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Президент Казахстана проведет совещание из-за "газовых протестов"
Президент Казахстана проведет совещание из-за "газовых протестов" - РИА Новости, 04.01.2022
Президент Казахстана проведет совещание из-за "газовых протестов"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду проведет рабочее совещание по вопросам социально-экономической ситуации на фоне охвативших западные регионы... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T15:48
2022-01-04T15:48
2022-01-04T21:32
в мире
природный газ
казахстан
жанаозен
западно-казахстанская область
актау
сжиженный природный газ
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 4 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду проведет рабочее совещание по вопросам социально-экономической ситуации на фоне охвативших западные регионы страны митингов против подорожания сжиженного газа, сообщил пресс-секретарь Токаева Берик Уали.В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана (нефтедобывающий регион на западе страны) вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Минэнерго объяснило, что с 1 января цена на газ формируется на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Президент Казахстана поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации в Мангистауской области. По информации из соцсетей, митинги в поддержку протестующих проходят и в соседних Атырауской и Западно-Казахстанской областях."Завтра, 5 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведет рабочее совещание с членами правительства, сотрудниками своей администрации и представителями других заинтересованных органов по вопросам социально-экономической ситуации в стране", - написал Уали в Instagram.
казахстан
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РИА Новости
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в мире, природный газ, казахстан, жанаозен, западно-казахстанская область, актау, сжиженный природный газ, касым-жомарт токаев, цены на нефть, атырауская область, акции протеста в казахстане
15:48 04.01.2022 (обновлено: 21:32 04.01.2022)
Президент Казахстана проведет совещание из-за "газовых протестов"
Президент Казахстана Токаев проведет совещание из-за митингов против роста цен на газ