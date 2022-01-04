https://ria.ru/20220104/meropriyatiya-1767393137.html

Более 80 экомероприятий пройдут в Москве с 5 по 9 января

Более 80 экомероприятий пройдут в Москве с 5 по 9 января - РИА Новости, 11.01.2022

Более 80 экомероприятий пройдут в Москве с 5 по 9 января

Более 80 экомероприятий пройдут на природных территориях Москвы с 5 по 9 января, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-04T16:09

2022-01-04T16:09

2022-01-11T18:43

москва сегодня: мегаполис для жизни

экология

москва

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Более 80 экомероприятий пройдут на природных территориях Москвы с 5 по 9 января, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Более 80 экомероприятий пройдут на природных территориях с 5 по 9 января. Гостей экоцентров ждет 46 офлайн-мероприятий – мастер-классов, игр, квестов, викторин, еще 39 занятий пройдут в онлайн-формате", - говорится в сообщении.Отмечается, что участие в офлайн-мероприятиях возможно только при предъявлении QR-кода и документа, удостоверяющего личность, лица младше 18 лет смогут пройти в сопровождении взрослого с QR-кодом.

https://ria.ru/20220103/moskva-1766471600.html

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2022

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экология, москва