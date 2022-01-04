https://ria.ru/20220104/knr-1766525465.html

Эксперт призвал Китай и Россию объединить усилия в сталелитейной отрасли

Эксперт призвал Китай и Россию объединить усилия в сталелитейной отрасли - РИА Новости, 04.01.2022

Эксперт призвал Китай и Россию объединить усилия в сталелитейной отрасли

Россия и Китай должны развивать сотрудничество в области разработок технологий низкоуглеродного производства в сталелитейной отрасли, такое мнение в беседе с... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T08:14

2022-01-04T08:14

2022-01-04T08:14

экономика

технологии

китай

глазго (город)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

россия

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ПЕКИН, 4 янв - РИА Новости. Россия и Китай должны развивать сотрудничество в области разработок технологий низкоуглеродного производства в сталелитейной отрасли, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал секретарь парткома Института планирования и исследований металлургической промышленности КНР Ли Синьчуан.Как отмечают аналитики Metinvest, наиболее остро проблема декарбонизации стоит именно перед металлургической промышленностью. По данным компании, производство 1 тонны стали сопровождается в среднем выбросом в атмосферу 1,85 тонны углекислого газа. Производство стали с применением водородных технологий уже стало ключевой задачей для многих участников индустрии в мире.По мнению Ли Синьчуана, России и Китаю как одним из крупнейших производителей стали в мире стоит объединить усилия и начать совместно заниматься разработками по декарбонизации отрасли."Россия занимает четвертое место в мире по производству стали и обладает видимыми преимуществами перед другими странами для развития отрасли. Кроме того, сталелитейная отрасль в России имеет долгую историю, за это время в ней сформировалась достойная база технологий и талантов", - сказал Ли Синьчуан.В начале ноября 2021 года правительство РФ утвердило стратегию социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. В соответствии с документом, Россия планирует добиться углеродной нейтральности к 2060 году. При этом глава Минпромторга Денис Мантуров ранее заявлял, что промышленность России может достичь углеродной нейтральности ранее намеченного срока - уже к 2050 году.Китай, который на протяжении нескольких десятилетий являлся крупнейшим в мире производителем стали, в 2021 году заметно снизил ее производство на фоне правительственных ограничений, направленных на снижение углеродных выбросов. По данным статистического бюро КНР, в январе-ноябре 2021 года производство стали в Китае снизилось на 2,6% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года."В Китае сталелитейная промышленность занимает второе место по объемам использования угля в производстве, уступая лишь энергетической отрасли. На климатической конференции в Глазго (COP26) страны договорились сократить использование угля. Это решение выдвигает новые требования по дальнейшему развитию сталелитейной отрасли", - пояснил Ли Синьчуан.По его словам, новые международные требования к объемам использования угля "приведут к структурной перестройке всего технологического процесса в отрасли". В частности, сейчас 85-90% источников энергии, которые используются в процессе производства стали в Китае, являются ископаемыми, в будущем, по мнению эксперта, этот процент будет уменьшаться, производство будет переходить на неископаемые энергоносители."В 2020 году китайские предприятия для производства тонны стали использовали 545 килограммов угля. В этом плане, по сравнению с передовыми предприятиями, нам есть куда стремиться. Постепенное сокращение использования угля приведет к развитию и распространению энергосберегающих технологий", - сказал Ли Синьчуан.В октябре 2020 года правительство КНР поставило цель достигнуть пика выбросов углекислого газа к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060. В рамках мер по достижению этой цели Китайская ассоциация металлургической и сталелитейной промышленности обнародовала план, согласно которому пик углеродных выбросов в сталелитейном секторе должен прийтись на 2025 год, а к 2030 году выбросы должны сократиться на 30%.Как отметил Ли Синьчуан, на данном этапе технологии в китайской отрасли производства стали сравнимы с уровнем технологий 5G. "Это означает высокий уровень качества продукции, масштабов производства, хорошую ценовую политику, обслуживание и узнаваемый бренд", - пояснил эксперт.Все это является отличным поводом для того, чтобы Россия и Китай расширили свое сотрудничество в сфере сталелитейной промышленности, уверен Ли Синьчуан. При этом одной из основных сфер, на которой странам стоит сфокусироваться в своем сотрудничестве, по его словам, является сфера низкоуглеродных технологий."Странам стоит совместно разрабатывать технологии в области бездоменного и водородного производства стали. Также можно совместно разрабатывать технологии улавливания и хранения углерода при производстве и так далее", - заявил Ли Синьчуан.Он напомнил, что в 2022 году Россия планирует запустить торговлю квотами на выбросы углерода. В то же время Китай открыл национальный рынок торговли квотами на выбросы углерода в июле текущего года."Россия и Китай могут также сотрудничать в сфере торговли квотами, способствуя расширению этого механизма на международной арене", - сказал Ли Синьчуан.Эксперт уверен, что в недалеком будущем страны обсудят строительство совместных промышленных парков для развития различных индустрий с участием стали, а также наладят обмен талантами для совместного развития технологических разработок в отрасли.

https://ria.ru/20211223/energoresursy-1765093921.html

https://ria.ru/20211222/interes-1765007284.html

https://ria.ru/20211226/krizis-1765484691.html

https://ria.ru/20211222/sotrudnichestvo-1764978136.html

китай

глазго (город)

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экономика, технологии, китай, глазго (город), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, россия