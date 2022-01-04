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В Алма-Ате силовики применили светошумовые гранаты против протестующих
В Алма-Ате силовики применили светошумовые гранаты против протестующих - РИА Новости, 04.01.2022
В Алма-Ате силовики применили светошумовые гранаты против протестующих
В Алма-Ате силовики применили для разгона демонстрантов светошумовые гранаты и слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T21:58
2022-01-04T21:58
2022-01-04T23:25
в мире
казахстан
алма-ата
мангистауская область
актау
касым-жомарт токаев
акции протеста в казахстане
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АЛМА-АТА, 4 янв - РИА Новости. В Алма-Ате силовики применили для разгона демонстрантов светошумовые гранаты и слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости.На центральной площади собрались около тысячи человек.В первые дни нового года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана (нефтедобывающий регион на западе страны) вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Минэнерго страны объяснило, что с 1 января цена на газ формируется на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации.
казахстан
алма-ата
мангистауская область
актау
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Кадры с места столкновений протестующих с силовиками на центральной площади Алматы
Столкновения на центральной площади Алма-Аты силовиков и протестующих против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ
2022-01-04T21:58
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PT0M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, казахстан, алма-ата, мангистауская область, актау, касым-жомарт токаев, акции протеста в казахстане, видео
В Алма-Ате силовики применили светошумовые гранаты против протестующих
АЛМА-АТА, 4 янв - РИА Новости. В Алма-Ате силовики применили для разгона демонстрантов светошумовые гранаты и слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости.
2022-01-04T21:58
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PT0M32S
21:58 04.01.2022 (обновлено: 23:25 04.01.2022)
В Алма-Ате силовики применили светошумовые гранаты против протестующих
В Алма-Ате силовики после нападения митингующих применили светошумовые гранаты