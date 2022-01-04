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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220104/omikron-1766551924.html
В Дании зафиксировали 18 смертей от омикрон-штамма
В Дании зафиксировали 18 смертей от омикрон-штамма - РИА Новости, 04.01.2022
В Дании зафиксировали 18 смертей от омикрон-штамма
Восемнадцать летальных исходов, причиной которых стал штамм коронавируса "омикрон", зарегистрированы в Дании с момента появления штамма в королевстве, сообщила... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T14:45
2022-01-04T14:58
распространение коронавируса
в мире
общество
дания
здоровье - общество
омикрон-штамм коронавируса
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МУРМАНСК, 4 янв – РИА Новости. Восемнадцать летальных исходов, причиной которых стал штамм коронавируса "омикрон", зарегистрированы в Дании с момента появления штамма в королевстве, сообщила телекомпания TV2 со ссылкой на датский институт сывороток.Сообщается, что 18 случаев зарегистрировано на 56 тысяч заражений за 30 дней. Эти данные приводятся за период с 21 ноября по 28 декабря прошлого года. За тот же период было зарегистрировано 100 смертей в связи с другими известными вариантами коронавируса."Омикрон" был зарегистрирован в Дании в конце ноября, сейчас он является доминирующим, на него приходится около 90 процентов всех положительных тестов на коронавирус.При этом в институте отмечают, что количество госпитализаций с "омикроном" снизилось почти вдвое по сравнению с "дельтой". По-прежнему, большинство госпитализированных в тяжелом состоянии – пациенты, не прошедшие вакцинацию.
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в мире, общество, дания, здоровье - общество, омикрон-штамм коронавируса
14:45 04.01.2022 (обновлено: 14:58 04.01.2022)
 
В Дании зафиксировали 18 смертей от омикрон-штамма

В Дании 18 человек умерли от омикрон-штамма коронавируса

© REUTERS / Dado Ruvic/IllustrationТест на COVID-19
Тест на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
Тест на COVID-19
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МУРМАНСК, 4 янв – РИА Новости. Восемнадцать летальных исходов, причиной которых стал штамм коронавируса "омикрон", зарегистрированы в Дании с момента появления штамма в королевстве, сообщила телекомпания TV2 со ссылкой на датский институт сывороток.
"Зарегистрировано 18 летальных исходов у людей, зараженных штаммом "омикрон", - говорится в сообщении. Отмечается, что институт впервые обнародовал статистику по летальным случаям от "омикрона".
Сообщается, что 18 случаев зарегистрировано на 56 тысяч заражений за 30 дней. Эти данные приводятся за период с 21 ноября по 28 декабря прошлого года. За тот же период было зарегистрировано 100 смертей в связи с другими известными вариантами коронавируса.
"Омикрон" был зарегистрирован в Дании в конце ноября, сейчас он является доминирующим, на него приходится около 90 процентов всех положительных тестов на коронавирус.
При этом в институте отмечают, что количество госпитализаций с "омикроном" снизилось почти вдвое по сравнению с "дельтой". По-прежнему, большинство госпитализированных в тяжелом состоянии – пациенты, не прошедшие вакцинацию.
Тест на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
Вчера, 16:57Распространение коронавируса
"Омикрон" стал доминирующим штаммом в Норвегии
 
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