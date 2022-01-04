https://ria.ru/20220104/kazakhstan-1766588006.html

В Алма-Ате проходят задержания протестующих

В Алма-Ате проходят задержания протестующих - РИА Новости, 04.01.2022

В Алма-Ате проходят задержания протестующих

Полиция в Алма-Ате точечно задерживает протестующих против повышения цен на газ в Казахстане, которых вытеснили с центральной площади города, сообщил... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T23:00

2022-01-04T23:00

2022-01-04T23:58

в мире

алма-ата

мангистауская область

жанаозен

актау

касым-жомарт токаев

акции протеста в казахстане

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АЛМА-АТА, 4 янв — РИА Новости. Полиция в Алма-Ате точечно задерживает протестующих против повышения цен на газ в Казахстане, которых вытеснили с центральной площади города, сообщил корреспондент РИА Новости.Так, небольшие группы людей пытаются устроить шествия по соседним улицам, другие направились к Площади Астаны.Сообщалось, что всего в центре города на несанкционированные акции собрались около тысячи человек. Для разгона полиция применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Митингующие бросали в силовиков куски тротуарной плитки.С обращением к гражданам Казахстана выступил президент Касым-Жомарт Токаев. Он подчеркнул, что власть в стране не падет, и призвал не поддаваться на провокации. По словам главы государства, все законные требования протестующих примут во внимание, а на 5 января запланировано совещание.С понедельника в крупнейших городах страны наблюдаются перебои с мобильной связью. В Алма-Ате у пользователей не работают мессенджеры и социальные сети. Мобильные операторы подтверждают неполадки, подчеркивая, что это происходит по независящим от них причинам.Протесты в КазахстанеВ начале года жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области на западе Казахстана, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста стоимости сжиженного нефтяного газа. Как пояснили в Минэнерго страны, с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации.Акции в поддержку жителей Мангистауской области начались в столице и других городах страны.Как заявили в правительственной комиссии по итогам встречи с активистами, власти понизят стоимость газа до 50 тенге (около 8,5 рубля — Прим. ред.) за литр.Протесты затронули восемь областей Казахстана из 17-ти, сообщил РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. По его словам, тот факт, что такая активность развернулась и в южных регионах, говорит о том, что за протестными акциями кто-то стоит.

https://ria.ru/20220104/kazakhstan-1766581833.html

алма-ата

мангистауская область

жанаозен

актау

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места столкновений протестующих с силовиками на центральной площади Алматы Столкновения на центральной площади Алма-Аты силовиков и протестующих против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ 2022-01-04T23:00 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, алма-ата, мангистауская область, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, акции протеста в казахстане