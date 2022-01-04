11:32 04.01.2022 (обновлено: 12:12 04.01.2022)
В России выявили 15 903 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 15 903 случаев заражения коронавирусом за сутки
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач реаниматолог в палате интенсивной терапии в "красной зоне" больницы
Врач реаниматолог в палате интенсивной терапии в "красной зоне" больницы
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. За за минувшие сутки в России выявили около 16 тысяч случаев COVID-19 — это минимум с 17 июня, следует из данных оперативного штаба.
"Подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 15 903 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1196 (7,5 процента) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Накануне зарегистрировали 16 343 инфицированных, темп прироста продолжает снижаться — с 0,16 до 0,15 процента. А в целом с начала пандемии в России заразились коронавирусом 10 570 212 человек.
Умерли за день 834 человека (днем ранее — 835), общее число летальных исходов достигло 312 187. Выписался после лечения 27 071 пациент, за все время выздоровели 9 575 147.
Больше всего заразившихся Москве — 1967 (днем ранее было 1335), Санкт-Петербурге — 1297, Подмосковье — 974, Челябинской области — 431, Краснодарском крае — 428, Свердловской области — 421, Пермском крае — 380, Красноярском — 348, Алтайском — 331, Приморском — 329.
Минимальный показатель отмечен на Чукотке — один заболевший, в Магаданской области их пять, а в Туве — восемь. В Ненецком автономном округе второй день подряд прироста заболеваемости нет.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 300 миллионов инфицированных, 5,4 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.