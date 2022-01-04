https://ria.ru/20220104/kazakhstan-1766590637.html

На корреспондента "Медиазоны"* напали протестующие в Алма-Ате

На корреспондента "Медиазоны"* напали протестующие в Алма-Ате - РИА Новости, 04.01.2022

На корреспондента "Медиазоны"* напали протестующие в Алма-Ате

Корреспондент издания "Медиазона"* (признано в России СМИ-иностранным агентом) сообщил, что на него напали протестующие в Алма-Ате. РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T23:40

2022-01-04T23:40

2022-01-04T23:40

в мире

казахстан

касым-жомарт токаев

акции протеста в казахстане

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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Корреспондент издания "Медиазона"* (признано в России СМИ-иностранным агентом) сообщил, что на него напали протестующие в Алма-Ате."Наш корреспондент рассказал, что несколько протестующих выбили у него из рук телефон, когда он снимал, как люди разбивали шесть полицейских автомобилей за зданием акимата. Неизвестные хотели украсть смартфон, но за нашего коллегу вступился другой участник митинга. Он призвал людей "не красть телефон, потому что все должно быть по закону". В итоге технику вернули, но экран оказался полностью разбит", - говорится в сообщении "Медиазоны"*.В первые дни нового года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области (нефтедобывающий регион на западе Казахстана) вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Минэнерго страны объяснило, что с 1 января цена на газ формируется на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Во вторник члены комиссии сообщили, что готовы выполнить главное требование протестующих и снизить цену газа в Мангистауской области.Акции протеста начались и в других городах. Как передавал корреспондент РИА Новости, во вторник вечером на центральной площади Алма-Аты произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ.Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Он отметил, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются незаконными. По его словам, "власть не падет", но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".* Средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента.

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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев, акции протеста в казахстане