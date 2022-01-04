https://ria.ru/20220104/musk-1766522341.html

Состояние Илона Маска вновь превысило отметку в 300 миллиардов долларов

Состояние Илона Маска вновь превысило отметку в 300 миллиардов долларов - РИА Новости, 04.01.2022

Состояние Илона Маска вновь превысило отметку в 300 миллиардов долларов

Состояние американского предпринимателя, главы компаний SpaceX и Tesla Илона Маска во второй раз превысило отметку в 300 миллиардов долларов, следует из данных... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T05:29

2022-01-04T05:29

2022-01-04T05:57

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Состояние американского предпринимателя, главы компаний SpaceX и Tesla Илона Маска во второй раз превысило отметку в 300 миллиардов долларов, следует из данных счетчика Forbes.По данным обновляемого в реальном времени списка миллиардеров Forbes Real-Time, состояние Маска увеличилось за сутки на 32,6 миллиарда доллара и составило 304,2 миллиарда долларов. Таким образом, он продолжает сохранять лидерство в рейтинге мировых миллиардеров.В ноябре 2021 года, когда цены на акции Tesla обновили исторический рекорд, Маск стал первым человеком в истории, чье состояние достигло 300 миллиардов долларов.В октябре прошлого года он стал самым богатым человеком за всю историю подсчетов Forbes с состоянием в 257,6 миллиарда долларов. До этого человеком с самым большим состоянием в истории считался основатель Amazon Джефф Безос — его богатство достигало отметки в 212 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20211217/peskov-1764214042.html

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в мире, москва, spacex, forbes, джефф безос, tesla motors, илон маск