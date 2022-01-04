https://ria.ru/20220104/omikron-1766551924.html
В Дании зафиксировали 18 смертей от омикрон-штамма
В Дании зафиксировали 18 смертей от омикрон-штамма - РИА Новости, 04.01.2022
В Дании зафиксировали 18 смертей от омикрон-штамма
Восемнадцать летальных исходов, причиной которых стал штамм коронавируса "омикрон", зарегистрированы в Дании с момента появления штамма в королевстве, сообщила... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T14:45
2022-01-04T14:45
2022-01-04T14:58
распространение коронавируса
в мире
общество
дания
здоровье - общество
омикрон-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0c/1763331505_0:0:2961:1666_1920x0_80_0_0_fd308ec2d40a04eaa2513638f4f0ca02.jpg
МУРМАНСК, 4 янв – РИА Новости. Восемнадцать летальных исходов, причиной которых стал штамм коронавируса "омикрон", зарегистрированы в Дании с момента появления штамма в королевстве, сообщила телекомпания TV2 со ссылкой на датский институт сывороток.Сообщается, что 18 случаев зарегистрировано на 56 тысяч заражений за 30 дней. Эти данные приводятся за период с 21 ноября по 28 декабря прошлого года. За тот же период было зарегистрировано 100 смертей в связи с другими известными вариантами коронавируса."Омикрон" был зарегистрирован в Дании в конце ноября, сейчас он является доминирующим, на него приходится около 90 процентов всех положительных тестов на коронавирус.При этом в институте отмечают, что количество госпитализаций с "омикроном" снизилось почти вдвое по сравнению с "дельтой". По-прежнему, большинство госпитализированных в тяжелом состоянии – пациенты, не прошедшие вакцинацию.
https://ria.ru/20220103/omikron-1766494492.html
дания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0c/1763331505_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_4a00a5fd0ecfd90971d9500ad238d950.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, общество, дания, здоровье - общество, омикрон-штамм коронавируса
14:45 04.01.2022 (обновлено: 14:58 04.01.2022)
В Дании зафиксировали 18 смертей от омикрон-штамма
В Дании 18 человек умерли от омикрон-штамма коронавируса