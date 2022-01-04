https://ria.ru/20220104/kazakhstan-1766584928.html
В Алма-Ате происходят столкновения митингующих с силовиками
В Алма-Ате происходят столкновения митингующих с силовиками - РИА Новости, 04.01.2022
В Алма-Ате происходят столкновения митингующих с силовиками
Столкновения митингующих с силовиками происходят на центральной площади Алма-Аты, полиция применяет газ, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T22:01
2022-01-04T22:01
2022-01-04T23:25
в мире
казахстан
мангистауская область
актау
касым-жомарт токаев
акции протеста в казахстане
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766588794_0:0:822:462_1920x0_80_0_0_10a541b9a74875f6899061409f265fbc.jpg
АЛМА-АТА, 4 янв - РИА Новости. Столкновения митингующих с силовиками происходят на центральной площади Алма-Аты, полиция применяет газ, передаёт корреспондент РИА Новости.Центральная площадь затянута едким дымом, от которого трудно дышать.На площади собрались около тысячи человек.В первые дни нового года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана (нефтедобывающий регион на западе страны) вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Минэнерго страны объяснило, что с 1 января цена на газ формируется на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации.
https://ria.ru/20220104/kazakhstan-1766581833.html
казахстан
мангистауская область
актау
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766588794_0:0:616:462_1920x0_80_0_0_4c28c0d272bb99baf9f6fdd6e6cdfe6c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, мангистауская область, актау, касым-жомарт токаев, акции протеста в казахстане
22:01 04.01.2022 (обновлено: 23:25 04.01.2022)
В Алма-Ате происходят столкновения митингующих с силовиками
В Алма-Ате происходят столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ