штамм коронавируса

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МУРМАНСК, 4 янв – РИА Новости. Восемнадцать летальных исходов, причиной которых стал штамм коронавируса "омикрон", зарегистрированы в Дании с момента появления штамма в королевстве, сообщила телекомпания TV2 со ссылкой на датский институт сывороток.Сообщается, что 18 случаев зарегистрировано на 56 тысяч заражений за 30 дней. Эти данные приводятся за период с 21 ноября по 28 декабря прошлого года. За тот же период было зарегистрировано 100 смертей в связи с другими известными вариантами коронавируса."Омикрон" был зарегистрирован в Дании в конце ноября, сейчас он является доминирующим, на него приходится около 90 процентов всех положительных тестов на коронавирус.При этом в институте отмечают, что количество госпитализаций с "омикроном" снизилось почти вдвое по сравнению с "дельтой". По-прежнему, большинство госпитализированных в тяжелом состоянии – пациенты, не прошедшие вакцинацию.

https://ria.ru/20220103/omikron-1766494492.html

дания

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в мире, общество, дания, здоровье - общество, омикрон-штамм коронавируса