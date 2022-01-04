Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220104/koronavirus-1766535345.html
В России выявили 15 903 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 15 903 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 04.01.2022
В России выявили 15 903 новых случаев заражения коронавирусом
За за минувшие сутки в России выявили около 16 тысяч случаев COVID-19 — это минимум с 17 июня, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T11:32
2022-01-04T12:12
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760292410_256:651:2739:2048_1920x0_80_0_0_68a177211f59ff508fb58566a3bebc18.jpg
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. За за минувшие сутки в России выявили около 16 тысяч случаев COVID-19 — это минимум с 17 июня, следует из данных оперативного штаба."Подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 15 903 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1196 (7,5 процента) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.Накануне зарегистрировали 16 343 инфицированных, темп прироста продолжает снижаться — с 0,16 до 0,15 процента. А в целом с начала пандемии в России заразились коронавирусом 10 570 212 человек.Умерли за день 834 человека (днем ранее — 835), общее число летальных исходов достигло 312 187. Выписался после лечения 27 071 пациент, за все время выздоровели 9 575 147.Больше всего заразившихся Москве — 1967 (днем ранее было 1335), Санкт-Петербурге — 1297, Подмосковье — 974, Челябинской области — 431, Краснодарском крае — 428, Свердловской области — 421, Пермском крае — 380, Красноярском — 348, Алтайском — 331, Приморском — 329.Минимальный показатель отмечен на Чукотке — один заболевший, в Магаданской области их пять, а в Туве — восемь. В Ненецком автономном округе второй день подряд прироста заболеваемости нет.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 300 миллионов инфицированных, 5,4 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://radiosputnik.ria.ru/20220104/koronavirus-1766531883.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760292410_389:582:2343:2048_1920x0_80_0_0_3b0ca3fa1edd8002686e964ce35282c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:32 04.01.2022 (обновлено: 12:12 04.01.2022)
 
В России выявили 15 903 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 15 903 случаев заражения коронавирусом за сутки

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач реаниматолог в палате интенсивной терапии в "красной зоне" больницы
Врач реаниматолог в палате интенсивной терапии в красной зоне больницы - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач реаниматолог в палате интенсивной терапии в "красной зоне" больницы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. За за минувшие сутки в России выявили около 16 тысяч случаев COVID-19 — это минимум с 17 июня, следует из данных оперативного штаба.
"Подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 15 903 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1196 (7,5 процента) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Накануне зарегистрировали 16 343 инфицированных, темп прироста продолжает снижаться — с 0,16 до 0,15 процента. А в целом с начала пандемии в России заразились коронавирусом 10 570 212 человек.
Умерли за день 834 человека (днем ранее — 835), общее число летальных исходов достигло 312 187. Выписался после лечения 27 071 пациент, за все время выздоровели 9 575 147.
Техник в лаборатории Имперского колледжа Лондона исследует вирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
10:36В мире
Французские ученые обнаружили новый штамм коронавируса
Больше всего заразившихся Москве — 1967 (днем ранее было 1335), Санкт-Петербурге — 1297, Подмосковье — 974, Челябинской области — 431, Краснодарском крае — 428, Свердловской области — 421, Пермском крае — 380, Красноярском — 348, Алтайском — 331, Приморском — 329.
Минимальный показатель отмечен на Чукотке — один заболевший, в Магаданской области их пять, а в Туве — восемь. В Ненецком автономном округе второй день подряд прироста заболеваемости нет.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 300 миллионов инфицированных, 5,4 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, КазахстанАкции протеста в Казахстане. Онлайн-репортажВчера, 23:47
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Блинкен обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию на границе России и Украины
01:20В Костроме нашли убитой пропавшую пятилетнюю девочку
01:17Протесты в Алма-Ате к четырем часам ночи затихли
01:15Экономист рассказала, кому повысят пенсии с 2022 года
01:01Режим ЧП в Казахстане предполагает комендантский час до семи утра
00:57На период ЧП в Казахстане запретили продажу оружия, боеприпасов и алкоголя
00:45На время ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области запретили забастовки
00:44В Алма-Ате и Мангистауской области назначили комендантов региона
00:39В Казахстане усилили охрану общественного порядка
00:37В Алма-Ате ограничили въезд и выезд из города
00:36В Казахстане на время ЧП у физлиц изымут оружие и боеприпасы
00:27В Алма-Ате установили ограничение на свободу передвижения
00:19Макрон заявил, что хочет выдвигаться на выборах президента Франции
00:12В Госдуме заявили, что протесты в Казахстане может использовать Запад
23:53Глава офиса Зеленского поговорил с советниками глав Германии и Франции
23:50В Самарской области объявили штормовое предупреждение
23:40На корреспондента "Медиазоны"* напали протестующие в Алма-Ате
23:39Президент Казахстана ввел ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области 1:01
23:35США поприветствовали решение ОПЕК+ о наращивании добычи нефти
23:27Отстраненному генпрокурору Молдавии продлили срок судебного контроля
Лента новостейМолния
Блинкен обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию на границе России и УкраиныВ Костроме нашли убитой пропавшую пятилетнюю девочкуПротесты в Алма-Ате к четырем часам ночи затихлиЭкономист рассказала, кому повысят пенсии с 2022 годаРежим ЧП в Казахстане предполагает комендантский час до семи утраНа период ЧП в Казахстане запретили продажу оружия, боеприпасов и алкоголяНа время ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области запретили забастовкиВ Алма-Ате и Мангистауской области назначили комендантов регионаВ Казахстане усилили охрану общественного порядкаВ Алма-Ате ограничили въезд и выезд из городаВ Казахстане на время ЧП у физлиц изымут оружие и боеприпасыВ Алма-Ате установили ограничение на свободу передвиженияМакрон заявил, что хочет выдвигаться на выборах президента ФранцииВ Госдуме заявили, что протесты в Казахстане может использовать ЗападГлава офиса Зеленского поговорил с советниками глав Германии и ФранцииВ Самарской области объявили штормовое предупреждениеНа корреспондента "Медиазоны"* напали протестующие в Алма-АтеПрезидент Казахстана ввел ЧП в Алма-Ате и Мангистауской областиСША поприветствовали решение ОПЕК+ о наращивании добычи нефти Отстраненному генпрокурору Молдавии продлили срок судебного контроля