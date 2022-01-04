https://ria.ru/20220104/kazakhstan-1766584773.html

В Алма-Ате силовики применили светошумовые гранаты против протестующих

В Алма-Ате силовики применили светошумовые гранаты против протестующих - РИА Новости, 04.01.2022

В Алма-Ате силовики применили светошумовые гранаты против протестующих

В Алма-Ате силовики применили для разгона демонстрантов светошумовые гранаты и слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T21:58

2022-01-04T21:58

2022-01-04T23:25

в мире

казахстан

алма-ата

мангистауская область

актау

касым-жомарт токаев

акции протеста в казахстане

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766589201_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5e232c17c699f975034630825b4d3ed0.jpg

АЛМА-АТА, 4 янв - РИА Новости. В Алма-Ате силовики применили для разгона демонстрантов светошумовые гранаты и слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости.На центральной площади собрались около тысячи человек.В первые дни нового года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана (нефтедобывающий регион на западе страны) вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Минэнерго страны объяснило, что с 1 января цена на газ формируется на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации.

казахстан

алма-ата

мангистауская область

актау

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места столкновений протестующих с силовиками на центральной площади Алматы Столкновения на центральной площади Алма-Аты силовиков и протестующих против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ 2022-01-04T21:58 true PT0M32S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, алма-ата, мангистауская область, актау, касым-жомарт токаев, акции протеста в казахстане, видео